https://ria.ru/20240215/karlson-1927561328.html
"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете
"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете - РИА Новости, 15.02.2024
"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете
Американского журналиста Такера Карлсона, который недавно взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, поразили богатый ассортимент и доступные... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:28
2024-02-15T13:28
2024-02-15T14:54
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона, который недавно взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, поразили богатый ассортимент и доступные цены в российских супермаркетах, где он снял видеоролик."Мы гадали, сколько все это будет стоить. У нас все, кто покупал продукты, были из Соединенных Штатов. И мы не обращали внимание на стоимость, мы просто складывали в тележку то, что ели бы в течение недели. <…> (У меня. — Прим. ред.) вышло 104 американских доллара (9481 рубль)", — рассказал он.Так, по оценкам Карлсона, за подобный набор продуктов он бы заплатил в США в четыре раза больше. Кроме того, журналиста привело в восторг наличие в магазине западных товаров. Он подчеркнул, что санкции не оказали никакого эффекта на наличие продуктов в супермаркетах."Но все это похоже на западную продукцию: Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos. Что-то не вижу санкций, хотя откуда мне знать?" — сыронизировал журналист.Карлсон сделал вывод, что посещение российского магазина способно настроить рядового американца против своего правительства, поскольку оно разоблачает ложь Вашингтона."Посещение российского продуктового гипермаркета <…> и возможность взглянуть на то, какие тут цены и как живут люди, радикализирует вас против нашего руководства. По крайней мере, именно это я почувствовал — радикализацию. И, кстати говоря, мы тут ничего не выдумываем", — резюмировал он.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html
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россия, сша, москва, такер карлсон, владимир путин, youtube, нато, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, США, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, YouTube, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете
Такер Карлсон признал, что в России продукты в четыре раза дешевле, чем в США
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Американского журналиста Такера Карлсона, который недавно взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, поразили богатый ассортимент и доступные цены в российских супермаркетах, где он снял
видеоролик.
"Мы гадали, сколько все это будет стоить. У нас все, кто покупал продукты, были из Соединенных Штатов. И мы не обращали внимание на стоимость, мы просто складывали в тележку то, что ели бы в течение недели. <…> (У меня. — Прим. ред.) вышло 104 американских доллара (9481 рубль)", — рассказал он.
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Так, по оценкам Карлсона, за подобный набор продуктов он бы заплатил в США
в четыре раза больше. Кроме того, журналиста привело в восторг наличие в магазине западных товаров. Он подчеркнул, что санкции не оказали никакого эффекта на наличие продуктов в супермаркетах.
"Но все это похоже на западную продукцию: Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos. Что-то не вижу санкций, хотя откуда мне знать?" — сыронизировал журналист.
Карлсон сделал вывод, что посещение российского магазина способно настроить рядового американца против своего правительства, поскольку оно разоблачает ложь Вашингтона
.
"Посещение российского продуктового гипермаркета <…> и возможность взглянуть на то, какие тут цены и как живут люди, радикализирует вас против нашего руководства. По крайней мере, именно это я почувствовал — радикализацию. И, кстати говоря, мы тут ничего не выдумываем", — резюмировал он.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО
и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube
. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.
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