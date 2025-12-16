Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) пришла к заключению, что нижестоящие суды допустили грубую ошибку в деле Ларисы Долиной, не взыскав с певицы деньги за квартиру, свои выводы организация направила в Верховный суд России, сообщает Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) пришла к заключению, что нижестоящие суды допустили грубую ошибку в деле Ларисы Долиной, не взыскав с певицы деньги за квартиру, свои выводы организация направила в Верховный суд России, сообщает "Коммерсант"

письмо друзей суда по делу о продаже квартиры "В целях оказания помощи правосудию ассоциация 15 декабря направила в ВС так называемоепо делу о продаже квартиры Ларисы Долиной . <…> Решения по делу вызвали большой общественный резонанс в связи с тем, что суды постановили вернуть квартиру продавцу, признав продажу совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако не обязали госпожу Долину вернуть деньги покупателю", — цитирует издание представителей ассоциации.

Правовое заключение МАЮК приурочено к сегодняшнему заседанию гражданской коллегии Верховного суда, которая рассмотрит жалобу Полины Лурье о признании сделки с Ларисой Долиной недействительной.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на "безопасные" счета, а также передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.