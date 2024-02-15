https://ria.ru/20240215/karlson-1927561328.html

"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете

"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете - РИА Новости, 15.02.2024

"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете

Американского журналиста Такера Карлсона, который недавно взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, поразили богатый ассортимент и доступные... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:28

2024-02-15T13:28

2024-02-15T14:54

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона, который недавно взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, поразили богатый ассортимент и доступные цены в российских супермаркетах, где он снял видеоролик."Мы гадали, сколько все это будет стоить. У нас все, кто покупал продукты, были из Соединенных Штатов. И мы не обращали внимание на стоимость, мы просто складывали в тележку то, что ели бы в течение недели. <…> (У меня. — Прим. ред.) вышло 104 американских доллара (9481 рубль)", — рассказал он.Так, по оценкам Карлсона, за подобный набор продуктов он бы заплатил в США в четыре раза больше. Кроме того, журналиста привело в восторг наличие в магазине западных товаров. Он подчеркнул, что санкции не оказали никакого эффекта на наличие продуктов в супермаркетах."Но все это похоже на западную продукцию: Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos. Что-то не вижу санкций, хотя откуда мне знать?" — сыронизировал журналист.Карлсон сделал вывод, что посещение российского магазина способно настроить рядового американца против своего правительства, поскольку оно разоблачает ложь Вашингтона."Посещение российского продуктового гипермаркета <…> и возможность взглянуть на то, какие тут цены и как живут люди, радикализирует вас против нашего руководства. По крайней мере, именно это я почувствовал — радикализацию. И, кстати говоря, мы тут ничего не выдумываем", — резюмировал он.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html

https://ria.ru/20240215/kosmos-1927530409.html

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