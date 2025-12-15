Рейтинг@Mail.ru
16:55 15.12.2025
"Нас обманывали": приехавшие в Россию иностранцы столкнулись с реальностью
"Нас обманывали": приехавшие в Россию иностранцы столкнулись с реальностью
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Молодые люди на смотровой площадке в Москве
Молодые люди на смотровой площадке в Москве
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Большинство американцев, решившихся приехать в Россию, заранее ожидают увидеть холодную мрачную страну из фильмов категории "боевик про злых русских". Разбитые дороги, угрюмые люди, серые коробки домов — этот образ настолько въелся в массовое сознание, что путешественники искренне готовятся к неприятному культурному шоку. И шок все же случается.

Город будущего

В западной прессе до сих пор любят писать, что Россия застряла где-то в районе девяностых: очереди, бумажные справки, разбитые дороги.
Но стоит туристу открыть приложение такси — и мифы летят в пропасть. Машина приезжает через три минуты, стоимость в разы меньше Uber, водитель вежливый, навигация четкая.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Такси у здания аэропорта Внуково
Такси у здания аэропорта Внуково
Скотт Риттер, бывший американский морпех и политолог, долго не мог поверить, что каршеринг в Москве доступен буквально на каждом шагу. В США сервис формально есть, но настолько неудобный и дорогой, что им почти никто не пользуется.
Он рассказывал об этом так:
"Ты идешь пешком, звонит мама — зовет на ужин. В США ты бы махнул рукой: ехать далеко, машины рядом нет. А тут — открыл приложение, сел в ближайшую машину и помчался куда надо. Просто и без нервов".
Для американца это звучит как фантастика. Они привыкли, что технологии — их сильная сторона. А тут, оказывается, Россия живет куда более цифровой жизнью: бесплатный Wi-Fi в парках и метро, мгновенные платежи, удобные сервисы — все это не привилегия, а городская норма.
© РИА Новости / Андрей Бортко
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения"
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения"
"Это город будущего!" — удивлялся турист Майкл, листая на телефоне карту метро, работающую даже под землей.

Метро, которое выглядит как музей

Житель Нью-Йорка, привыкший к ржавым рельсам, граффити на стенах и крысам размером с маленькую собаку, в московское метро спускался с опаской. Но через минуту превратился в восторженного экскурсанта.
Мраморные колонны, мозаичные потолки, светящиеся панно — все это больше похоже на музей, чем на транспортный узел.
© РИА Новости / Роман Галкин
Станция "Маяковская" Московского метрополитена
Станция "Маяковская" Московского метрополитена
"В Нью-Йорке метро — просто способ перемещаться. А здесь — музей под землей!" — призналась американка Сара, ее цитирует "РуНьюс".
Американцы привыкли, что красивые вещи делают ради туристов. А тут это повседневность
Еще один шок — безопасность. В США, особенно в крупных городах, после десяти вечера улицы пустеют, а чувство тревоги становится почти обязательным спутником. Поэтому рассказы туристов о том, что они гуляли по Москве в два часа ночи, а вокруг — семьи с детьми, девушки, возвращающиеся домой в одиночку, и никто не оглядывается — встречают недоверие.
"Я впервые за много лет чувствовала себя спокойно ночью", — призналась американка Эмили.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Прохожие на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожие на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Для нее это стало главным открытием: Москва живет круглосуточно и делает это без страха.

"Говорили, что русские не любят нас"

Западные фильмы десятилетиями внушали американцам: русские — холодные, мрачные, недружелюбные. Но первая же прогулка по Арбату рушит очередной миф.
Группа американцев как-то заблудилась в переулках. Пожилая пара не просто объяснила дорогу — они проводили туристов до нужного места, по пути рассказывая историю района и шутя.
В метро молодой парень заметил растерянную семью из США и сам подошел, по-английски предложив помощь.
© iStock.com / CherriesJD
Пожилая пара в парке
"А нам говорили, что русские не любят иностранцев…" — вспоминала потом все та же Сара.
И это повторяется снова и снова. Иностранцы удивляются бытовой доброжелательности, которой, как им казалось, в России не существует как явления.

Магазины, которые смущают американцев низкими ценами

Американский журналист Такер Карлсон был поражен обычным супермаркетом: огромный выбор, аккуратная выкладка, свежие продукты и цены значительно ниже тех, что он привык видеть дома.
Эта реакция стала типичной. Европейцы и американцы, проходя по магазинам "по следам журналиста", реагируют одинаково: "так не может быть". Но может.
Швейцарский журналист и бизнесмен Роджер Кеппель тоже побывал в России, оценил и супермаркеты, и товары в них. Еще его поразили кафе и рестораны, в которых всегда полно гостей:
© РИА Новости / Алексей Куденко
Девушка в овощном отделе магазина "Азбука вкуса" в Москве
Девушка в овощном отделе магазина "Азбука вкуса" в Москве
"Меня также заверили, что все западные товары в наличии, дефицита нет, инфляция составляет около 2,5-3%, так что экономика не в таком плачевном состоянии, как утверждают заголовки европейских газет".
Болгарский журналист Борис Анзов, впервые севший в российский поезд, был ошеломлен: чистота, удобное купе, современные туалеты, нормальная еда — все это слишком контрастировало с привычными ему поездами Европы.
Когда он забыл ботинки в вагоне и решил ради интереса оставить заявку на сайте РЖД, он был уверен, что это пустая формальность. На следующий день ему позвонили и уточнили адрес доставки.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Пассажирка в купе первого туристического поезда
Пассажирка в купе первого туристического поезда
"Такого сервиса я не ожидал", — признался он.
Похожие впечатления у студентки Янки из Венгрии: по ее словам, российские поезда ничем не уступают европейским, а в чем-то и превосходят их.

"Россию нужно увидеть!"

Американцев также удивляет любовь россиян к пешим прогулкам.
В США города строились "вокруг автомобилей": тротуары узкие, дороги широкие, пешеходные зоны опасны. Поэтому выйти и пройтись просто для удовольствия — редкость.
В России же люди легко наматывают по 10-15 тысяч шагов в день, и делают это с удовольствием. Для многих американцев такое поведение кажется почти экзотикой.
© РИА Новости / Мария Девахина
Люди в парке
Люди в парке
Когда путешествие заканчивается, почти каждый иностранец уносит с собой одно и то же чувство: его годами обманывали. Образ России как страны серости, опасности и бедности рушится полностью. Реальность же оказывается яркой, богатой, динамичной. И туристы делают простой вывод: чтобы понять Россию, ее нужно не изучать по новостям, а увидеть своими глазами.
 
 
 
