"Нас обманывали": что шокирует иностранцев в России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Западные туристы приезжают в Россию, ожидая увидеть серые улицы, агрессивных людей и технологическую отсталость. Голливуд, новостные каналы и политическая пропаганда годами формировали этот образ. Но реальность оказывается совсем другой. Что именно поражает иностранцев больше всего — и почему они говорят: нас обманывали?

Метро, похожее на дворец

Первое, что шокирует американцев, — московское метро. Привыкшие к утилитарным станциям Нью-Йорка или Вашингтона, они спускаются под землю и замирают. Мраморные колонны, мозаичные своды, золотые панно — все это выглядит не как транспортный узел, а как художественная экспозиция.

"В Нью-Йорке метро — это просто транспорт, а здесь — настоящий музей!" — воскликнула американка Сара, не переставая снимать на телефон.

Туристы переходят с одной станции на другую — и каждая оказывается уникальной. Западные гости привыкли, что метро — это функция. Здесь оно — искусство.

Каршеринг, который работает

Бывший американский морпех Скотт Риттер, известный критик политики США, путешествовал по России и делился впечатлениями в эфире Judging Freedom. Больше всего его поразил каршеринг — сервис, который в Штатах либо дорогой, либо неудобный.

"У них есть арендованные машины, припаркованные на обочине дороги, они называют это каршерингом. Ты можешь идти пешком, и тут звонок: "Мама приглашает тебя на ужин". И ты такой: "Как мне туда добраться?! Я у черта на куличиках!" Ты подходишь к одной из таких машин общего пользования, открываешь ее с помощью телефона, садишься, оплачиваешь ее и можешь ехать прямо к дому мамы, парковать ее там, и все готово", — восхищенно рассказывал Риттер.

Еще один сюрприз — цифровизация экономики. Наличные почти не используются, многие заведения принимают карты или переводы по номеру телефону. Единственная проблема для иностранца — западные банковские карты не работают из-за санкций.

От столовой до авторской кухни

Путешественников поразил контраст: начиналось все с самой обычной столовой, где подавали борщ и пельмени, приготовленные по классическим домашним рецептам.

"Это в тысячу раз вкуснее, чем в русских ресторанах Нью-Йорка!" — восторгался Джон.

Дальнейшие впечатления сформировала уже современная трактовка традиционных блюд — щи в новой подаче, вареники с необычными акцентами, десерты с более сложным вкусом. По наблюдению гостей, национальная кухня сегодня — это не набор привычных стереотипов, а динамичная и разнообразная гастрономическая среда.

Город, который не боится темноты

В американских мегаполисах ночные улицы — зона риска. После десяти вечера районы пустеют, люди стараются быстрее добраться до дома.

Туристы из США выходят из отеля глубокой ночью — и обнаруживают работающие кафе, открытые магазины, гуляющих людей. Город живет в любое время суток. "В Лос-Анджелесе в это время можно почувствовать себя единственным человеком на улице", — признается Джон.

Но сильнее всего поражает безопасность. Женщины спокойно возвращаются домой после полуночи. Никто не оглядывается с тревогой, не сжимает в руке баллончик с перцовым газом. "Здесь нет этого постоянного напряжения, которое чувствуешь в американских мегаполисах", — признается Эмили.

Поезд мечты

Болгарский журналист Борис Анзов ехал в Вологду и не ожидал ничего особенного от российских железных дорог. И был очень удивлен . Телевизор в каждом купе, автоматические двери в туалетах, чистота, вкусная еда в вагоне-ресторане.

На станции Анзов занервничал: забыл в вагоне ботинки. Оставил заявку на сайте перевозчика. Через день проводница уже звонила ему и обещала доставить обувь в Москву. Такой уровень сервиса стал полной неожиданностью.

Суровые русские?

Стереотип о холодных, недружелюбных русских — один из самых живучих на Западе. Американская группа заблудилась в переулках Арбата. Пожилая пара не просто показала дорогу — проводила туристов до нужного места, шутя и улыбаясь. В метро молодой человек сам подошел к растерянным иностранцам и предложил помощь на отличном английском.

"А нас учили, что русские недружелюбны к иностранцам", — с искренним удивлением говорит Сара.

Технологии, которые работают

Представление о России как о технологически отсталой стране рушится в первый же день. Бесплатный Wi-Fi даже в парках. Электронные табло на остановках с точным временем прибытия транспорта. Такси через приложение дешевле, чем Uber в Штатах, и приезжает мгновенно.

"Это город будущего!" — не устает повторять гид Майкл, восхищенный цифровыми сервисами Москвы. Для американцев, где технологии часто отстают даже в крупных городах, это становится приятным шоком.

"Теперь я знаю правду"

Уезжая из Москвы, туристы признались: их обманывали. Образ серой, закрытой, враждебной страны, созданный голливудскими фильмами и политическими новостями, не имеет ничего общего с реальностью. Россия оказалась яркой, открытой, динамичной и технологичной.