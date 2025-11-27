"Нас обманывали": что шокирует иностранцев в России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Западные туристы приезжают в Россию, ожидая увидеть серые улицы, агрессивных людей и технологическую отсталость. Голливуд, новостные каналы и политическая пропаганда годами формировали этот образ. Но реальность оказывается совсем другой. Что именно поражает иностранцев больше всего — и почему они говорят: нас обманывали?
Метро, похожее на дворец
Первое, что шокирует американцев, — московское метро. Привыкшие к утилитарным станциям Нью-Йорка или Вашингтона, они спускаются под землю и замирают. Мраморные колонны, мозаичные своды, золотые панно — все это выглядит не как транспортный узел, а как художественная экспозиция.
Станция метро "Комсомольская" (кольцевая)
"В Нью-Йорке метро — это просто транспорт, а здесь — настоящий музей!" — воскликнула американка Сара, не переставая снимать на телефон.
Туристы переходят с одной станции на другую — и каждая оказывается уникальной. Западные гости привыкли, что метро — это функция. Здесь оно — искусство.
Каршеринг, который работает
Бывший американский морпех Скотт Риттер, известный критик политики США, путешествовал по России и делился впечатлениями в эфире Judging Freedom. Больше всего его поразил каршеринг — сервис, который в Штатах либо дорогой, либо неудобный.
© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения"
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения"
"У них есть арендованные машины, припаркованные на обочине дороги, они называют это каршерингом. Ты можешь идти пешком, и тут звонок: "Мама приглашает тебя на ужин". И ты такой: "Как мне туда добраться?! Я у черта на куличиках!" Ты подходишь к одной из таких машин общего пользования, открываешь ее с помощью телефона, садишься, оплачиваешь ее и можешь ехать прямо к дому мамы, парковать ее там, и все готово", — восхищенно рассказывал Риттер.
Еще один сюрприз — цифровизация экономики. Наличные почти не используются, многие заведения принимают карты или переводы по номеру телефону. Единственная проблема для иностранца — западные банковские карты не работают из-за санкций.
От столовой до авторской кухни
Путешественников поразил контраст: начиналось все с самой обычной столовой, где подавали борщ и пельмени, приготовленные по классическим домашним рецептам.
"Это в тысячу раз вкуснее, чем в русских ресторанах Нью-Йорка!" — восторгался Джон.
Дальнейшие впечатления сформировала уже современная трактовка традиционных блюд — щи в новой подаче, вареники с необычными акцентами, десерты с более сложным вкусом. По наблюдению гостей, национальная кухня сегодня — это не набор привычных стереотипов, а динамичная и разнообразная гастрономическая среда.
© Depositphotos.com / Smile.StudioОфициант подает борщ
© Depositphotos.com / Smile.Studio
Официант подает борщ
Город, который не боится темноты
В американских мегаполисах ночные улицы — зона риска. После десяти вечера районы пустеют, люди стараются быстрее добраться до дома.
Туристы из США выходят из отеля глубокой ночью — и обнаруживают работающие кафе, открытые магазины, гуляющих людей. Город живет в любое время суток. "В Лос-Анджелесе в это время можно почувствовать себя единственным человеком на улице", — признается Джон.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрохожие на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожие на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Но сильнее всего поражает безопасность. Женщины спокойно возвращаются домой после полуночи. Никто не оглядывается с тревогой, не сжимает в руке баллончик с перцовым газом. "Здесь нет этого постоянного напряжения, которое чувствуешь в американских мегаполисах", — признается Эмили.
Поезд мечты
Болгарский журналист Борис Анзов ехал в Вологду и не ожидал ничего особенного от российских железных дорог. И был очень удивлен. Телевизор в каждом купе, автоматические двери в туалетах, чистота, вкусная еда в вагоне-ресторане.
На станции Анзов занервничал: забыл в вагоне ботинки. Оставил заявку на сайте перевозчика. Через день проводница уже звонила ему и обещала доставить обувь в Москву. Такой уровень сервиса стал полной неожиданностью.
Суровые русские?
Стереотип о холодных, недружелюбных русских — один из самых живучих на Западе. Американская группа заблудилась в переулках Арбата. Пожилая пара не просто показала дорогу — проводила туристов до нужного места, шутя и улыбаясь. В метро молодой человек сам подошел к растерянным иностранцам и предложил помощь на отличном английском.
Предновогодняя Москва
"А нас учили, что русские недружелюбны к иностранцам", — с искренним удивлением говорит Сара.
Технологии, которые работают
Представление о России как о технологически отсталой стране рушится в первый же день. Бесплатный Wi-Fi даже в парках. Электронные табло на остановках с точным временем прибытия транспорта. Такси через приложение дешевле, чем Uber в Штатах, и приезжает мгновенно.
Девушка на улице в Москве
"Это город будущего!" — не устает повторять гид Майкл, восхищенный цифровыми сервисами Москвы. Для американцев, где технологии часто отстают даже в крупных городах, это становится приятным шоком.
"Теперь я знаю правду"
Уезжая из Москвы, туристы признались: их обманывали. Образ серой, закрытой, враждебной страны, созданный голливудскими фильмами и политическими новостями, не имеет ничего общего с реальностью. Россия оказалась яркой, открытой, динамичной и технологичной.
"Теперь, когда кто-то будет рассказывать мне о России из новостей, я предложу им сначала увидеть все своими глазами", — утверждает Сара, стоя в аэропорту Шереметьево.