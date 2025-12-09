Рейтинг@Mail.ru
Уже победили: почему русская классическая музыка на первом месте в мире
Культура
Культура
 
08:00 09.12.2025
Уже победили: почему русская классическая музыка на первом месте в мире
Уже победили: почему русская классическая музыка на первом месте в мире - РИА Новости, 09.12.2025
Уже победили: почему русская классическая музыка на первом месте в мире
В Милане сезон открылся оперой Дмитрия Шостаковича, а в Китае раскупают билеты на "Лебединое озеро". Русская музыкальная классика продолжает путешествовать по... РИА Новости, 09.12.2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Уже победили: почему русская классическая музыка на первом месте в мире

© Getty Images / Anadolu/Andrea CarrubbaАфиша оперы "Леди Макбет Мценского уезда" в галерее Виктора Эммануила II, Милан
Афиша оперы Леди Макбет Мценского уезда в галерее Виктора Эммануила II, Милан - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Andrea Carrubba
Афиша оперы "Леди Макбет Мценского уезда" в галерее Виктора Эммануила II, Милан
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Милане сезон открылся оперой Дмитрия Шостаковича, а в Китае раскупают билеты на "Лебединое озеро". Русская музыкальная классика продолжает путешествовать по миру, иногда вызывая споры, но неизменно собирая зрителей. О том, почему этому не могут помешать западные политики, — в материале РИА Новости.

Русская опера на миланской сцене

Седьмого декабря в Ла Скала показали "Леди Макбет Мценского уезда" в постановке Василия Бархатова. Так итальянцы почтили память Дмитрия Шостаковича в пятидесятую годовщину его смерти и напомнили о важности сложного исторического репертуара.
© Getty Images / Pietro D'ApranoПредставление "Леди Макбет Мценского уезда" в Ла Скала, Милан
Представление Леди Макбет Мценского уезда в Ла Скала, Милан - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Getty Images / Pietro D'Aprano
Представление "Леди Макбет Мценского уезда" в Ла Скала, Милан
Опера по повести Николая Лескова о Катерине Измайловой — купеческой жене, которую тяготит ее жизнь, — после премьеры вызвала бурные споры: музыку называли "намеренным диссонансом", упрекали в грубости и вульгарности. Шостакович переработал партитуру, сделав ее мягче, менее эмоциональной и напряженной. Но в этом сезоне Ла Скала выбрал первую версию 1934 года.
© Getty Images / AnadoluОчередь на премьеру сезона в Ла Скала в Милане
Очередь на премьеру сезона в Ла Скала в Милане - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Getty Images / Anadolu
Очередь на премьеру сезона в Ла Скала в Милане
Постановки уроженца Москвы Василия Бархатова отличаются самобытностью, психологической точностью. Его спектакли хорошо известны в Европе. Так, в октябре в Лионской национальной опере представили его версию "Бориса Годунова" Модеста Мусоргского. Режиссер перенес действие в сегодняшнюю Россию — с компьютерами, телефонами и другой современной атрибутикой.
Но и классические трактовки русских опер по-прежнему принимают на ура. В 2022-м тот же Ла Скала открыл сезон "Борисом Годуновым" в постановке датского режиссера Каспера Хольтена. Главную партию тогда исполнил российский бас Ильдар Абдразаков, а дирижер Риккардо Шайи заметил, что "отменять Мусоргского или Пушкина — все равно что отменять Данте или Шекспира".

Когда музыка сталкивается с политикой

Музыка российских исполнителей звучит в Италии и на концертных площадках. На днях в Риме состоялся концерт солистки Большого театра Анны Аглатовой. В программе — произведения Баха, Вивальди, Верди и Шуберта. Вместе с сопрано выступили скрипачи — народный артист России Захар Брон, заслуженный артист России Авнэр Вэриус и камерный оркестр "Виртуозы Италии".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОперная певица, солистка Большого театра Анна Аглатова
Оперная певица, солистка Большого театра Анна Аглатова - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Оперная певица, солистка Большого театра Анна Аглатова
Хотя политика по-прежнему вмешивается в культуру. В июле из-за давления некоторых стран отменили концерт филармонического оркестра города Салерно с участием солистов Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Многие в Италии этому возмутились.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев
Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев
"Мы считаем отмену концерта ошибкой. Мы всегда выступали против цензуры и за свободу слова во всех ее формах. Мы не понимаем, какой "политической пропагандой" может заниматься дирижер, управляя оркестром", — заявил директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди.

Гастроли продолжаются

Пока в Италии обсуждали отмену концерта и, по слухам, пытались предложить Валерию Гергиеву альтернативную площадку, маэстро отправился на гастроли в Турцию вместе с Большим театром.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев
Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев
В сентябре в Стамбуле показали балеты "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева и "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Первым спектаклем гастролей — "Ромео и Джульетта" — дирижировал сам Гергиев. Эти выступления стали историческими: балетная труппа Большого впервые оказалась на турецкой сцене, билеты раскупили моментально.
Русский балет стабильно собирает аншлаги и в Китае. В октябре труппа Мариинского театра побывала в Пекине, Нанкине, Шанхае с "Лебединым озером" Чайковского и "Корсаром" Адана. На одной сцене со звездами Мариинки выступили и молодые артисты — Виктория Терешкина, Кимин Ким, Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Надежда Батоева и другие.

Рахманинов на первом месте

Музыкальный чарт "Зал славы" британской радиостанции Classic FM в апреле подвел итоги крупнейшего в мире опроса любителей классики.
© Public domainСергей Рахманинов
Сергей Рахманинов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Public domain
Сергей Рахманинов
Первое место занял Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Голосование прошло уже 30-й раз и собрало почти 90 тысяч откликов. На шестой строчке рейтинга — Дмитрий Шостакович со Вторым концертом для фортепиано с оркестром.
В апреле же в Париже открыли первый в Западной Европе памятник Рахманинову. Скульптуру — композитор сидит на лавочке — установили во дворе Парижской консерватории его имени. Это недалеко от Эйфелевой башни.
Музыка, как и прежде, не знает границ: находит путь к сердцам миллионов — иногда вопреки обстоятельствам, но всегда благодаря силе и красоте.
