Суд предложил Лурье взыскивать убытки по делу Долиной с мошенников

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд первой инстанции, рассматривая спор за квартиру между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье, указал, что последняя может потребовать обманувших Долину мошенников возместить убытки, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В конце марта этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд.

Согласно документам, суд отказал Лурье в удовлетворении исковых требований.

"(Деньги за квартиру Долиной - ред.) получены злоумышленниками в результате совершения преступления, обстоятельства их хищения, лица, совершившие хищение полученных за квартиру денежных средств… подлежат установлению в рамках производства по уголовному делу, к которым (Лурье - ред.) не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков", - говорится в документах.

Певица летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.