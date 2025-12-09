Американец из Техаса переехал в Ярославль: "Никогда не был так счастлив"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Житель США Эрик Пиччони год назад перебрался с семьей из Техаса в Ярославль. Машину не купил, по-русски почти не говорит, но утверждает: впервые в жизни чувствует себя по-настоящему счастливым. Его блог о жизни в среднем русском городе набирает миллионы просмотров на Западе. А некоторые зрители уже последовали его примеру. Что привлекает иностранцев в российской провинции?

Сицилийские корни и русская жена

Фамилия Пиччони выдает итальянское происхождение. Предки Эрика — сицилийцы, которые эмигрировали в Америку больше века назад. Сам он вырос в Техасе. Отец работает в скорой помощи Хьюстона, мать — косметолог и массажист. Никакого отношения к России у семьи никогда не было.

Все изменилось, когда во время учебы в американском колледже Эрик познакомился с русской студенткой Полиной. Они стали встречаться, поженились, родилась дочь. И тут выяснилось: растить детей в Штатах непомерно дорого.

"Даже рождение ребенка приводит к тому, что у тебя на счете минус 15-20 тысяч долларов. Заболел и месяц провел в больнице? Минус на карте увеличивается до 100 тысяч. Это безумие", — рассказывает Эрик РИА Новости.

О втором ребенке нельзя было и думать. Детский сад, медицинские услуги, бытовые расходы — все опустошало семейный бюджет. В какой-то момент молодая пара приняла решение: переезжаем в родной город жены.

"Холодные и злые русские"

До этого Эрик побывал в России всего пару раз — навещал родителей Полины. И был шокирован тем, насколько реальность отличается от медийного образа, который формируется на Западе.

"Что стало самым неожиданным? Не буду оригинален: я тоже думал, что русские холодные, злые и коварные. Оказалось — приветливые и добрые. Я не встречал более гостеприимного, открытого и любящего сообщества, чем русские. Как только вы знакомитесь, сразу попадаете к ним в дом, и вас не отпустят, пока не наедитесь", — делится он.

Но окончательное решение о переезде далось непросто. Все-таки это другая страна, другая культура, другой язык. Риск. Однако перспектива жить в долгах до конца жизни пугала сильнее.

Весной 2024-го семья перебралась в Ярославль. Купили трехкомнатную квартиру — в пяти минутах ходьбы от родителей Полины. Сделали ремонт. Минувшей зимой родился второй ребенок.

"За год, что я здесь провел, конечно, были трудности, но я никогда не был так счастлив", — признается американец.

Десять тысяч шагов

Эрик завел блог, где показывает жизнь в российской провинции. Но не через призму туриста, разъезжающего по достопримечательностям. Его видео — о быте. О ценах. О том, как выбрать материалы для ремонта. О прогулках по городу.

У канала есть особенность: многие ролики он записывает на ходу. Старается проходить не меньше десяти тысяч шагов в день. Это непривычно для американца. В США, за исключением разве что Нью-Йорка, просто так гулять по улицам не принято. Америка — страна автомобилистов: если хочешь прогуляться, сначала надо доехать до места, где это можно сделать.

В Ярославле у Эрика машины нет. И покупать не спешит. Семье с двумя маленькими детьми комфортно без нее: общественный транспорт развит хорошо, а такси, с точки зрения американца, стоит копейки — в среднем три доллара за поездку. "Просто безумие", — комментирует цену блогер.

"В будущем, конечно, машина появится. Но, скорее всего, мы будем пользоваться ею только по выходным, например, для путешествий по окрестностям", — рассуждает Пиччони.

Девятьсот долларов в месяц

Главное для Эрика — измеримые составляющие счастья. До дома родителей или детского сада — пять минут пешком. Медицинские услуги либо бесплатные, либо очень дешевые: обследование стоит не больше пяти долларов.

Всего в месяц семья тратит на жизнь от 900 до 1000 долларов. Это около 70-80 тысяч рублей. При этом особо не экономят, выбираются в рестораны. В Штатах, наверное, столько же уходило в день, замечает американец.

Отсюда — два важных следствия. Первое: в России можно забыть о жизни в долг.

"Да, здесь высокие кредитные ставки, но люди стараются не брать в долг. Тогда как 80 процентов американцев закредитованы. Там нормально, когда у тебя долг в 300 или 500 тысяч долларов (23-38 миллионов рублей), и ты словно раб у кредитора. Нам повезло, что мы вырвались из этой гонки. Знаете, очень приятно, когда нет долгов", — говорит Эрик.

Второе: без финансового давления можно сосредоточиться на по-настоящему важном.

"Главное, что у меня уже сейчас есть возможность уделять много времени детям. Люди, которые ставят карьеру выше семьи, в процессе теряют семью, а потом еще и работы могут лишиться. В результате остаются ни с чем. Жизнь коротка, и я бы предпочел провести ее с семьей. Это всегда было моей главной движущей силой. Время, которое у тебя есть сейчас, уже не вернется", — объясняет свою философию ярославский американец.

"Пицца здесь лучше, чем в Нью-Йорке"

Эрик активно социализируется. Учит русский язык — правда, пока медленно. Его 3-летняя дочь, как он сам признает, осваивает язык быстрее отца. "Уже произносит слова, значения которых не знаю. Пытается учить меня: "Папа, скажи "по-жа-луй-ста", — с улыбкой рассказывает он в одном из роликов.

Американец заводит друзей — как среди русскоговорящих, так и среди англоязычных. Наслаждается местной кухней. "Как ни странно, пицца здесь лучше, чем в топовых заведениях Нью-Йорка", — уверяет он.

Ему важна и культура. Мальчики здесь по-прежнему одеваются как мальчики, а девочки — как девочки. Их воспитывают как будущих мужчин и женщин. "Россия подойдет тем, кто хочет вести простой образ жизни, ценит культуру, искусство и традиционные ценности", — резюмирует американец.

Правда, розовых очков нет: здесь не рай на земле. Есть и недостатки. Но это нормально, считает он. Сейчас Эрик собирается получать вид на жительство. Пока переселенец работает на американскую компанию удаленно. А в свободное время ведет блог.

Несколько человек уже переехали

"Это удивительно, но несколько человек признались, что благодаря моим видео либо уже переехали, либо в процессе переезда", — говорит блогер.

По его словам, чем больше таких же, как он, переселенцев будет делиться опытом, тем больше людей на Западе узнает: Россия — совершенно нормальное и вполне подходящее место для жизни. Особенно если у вас семья с детьми.

Советы будущим переселенцам

Эрик рекомендует нанять профессионального юриста. "Мы с женой прошли через весь процесс самостоятельно и столкнулись со множеством проблем. Сейчас понимаем, что нам бы не помешала помощь иммиграционного адвоката с открытием банковского счета, получением номера телефона и прочими мелочами, о которых следовало позаботиться до приезда в страну", — вспоминает он.

Второй важный совет: как можно скорее начать изучение языка. Чтобы ассимилироваться, интегрироваться в культуру и получить возможность наслаждаться всеми прелестями русской жизни.