"Нас обманывали": приехавшие в Россию иностранцы столкнулись с реальностью

Молодые люди на смотровой площадке в Москве

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Большинство американцев, решившихся приехать в Россию, заранее ожидают увидеть холодную мрачную страну из фильмов категории "боевик про злых русских". Разбитые дороги, угрюмые люди, серые коробки домов — этот образ настолько въелся в массовое сознание, что путешественники искренне готовятся к неприятному культурному шоку. И шок все же случается.

Город будущего

В западной прессе до сих пор любят писать, что Россия застряла где-то в районе девяностых: очереди, бумажные справки, разбитые дороги.

Но стоит туристу открыть приложение такси — и мифы летят в пропасть. Машина приезжает через три минуты, стоимость в разы меньше Uber, водитель вежливый, навигация четкая.

Скотт Риттер, бывший американский морпех и политолог, долго не мог поверить, что каршеринг в Москве доступен буквально на каждом шагу. В США сервис формально есть, но настолько неудобный и дорогой, что им почти никто не пользуется.

Он рассказывал об этом так:

"Ты идешь пешком, звонит мама — зовет на ужин. В США ты бы махнул рукой: ехать далеко, машины рядом нет. А тут — открыл приложение, сел в ближайшую машину и помчался куда надо. Просто и без нервов".

Для американца это звучит как фантастика. Они привыкли, что технологии — их сильная сторона. А тут, оказывается, Россия живет куда более цифровой жизнью: бесплатный Wi-Fi в парках и метро, мгновенные платежи, удобные сервисы — все это не привилегия, а городская норма.

"Это город будущего!" — удивлялся турист Майкл, листая на телефоне карту метро, работающую даже под землей.

Метро, которое выглядит как музей

Житель Нью-Йорка, привыкший к ржавым рельсам, граффити на стенах и крысам размером с маленькую собаку, в московское метро спускался с опаской. Но через минуту превратился в восторженного экскурсанта.

Мраморные колонны, мозаичные потолки, светящиеся панно — все это больше похоже на музей, чем на транспортный узел.

"В Нью-Йорке метро — просто способ перемещаться. А здесь — музей под землей!" — призналась американка Сара, ее цитирует "РуНьюс".

Американцы привыкли, что красивые вещи делают ради туристов. А тут это повседневность

Еще один шок — безопасность. В США, особенно в крупных городах, после десяти вечера улицы пустеют, а чувство тревоги становится почти обязательным спутником. Поэтому рассказы туристов о том, что они гуляли по Москве в два часа ночи, а вокруг — семьи с детьми, девушки, возвращающиеся домой в одиночку, и никто не оглядывается — встречают недоверие.

"Я впервые за много лет чувствовала себя спокойно ночью", — призналась американка Эмили.

Для нее это стало главным открытием: Москва живет круглосуточно и делает это без страха.

"Говорили, что русские не любят нас"

Западные фильмы десятилетиями внушали американцам: русские — холодные, мрачные, недружелюбные. Но первая же прогулка по Арбату рушит очередной миф

Группа американцев как-то заблудилась в переулках. Пожилая пара не просто объяснила дорогу — они проводили туристов до нужного места, по пути рассказывая историю района и шутя.

В метро молодой парень заметил растерянную семью из США и сам подошел, по-английски предложив помощь.

"А нам говорили, что русские не любят иностранцев…" — вспоминала потом все та же Сара.

И это повторяется снова и снова. Иностранцы удивляются бытовой доброжелательности, которой, как им казалось, в России не существует как явления.

Магазины, которые смущают американцев низкими ценами

Американский журналист Такер Карлсон был поражен обычным супермаркетом: огромный выбор, аккуратная выкладка, свежие продукты и цены значительно ниже тех, что он привык видеть дома.

Эта реакция стала типичной. Европейцы и американцы, проходя по магазинам "по следам журналиста", реагируют одинаково: "так не может быть". Но может.

Швейцарский журналист и бизнесмен Роджер Кеппель тоже побывал в России, оценил и супермаркеты, и товары в них. Еще его поразили кафе и рестораны , в которых всегда полно гостей:

"Меня также заверили, что все западные товары в наличии, дефицита нет, инфляция составляет около 2,5-3%, так что экономика не в таком плачевном состоянии, как утверждают заголовки европейских газет".

Болгарский журналист Борис Анзов, впервые севший в российский поезд, был ошеломлен : чистота, удобное купе, современные туалеты, нормальная еда — все это слишком контрастировало с привычными ему поездами Европы.

Когда он забыл ботинки в вагоне и решил ради интереса оставить заявку на сайте РЖД, он был уверен, что это пустая формальность. На следующий день ему позвонили и уточнили адрес доставки.

"Такого сервиса я не ожидал", — признался он.

Похожие впечатления у студентки Янки из Венгрии: по ее словам, российские поезда ничем не уступают европейским, а в чем-то и превосходят их.

"Россию нужно увидеть!"

Американцев также удивляет любовь россиян к пешим прогулкам.

В США города строились "вокруг автомобилей": тротуары узкие, дороги широкие, пешеходные зоны опасны. Поэтому выйти и пройтись просто для удовольствия — редкость.

В России же люди легко наматывают по 10-15 тысяч шагов в день, и делают это с удовольствием. Для многих американцев такое поведение кажется почти экзотикой.