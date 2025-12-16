Последний шанс. На что решилась Долина в Верховном суде

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Во вторник Верховный суд России рассмотрит жалобу Полины Лурье по делу о приобретении квартиры у Ларисы Долиной. Сделку заключили больше года назад, но вскоре признали недействительной — покупательница осталась и без недвижимости, и без денег. Певица долго воздерживалась от комментариев и лишь недавно заявила, что вернет всю сумму. Но не сразу, а по частям. Однако Лурье не приняла предложение. О том, чем может закончиться история, — в материале РИА Новости.

Элитный район

Скандальное дело о пятикомнатной квартире в Хамовниках близится к развязке. Началось все еще летом 2024-го, когда певица Лариса Долина выставила недвижимость в центре Москвы на продажу. Причем, по ее словам, по заниженной более чем в два раза цене — 112 миллионов рублей вместо 250. Покупатель нашелся довольно быстро — 35-летняя Полина Лурье согласилась приобрести объект за наличку.

Долина получила деньги, однако в новое жилье Лурье заехать так и не успела — вскоре Хамовнический суд Москвы наложил арест на недвижимость. В марте этот же суд восстановил певицу в правах на квартиру.

Лурье попыталась обжаловать решение в Мосгорсуде, а затем во Втором кассационном суде. Однако обе инстанции встали на сторону Долиной и признали решение Хамовнического суда законным. Лишь после этого Лурье обратилась в Верховный суд.

Когда там запросили документы, по словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, представитель Долиной предложила передать Полине мировое соглашение, в рамках которого певица собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет. Юрист считает, что такое предложение было вызвано "безысходностью", а не "осознанием своей ошибки". Лурье пойти на мировую отказалась.

"Под влиянием обмана"

Незаконной сделку купли-продажи пятикомнатной квартиры в одном из самых дорогих районов Москвы — Хамовниках — признали из-за мошенничества. Как оказалось, преступники на протяжении нескольких месяцев разводили Долину на деньги, однако в полицию она обратилась лишь после того, как лишилась элитной недвижимости.

Общий же ущерб составил около 317 миллионов рублей, которые артистка отправляла на разные счета. "Денежные средства переведены вопреки ее воле, под влиянием обмана", — говорится в материалах дела.

Полицейские возбудили уголовное дело и вскоре задержали первую подозреваемую — женщину-курьера Анжелу Цырульникову. Та завила, что ничего не знала и якобы сама стала жертвой мошенников, которые использовали ее втемную.

Чуть позже арестовали еще трех фигурантов: Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к разным срокам заключения — от четырех до семи лет, а также оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Цырульникова получила семь лет лишения свободы. Кроме того, с нее взыскали 11 миллионов рублей по искам потерпевших.

По данным прокуратуры, Долина — не единственная жертва криминального квартета. Те также пытались обмануть глухонемую пенсионерку из Одинцово, а летом прошлого года Цырульникову задержали с поличным при попытке обмануть жительницу Балашихи.

При этом риелтор, помогавший продать злосчастную квартиру, проходит по уголовному делу в статусе свидетеля. По словам источника РИА Новости, на допросе он сообщил, что ничего не знал об афере.

Запоздалое признание

Дело вызвало широкий общественный резонанс, а на певицу обрушилась волна критики — интернет заполонили мемы и видеозаписи с шутками на тему продажи недвижимости. Аналогичную же мошенническую схему негласно прозвали "схемой Долиной".

Сама артистка долгое время отмалчивалась и лишь около двух недель назад наконец прервала молчание.

"Теперь, после окончания следствия, я могу рассказать всю правду о том, что со мной произошло, — сообщила она в эфире программы "Пусть говорят". — В начале апреля 2024-го на мой сотовый поступил звонок от ректора института, в котором я служу уже девять лет, Кудриной Екатерины Леонидовны. Она сказала, что сейчас соединит меня с начальником службы безопасности института — у меня серьезные материальные проблемы".

Певица сразу попалась на крючок и после разговора не перезвонила Кудриной, чтобы уточнить детали. Как позже выяснилось, голос ректора смоделировали с помощью нейросети. "Сотрудник СБ", в свою очередь, соединил ее с "офицером ФСБ Князевым". Тот сообщил, что на счета Долиной покушаются мошенники, и переадресовал к "представителю Росфинмониторинга", назвавшемуся Лукиным. Он начал инструктировать, что делать дальше.

"Я верила безоговорочно всему, что он говорит, — такое было давление, — призналась певица. — В итоге поехала в банк и стала переводить на "безопасные счета" разные суммы, опасаясь, что иначе их украдут. Номера счетов прислал Лукин".

Затем аферисты сообщили Долиной, что теперь мошенники покушаются на ее квартиру в Хамовниках, и посоветовали срочно продать недвижимость. Певица согласилась. При этом "безопасники" обещали вернуть все деньги, но лишь после того, как выйдут на след и поймают мошенников.

После продажи квартиры Долиной "предложили" расстаться с ее дачей. Лишь после этого певица обратилась в полицию.

Ответное возражение

"Мне очень плохо, хотя я всегда считала себя очень сильной женщиной и выходила порой из очень тяжелых моментов в моей жизни, — продолжила артистка. — Сейчас для меня самое важное — это сохранить честь и достоинство, а также восстановить справедливость. Полина не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру. Хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход".

Собрать такую большую сумму очень тяжело, так как она отдала мошенникам все сбережения, объяснила певица. Но пообещала сделать все возможное, чтобы вернуть деньги в полном объеме.

Однако лишившуюся и денег, и жилья Лурье такой вариант не устраивает. "Полина ждет рассмотрения жалобы, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей", — заявила РИА Новости адвокат Свириденко.

При этом собственницей квартиры, согласно регистрационными сведениям объекта недвижимости, сейчас числится именно Лурье.