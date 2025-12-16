Рейтинг@Mail.ru
Суд предложил Лурье взыскивать убытки по делу Долиной с мошенников - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 16.12.2025 (обновлено: 10:17 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/dolina-2062287259.html
Суд предложил Лурье взыскивать убытки по делу Долиной с мошенников
Суд предложил Лурье взыскивать убытки по делу Долиной с мошенников - РИА Новости, 16.12.2025
Суд предложил Лурье взыскивать убытки по делу Долиной с мошенников
Суд первой инстанции, рассматривая спор за квартиру между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье, указал, что последняя может потребовать обманувших Долину... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T08:45:00+03:00
2025-12-16T10:17:00+03:00
жилье
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_289:39:2546:1309_1920x0_80_0_0_62cb8857c7b898ca3d0333e0822df60d.jpg
https://ria.ru/20251216/kriminal-2062185929.html
https://ria.ru/20251216/dolina-2062266939.html
https://realty.ria.ru/20251216/rosreestr-2062177791.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_4a987981d33e6fe75ef3a4e7888e91e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, лариса долина, дело о квартире долиной, россия
Жилье, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Россия
Суд предложил Лурье взыскивать убытки по делу Долиной с мошенников

Суд предложил Лурье взыскивать убытки по квартире Долиной с мошенников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд первой инстанции, рассматривая спор за квартиру между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье, указал, что последняя может потребовать обманувших Долину мошенников возместить убытки, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце марта этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Последний шанс. На что решилась Долина в Верховном суде
08:00
Согласно документам, суд отказал Лурье в удовлетворении исковых требований.
"(Деньги за квартиру Долиной - ред.) получены злоумышленниками в результате совершения преступления, обстоятельства их хищения, лица, совершившие хищение полученных за квартиру денежных средств… подлежат установлению в рамках производства по уголовному делу, к которым (Лурье - ред.) не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков", - говорится в документах.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной
02:52
Певица летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Ранее Долина в эфире Первого канала пообещала вернуть Лурье все деньги.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Росреестр рассказал, как дело Долиной повлияло на сделки со вторичкой
00:00
 
ЖильеМоскваЛариса ДолинаДело о квартире ДолинойРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала