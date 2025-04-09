https://ria.ru/20250409/ru-us-2010012967.html

"Здесь не хватает одного". Почему американец перевез семью в Ярославль

"Здесь не хватает одного". Почему американец перевез семью в Ярославль - РИА Новости, 09.04.2025

"Здесь не хватает одного". Почему американец перевез семью в Ярославль

Эрик Пиччони переехал с семьей в Ярославль и теперь показывает свою жизнь в блоге. На видео, кажется, не происходит ничего удивительного, но некоторые зрители с РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:00:00+03:00

2025-04-09T08:00:00+03:00

2025-04-09T08:04:00+03:00

ярославль

россия

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Эрик Пиччони переехал с семьей в Ярославль и теперь показывает свою жизнь в блоге. На видео, кажется, не происходит ничего удивительного, но некоторые зрители с Запада уже вдохновились примером американца и решили последовать за ним. Чем иностранцев привлекает русская провинция — в материале РИА Новости.Простая жизнь"Наша трехлетняя дочь осваивает русский быстрее, чем я. Уже произносит слова, значения которых не знаю. Пытается учить меня: "Папа, скажи "по-жа-луй-ста", — с улыбкой рассказывает 28-летний Эрик в одном из роликов.В город на Волге он переехал год назад вместе с Полиной, русской женой-ровесницей. Пара познакомилась во время учебы в американском колледже."В начале отношений мы много гуляли, разговаривали обо всем, узнавали друг друга, —рассказывает Эрик РИА Новости. — Потом прогулки вошли в привычку".Теперь у его блога есть особенность: многие видео автор записывает на ходу. Старается делать не меньше десяти тысяч шагов в день. Это не очень-то по-американски — в Штатах, за исключением, может быть, Нью-Йорка, просто так гулять по улицам не принято. США — страна автомобилистов: если хочешь пройтись, нужно сперва доехать до места, где можно это сделать.В Ярославле же у Эрика машины нет, и покупать не спешит. Семье с двумя детьми комфортно и так: система общественного транспорта хорошо развита, а такси, с точки зрения американца, супердешевое — в среднем выходит три доллара за поездку. "Просто безумие", — комментирует цену блогер.Можно легко добраться в любую точку города. Покупка и обслуживание личного автомобиля обошлись бы намного дороже. "В будущем, конечно, машина появится, — рассуждает Пиччони, — но, скорее всего, мы будем пользоваться ею только по выходным, например, для путешествий по окрестностям".В этом весь Эрик — прагматичный, основательный, хозяйственный. На первое место ставит семью и быт. Он не из тех блогеров, что разъезжают по стране и снимают достопримечательности. "Экшена" на его канале не найти: значительная часть видео посвящена практической стороне жизни — ценам на продукты и услуги, выбору материалов для ремонта квартиры и прочим, вроде бы скучным вещам, которые тем не менее составляют сущность простой жизни. Simple life — наверное, одно из наиболее частых словосочетаний, звучащих в роликах. Ведь это именно то, ради чего Эрик покинул родину."Холодные и злые русские"У фамилии Пиччони итальянское происхождение: предки-сицилийцы перебрались в Америку сто с лишним лет назад. Сам Эрик вырос в Техасе. Отец работает в скорой помощи Хьюстона, мама — косметолог и массажист. Никаких связей с Россией у семьи не было.О том, что это вообще за страна такая, семейство Пиччони узнало благодаря избраннице Эрика — Полине. Какие-то представления имелись, но лишь на уровне "клюквенных" стереотипов, которые подпитывала антироссийская пропаганда. Эрик съездил к родителям Полины в гости и поразился тому, насколько реальность не соответствует медийному образу России на Западе."Что стало самым неожиданным? Не буду оригинален: я тоже думал, что русские холодные, злые и коварные. Оказалось — приветливые и добрые. Я не встречал более гостеприимного, открытого и любящего сообщества, чем русские. Как только вы знакомитесь, сразу попадаете к ним в дом, и вас не отпустят, пока не наедитесь", — говорит он.Тем временем у пары были большие планы на семейную жизнь. Родилась дочка. Выяснилось, однако, что родительство в Штатах — это очень дорого. Настолько, что о втором ребенке нельзя было и думать. И сами роды, и медицинские услуги, и детский сад опустошали кошелек. В какой-то момент молодая семья решила перебраться в родной город жены.Переехали весной 2024-го. Купили трехкомнатную квартиру — в пяти минутах ходьбы от родительской. Сделали ремонт. Минувшей зимой на свет появился второй ребенок.Обо всем этом Эрик рассказывает в блоге, который завел прежде всего затем, чтобы показать, какая на самом деле Россия. Причем не столичная, а провинциальная. Судя по всему, именно такой вариант русской жизни — не в мегаполисе, а в среднем по размеру городе — подходит переселенцу как нельзя лучше."За год, что я здесь провел, конечно, были трудности, но я никогда не был так счастлив", — признается Эрик."Это безумие"Составляющие счастья — простые и вполне измеряемые. До дома родителей или до детского сада — пять минут пешком. Медицинские услуги — либо бесплатные, либо очень дешевые. Обследование стоит не больше пяти долларов. А всего в месяц семья тратит на жизнь от 900 до 1000 "зеленых" — в рублевом эквиваленте, разумеется. При этом особо не экономит, выбирается в рестораны. В Штатах, наверное, столько же уходило в день, рассказывает Эрик.Отсюда — два важных следствия. Во-первых, в России можно забыть о жизни в долг."Да, здесь высокие кредитные ставки, но люди стараются не брать в долг. Тогда как 80 процентов американцев закредитованы. Там нормально, когда у тебя долг в 300 или 500 тысяч долларов, и ты словно раб у кредитора. Даже рождение ребенка приводит к тому, что у тебя на счете минус 15-20 тысяч долларов. Заболел и месяц провел в больнице? Минус на карте увеличивается до 100 тысяч. Это безумие. Нам повезло, что мы вырвались из этой гонки. Знаете, очень приятно, когда нет долгов", — замечает Эрик.Во-вторых, в отсутствие финансового давления можно сосредоточиться на по-настоящему важных вещах."Главное, что у меня уже сейчас есть возможность уделять много времени детям. Люди, которые ставят карьеру выше семьи, в процессе теряют семью, а потом еще и работы могут лишиться. В результате остаются ни с чем, — объясняет свою философию ярославский американец. — Жизнь коротка, и я бы предпочел провести ее с семьей. Это всегда было моей главной движущей силой. Время, которое у тебя есть сейчас, уже не вернется".Эрик считает, что такой взгляд на жизнь вообще характерен для русских — по крайней мере, для тех, кто вокруг него: в провинции работают, чтобы жить, а не наоборот.Важна и культура: мальчики здесь по-прежнему одеваются как мальчики, а девочки — как девочки. Их воспитывают как будущих мужчин и женщин. "Россия подойдет тем, кто хочет вести простой образ жизни, ценит культуру, искусство и традиционные ценности", — резюмирует американец.Хотя розовых очков нет: здесь не рай на земле. Есть и недостатки. Но это нормально, считает он.Ошибка иммигрантовСейчас Эрик собирается получать ВНЖ. "Идеологическая виза" в его случае не потребуется, поскольку семья наполовину русская. Однако он считает правильным, что появилась такая возможность для жителей Запада с "твердыми моральными ценностями".Пока переселенец работает на американскую компанию. А в свободное время активно социализируется. Учит язык. Заводит друзей — как среди русскоговорящих, так и среди англоязычных. Наслаждается местной кухней. "Как ни странно, пицца здесь лучше, чем в топовых заведениях Нью-Йорка", — уверяет он.Но родных и друзей по американской жизни остро не хватает. Общение по видеосвязи — не то. А лететь — далеко, сложно. Скучает и по чисто американским культурным явлениям: например, по ключевым праздникам: Дню благодарения, Хэллоуину, Рождеству. Но эту цену он готов платить.Тем временем блог приносит плоды: Эрику удалось вдохновить других жителей Запада на то, чтобы приехать в Россию, а то и перебраться сюда насовсем."Это удивительно, но несколько человек признались, что благодаря моим видео либо уже переехали, либо в процессе переезда", — говорит блогер. По его словам, чем больше таких же, как он, переселенцев будет делиться опытом, тем больше людей на Западе узнает, что Россия — совершенно нормальное и вполне подходящее место для жизни. Особенно, если у вас семья с детьми.Будущим иммигрантам Эрик советует нанять профессионального юриста. "Мы с женой прошли через весь процесс самостоятельно и столкнулись с множеством проблем, — вспоминает он. — Сейчас понимаем, что нам бы не помешала помощь иммиграционного адвоката с открытием банковского счета, получением номера телефона и прочими мелочами, о которых следовало позаботиться до приезда в страну".Второй важный совет: как можно скорее начать изучение языка, чтобы ассимилироваться, интегрироваться в культуру и получить возможность наслаждаться всеми прелестями русской жизни. Иногда она бывает сложной, а иногда очень простой — в хорошем смысле слова.

https://ria.ru/20250325/ru-us-2006992677.html

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ярославль, россия, нью-йорк (город)