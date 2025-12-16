Рейтинг@Mail.ru
Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной
02:52 16.12.2025 (обновлено: 10:14 16.12.2025)
Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной
Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной

МАЮК уведомила Верховный суд о серьезной ошибке, допущенной в деле Долиной

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) пришла к заключению, что нижестоящие суды допустили грубую ошибку в деле Ларисы Долиной, не взыскав с певицы деньги за квартиру, свои выводы организация направила в Верховный суд России, сообщает "Коммерсант".
"В целях оказания помощи правосудию ассоциация 15 декабря направила в ВС так называемое письмо друзей суда по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной. <…> Решения по делу вызвали большой общественный резонанс в связи с тем, что суды постановили вернуть квартиру продавцу, признав продажу совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако не обязали госпожу Долину вернуть деньги покупателю", — цитирует издание представителей ассоциации.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Плачет, кается и дает концерты: "схема Долиной" продолжает действовать?
Вчера, 13:43
Вчера, 13:43
Правовое заключение МАЮК приурочено к сегодняшнему заседанию гражданской коллегии Верховного суда, которая рассмотрит жалобу Полины Лурье о признании сделки с Ларисой Долиной недействительной.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на "безопасные" счета, а также передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Захарова рассказала, как враги России могут использовать дело Долиной
12 декабря, 23:37
12 декабря, 23:37
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
Пятого декабря певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, как это будет сделано — сразу или частями.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"
12 декабря, 16:01
12 декабря, 16:01
 
