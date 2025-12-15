Адвокат Лурье раскрыла суть возражения, которое защита Долиной подала в ВС

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала РИА Новости суть возражения, которое адвокат певицы Ларисы Долиной направила в Верховный суд накануне рассмотрения дела о признании законной сделки купли-продажи квартиры певицы.
По словам Свириденко, в возражении Долина согласилась с позицией Лурье, что суд не применил двустороннюю реституцию и не взыскал 112 миллионов рублей.
Ранее адвокат заявляла РИА Новости, что даже если суд признает сделку недействительной, то "в обязательном порядке" применяется двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение обеих сторон в первоначальное имущественное положение, то есть в этом случае Лурье вернули бы уплаченные деньги, а Долиной осталась бы квартира.
Свириденко добавила, что в возражениях адвокат Долиной, ссылалась на выступление певицы на Первом канале, указывала, что решением суда права Лурье не нарушаются, поскольку она может предъявить иск о взыскании денег к злоумышленникам.
"Адвокат Долиной указывает на якобы недобросовестность Лурье, которая не запросила у Долиной справку из ПНД о психическом состоянии Долиной, и это ставят нам в вину", - добавила адвокат.
Ранее она ссылалась на то, что Долина является преподавателем и в её вменяемости не было сомнений поскольку она "ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование".
Сама Долина в эфире Первого канала заявила, что намерена вернуть все деньги покупательнице, но не уточнила сроки возврата. Комментариями ее адвоката РИА Новости не располагает.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже квартиры певицы.
Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру певице. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание назначено на 16 декабря.
Лурье надеется, что после рассмотрения жалобы квартира "по справедливости должна стать домом для нее и ее детей", заявляла РИА Новости ее адвокат.
Между тем, пока идут разбирательства, певица продолжает жить в спорной квартире, а налог более ста тысяч рублей за недвижимость пришлось заплатить покупательнице, поскольку та является "титульным собственником" жилья, ранее сообщала Свириденко.
Летом прошлого года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 317 миллионов рублей. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.