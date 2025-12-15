Адвокат Лурье раскрыла суть возражения, которое защита Долиной подала в ВС

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала РИА Новости суть возражения, которое адвокат певицы Ларисы Долиной направила в Верховный суд накануне рассмотрения дела о признании законной сделки купли-продажи квартиры певицы.

В понедельник защита Долиной подала в Верховный суд РФ возражения на жалобу Лурье, которая оспаривает право собственности на квартиру певицы в московском районе Хамовники.

По словам Свириденко, в возражении Долина согласилась с позицией Лурье, что суд не применил двустороннюю реституцию и не взыскал 112 миллионов рублей.

Ранее адвокат заявляла РИА Новости, что даже если суд признает сделку недействительной, то "в обязательном порядке" применяется двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение обеих сторон в первоначальное имущественное положение, то есть в этом случае Лурье вернули бы уплаченные деньги, а Долиной осталась бы квартира.

Свириденко добавила, что в возражениях адвокат Долиной, ссылалась на выступление певицы на Первом канале, указывала, что решением суда права Лурье не нарушаются, поскольку она может предъявить иск о взыскании денег к злоумышленникам.

"Адвокат Долиной указывает на якобы недобросовестность Лурье, которая не запросила у Долиной справку из ПНД о психическом состоянии Долиной, и это ставят нам в вину", - добавила адвокат.

Ранее она ссылалась на то, что Долина является преподавателем и в её вменяемости не было сомнений поскольку она "ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование".

Сама Долина в эфире Первого канала заявила, что намерена вернуть все деньги покупательнице, но не уточнила сроки возврата. Комментариями ее адвоката РИА Новости не располагает.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже квартиры певицы.

Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру певице. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание назначено на 16 декабря.

Лурье надеется, что после рассмотрения жалобы квартира "по справедливости должна стать домом для нее и ее детей", заявляла РИА Новости ее адвокат.

Между тем, пока идут разбирательства, певица продолжает жить в спорной квартире, а налог более ста тысяч рублей за недвижимость пришлось заплатить покупательнице, поскольку та является "титульным собственником" жилья, ранее сообщала Свириденко.