https://ria.ru/20241020/ukaz-1978732673.html

"Только вы на это способны". Почему жители Запада переезжают в Россию

"Только вы на это способны". Почему жители Запада переезжают в Россию - РИА Новости, 20.10.2024

"Только вы на это способны". Почему жители Запада переезжают в Россию

Указ Владимира Путина значительно упростил переезд в Россию из западных стран — и желающих оказалось много. Кто и зачем перебирается к нам из "первого мира", на РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:00

2024-10-20T08:00

2024-10-20T08:00

мария бутина

мигранты

соотечественники

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Указ Владимира Путина значительно упростил переезд в Россию из западных стран — и желающих оказалось много. Кто и зачем перебирается к нам из "первого мира", на какие жертвы приходится идти ради этого — в материале РИА Новости."Потерял надежду"Пьетро Страмецци перебрался сюда четыре месяца назад. У него русская бабушка, которая, впрочем, жила в Латвии. Культурой исторической родины увлекался с юности. Особенно сильное впечатление произвел Достоевский. В семье на языке классика не говорили, и Пьетро выучил его самостоятельно. А когда побывал на Всемирном фестивале молодежи в начале 2024-го, окончательно влюбился в страну и решил переехать насовсем.Сыграло свою роль и отношение российских властей к традиционным ценностям."В Италии есть проблемы с дегенеративной леволиберальной политикой — по поводу ЛГБТ* и не только. Стало отвратительно", — говорит итальянец в беседе с РИА Новости. Теперь он надеется создать семью в России. Крещеный католик, год назад Страмецци перешел в православие.Сегодня он возглавляет международную культурную ассоциацию "Друзья России в Италии"."Я переехал сюда, не просто чтобы жить, а чтобы продолжать общественную работу в организации, которая продвигает дружбу с Россией во всем мире", — объясняет он.При этом по-прежнему считает себя патриотом Италии: "Но, к сожалению, я потерял надежду на возможность поменять ситуацию там. Поэтому решил служить России, которую сейчас считаю своей родиной".Две категории"Я давно мечтал о том, что однажды наступит день, когда западные люди смогут переехать в Россию. До лета этого года это было фактически невозможно — разве что через брак. Теперь первый шаг сделан", — признался автор интернет-проекта "Самый русский американец" Тим Керби, выступая на форсайт-форуме "Хочу жить в России!". Так он прокомментировал документ, который в августе подписал президент Владимир Путин.Указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" предоставляет разрешение на временное проживание (РВП) в России без трудовой квоты и владения русским языком. Рассчитывать на это могут жители государств, правительства которых "навязывают деструктивные неолиберальные установки". Позже премьер Михаил Мишустин утвердил перечень из 47 таких стран — кроме большинства европейских, туда вошли, в частности, США, Канада, Австралия и Япония.Запрос существовал давно, и последние события только подчеркнули его актуальность. В конце 2010-х Россия становилась все более привлекательной для жителей Запада. Переехавшие в страну делились на две категории. К первой относились те, кто хотел в России зарабатывать, — большинство из них в 2022-м вернулись домой. Ко второй — те, кто переезжал сюда по культурным или религиозным соображениям. Они в основном остались. Более того, сегодня их ряды пополняются."Все как дома"Показателен пример Аренда и Аниссы Фейнстра. Оба — потомственные фермеры из Канады. Еще до выхода указа решили перебраться в Нижегородскую область вместе с восемью детьми. Девятый, старший сын, возможно, присоединится к ним позже. Все началось с просмотра телеканала RT."Обнаружил, что их новости гораздо менее предвзятые, чем в западных СМИ. Они просто честно излагали факты. Это все больше вовлекало меня в российскую политику. Направление, в котором двигается эта страна, понравилось мне гораздо больше, чем то, что происходит на Западе", — рассказывает Аренд.Будучи людьми консервативных взглядов, супруги рассматривали разные места, где могли бы жить. Вроде бы подходили несколько стран, но, по словам Аренда, из них "только Россия достаточно сильна, чтобы защищать эту моральную позицию"."Климат тоже имеет большое значение. У нас в Канаде, как и здесь, четыре разных времени года. Это создает похожий менталитет. Нам придется меньше адаптироваться. Я смотрю в окно — все выглядит как дома", — говорит переселенец.Сегодня Аренд осваивается на участке, где собирается построить ферму. Местные власти помогают с инфраструктурой — провели электричество. Поддерживают и подписчики: бизнесмены подарили русскому канадцу погрузочное оборудование, а зрители его канала присылают небольшие приятные подарки."Мы рады жить здесь, рады, что нас поддерживает правительство, у нас есть надежное будущее. Раньше мы беспокоились: что будет с нашими детьми, с нашими внуками, что их ждет?" — объясняет фермер."Мама буквально спасла"Еще одна немаловажная причина для переезда — безопасность. Несмотря на то что Россия участвует в военном конфликте, здесь жители Запада чувствуют себя спокойнее, чем дома. Удивляются, что в российских городах можно спокойно гулять по улицам — даже женщинам в темное время суток. Карманного воровства практически нет. На улицах и в метро — порядок."В Италии стало опасно. Многие мигранты из Северной Африки совершают изнасилования, ограбления. В России намного чище, безопаснее, инфраструктура намного лучше, чем в Европе", — подчеркивает Страмецци.Переселенцы отмечают и прекрасные условия для детей: повсюду игровые площадки, в торговых центрах — разнообразие услуг и товаров для маленьких россиян. А меры государственной поддержки для семей с детьми, указывает итальянец, очень щедрые.Забота о семье и детях — один из главных мотивов для того, чтобы перебраться в Россию: на Западе лютует ювенальная юстиция."На днях визу по духовно-нравственной миграции получила семья из Германии — там трое детей, и мама буквально спасла их от ювенальной юстиции. Потому что теперь новые правила: если ваш ребенок проявляет какую-то нетолерантность к представителям всяких интересных меньшинств или ведет себя не так, как хочет школьная или детсадовская администрация, его могут отдать на перевоспитание в другую семью", — рассказала депутат Госдумы Мария Бутина.Наконец, европейцы и американцы радуются доступной медицине и удобным сервисам. Многие признаются, что именно в России чувствуют себя по-настоящему уверенно и свободно.Миллионов не будетОфициальные структуры пока не называют число тех, кто уже переселился в Россию по духовно-нравственным соображениям или только собирается это сделать. Судя по данным различных общественных организаций, сейчас речь идет в лучшем случае о сотнях человек, которые находятся на разных стадиях переезда."Это не будут миллионы людей, — считает Бутина. — Все-таки это очень сложный шаг".По ее данным, чаще всего в Россию переезжают из Германии (31 процент). Далее идут страны Прибалтики, Италия, Канада и США, Австралия и Франция.Бутина отмечает: важная особенность такой иммиграции в том, что иностранцы не хотят селиться здесь анклавами, как это происходит в тех же США. "Сначала я думала, что те, кто переезжает в Россию, хотят жить своим сообществом. Нет. Они хотят стать частью нашего", — поясняет она.Новый указ призван сделать процесс переселения в Россию проще и быстрее. Но для того чтобы идея заработала, предстоит решить огромное количество проблем.Мешаем сами себеСначала нужно сделать так, чтобы целевая аудитория указа узнала о нем. Для этого предстоит прорвать информационную блокаду."Проблема в том, что на Западе об этом нет подробной информации. СМИ подцензурны, а русские сайты не работают без VPN", — рассказывает Страмецци.Хорошим средством могли бы стать популярные на Западе соцсети и видеохостинги —например, YouTube. Сразу несколько иноязычных блогеров, в том числе Аренд Фейнстра, вещают на внешнюю аудиторию, собирая восторженные комментарии бывших соотечественников и зрителей из третьих стран. Иногда именно эти видео становятся импульсом для тех, кто решает связать свою судьбу с Россией."Привет, Аренд. Сейчас мы с семьей живем в Новой Дании (регион Австралии. — Прим. ред.). Собираемся продать дом, все остальное и переехать в Россию. Вы — наше главное вдохновение. Мы надеемся однажды встретиться с вами", — говорится в комментарии под видео.Правда, летом работу YouTube замедлили под предлогом нарушений со стороны владельца хостинга — компании Google. Ограничение хотя и не останавливает новых российских патриотов от того, чтобы рассказывать правду о России, но существенно осложняет им жизнь. Приходится пользоваться VPN — то есть нарушать российские законы."Плану верны"Новые россияне — как правило, люди предприимчивые, о чем свидетельствует сам факт переезда в другую страну. Многие из них горят желанием деятельно любить родину, приносить ей пользу, но иногда вынуждены делать это, что называется, "вопреки"."Какой совет я мог бы дать переселенцам? Нужно немало терпения. В России много плюсов, но бюрократия к ним точно не относится", — говорит швейцарец Беньямин Форстер в беседе с РИА Новости. Он перебрался в Россию в том числе по духовно-нравственным соображениям, когда это еще не стало мейнстримом: 15 лет назад.Если человек не был носителем русского языка и не мог претендовать на трудовые квоты, то ограничения на переезд в Россию из западной страны носили практически запретительный характер.Чуть легче было тем, кто состоял в браке с российским гражданином. Но даже в этом случае соискателя на паспорт с двуглавым орлом ждали длительные мытарства.Москвичка Светлана Анохина познакомилась с будущим мужем Джозефом Роузом в 2013-м, на христианской конференции. Для каждого это второй брак: от первого у нее один ребенок, у него — двое. Девять лет семья прожила в солнечной Флориде, где родилось еще двое сыновей. Итого стало пятеро детей.Все бы хорошо, но Светлана сильно скучала по родине. Когда младшим пришла пора идти в школу, старшие как раз ее оканчивали. Родители подсчитали: обучение в Америке обойдется крайне дорого. И решили перебраться в Россию. К тому времени Джозеф побывал там несколько раз, и ему очень понравилось. Новая жизнь началась 15 февраля 2022-го — за неделю с небольшим до спецоперации."Конечно, и друзья, и родственники, и американское посольство призывали нас срочно возвращаться в Штаты. Но мы, подумав, все-таки решили, что будем нашему плану верны и останемся здесь", — рассказывает Светлана.Несмотря на то что и она, и общие дети были гражданами России, процесс легализации главы семейства оказался крайне сложным. Пришлось оформлять множество документов. Сделать это нужно было точно к дате, что получалось не всегда: Джозефу приходилось выезжать и заезжать обратно, чтобы не нарушить сроки пребывания.Теперь Светлана и Джозеф вместе с другими известными русскими американцами —священником Джозефом Глисоном и Тимом Керби — создали организацию, которая помогает другим переселенцам."Иммиграционный процесс очень сложен. Без юриста практически невозможно привести документы в порядок. Даже с юристами непросто. Законодательство постоянно меняется. Если же не соблюсти правила, грозит штраф. А два штрафа — уже депортация", — объясняет Светлана."Система не готова"Пока самоорганизация иммигрантов — основной способ преодоления бюрократических барьеров. Так, существуют различные чаты новых россиян из Европы и заокеанских стран, с помощью которых те помогают друг другу преодолеть сложности.На более высоком уровне проблемами иммигрантов с Запада занимается команда депутата Госдумы Марии Бутиной, которая ранее сама некоторое время жила в США. По ее словам, количество обращений от претендентов на российское РВП после указа увеличилось в несколько раз.Однако, как бы ни было сложно преодолевать препоны со стороны иммиграционных служб, получение необходимых документов — лишь первый и, возможно, даже не самый сложный шаг на пути к полноценной жизни в качестве российского гражданина. Мешают как запретительные законы, так и чисто бытовые сложности, перед которыми иммигранты особенно уязвимы."Вышли методические рекомендации Минпроса по количеству детей-инофонов (то есть говорящих только на другом языке). Их должно быть не больше десяти процентов в классе. Представьте, если в их числе окажутся переселенцы из Германии, Канады, которые вообще по-русски никогда не говорили. С одной стороны, мы говорим им "заезжайте", а с другой — "мы вас еще не во всякую школу возьмем", — приводит пример заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.В целом государственную систему ждет коренное преображение. До сих пор миграционные службы были нацелены не на привлечение иностранцев, а, напротив, на ограничение их потока из стран бывшего СССР, считает Бутина. "Система не была готова к тому, что вот так вот все развернется", — констатирует депутат.По мнению Анохиной-Роуз, в России нужно создать специальный институт: это может быть отдельный орган или уполномоченное лицо, которые бы координировали проблемы переезда в страну. Сегодня же миграционная служба входит в состав МВД, чья первичная задача — охранять правопорядок, а не привлекать ценных переселенцев.Сейчас поток жителей Запада в Россию не так велик. Однако, отмечают собеседники агентства, если правильно наладить работу, он может значительно вырасти — желающих много."Лично знаю многих итальянцев, которые ничем не связаны с Россией — нет ни корней, ни русских супругов, но тоже начали изучать русский язык, русскую культуру и посещать православные церкви. Почему? Любят традиционные ценности и при этом видят, что происходит на Западе", — говорит Страмецци.И, судя по рассказам других переселенцев, похожая ситуация далеко не только в Италии.Кто-то из них пафосно сравнил Россию с библейским ковчегом. Чтобы на "борт" смогли подняться все, кто этого искренне хочет, предстоит сделать многое. А места точно хватит.

https://ria.ru/20240224/pereslavl-1928984140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария бутина, мигранты, соотечественники