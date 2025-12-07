Сафонов высказался о первом матче за "ПСЖ" в сезоне

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский голкипер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что достойно провел свой первый в сезоне матч.
В субботу "ПСЖ" обыграл дома "Ренн" (5:0) в 15-м туре чемпионата Франции. Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье не вошел в заявку на матч, место в воротах занял Сафонов, который впервые в текущем сезоне сыграл за парижан. Россиянин отразил два удара и провел свой третий сухой матч в Лиге 1 с момента перехода в парижский клуб летом 2024 года.
06 декабря 2025 • начало в 23:05
Завершен
28’ • Хвича Кварацхелия
39’ • Senny Mayulu
(Жуан Невеш)
67’ • Хвича Кварацхелия
(Senny Mayulu)
88’ • Ibrahim Mbaye
(Quentin Ndjantou)
90’ • Гонсалу Рамуш
"Долгожданная лично мною игра. Очень счастлив, что получилось выйти, сыграть и сделать это достойно. Надеюсь, что дальше - больше", - сказал Сафонов в своем Telegram-канале.
Сафонову 26 лет, в дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. В составе "ПСЖ" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.