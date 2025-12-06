Рейтинг@Mail.ru
Исчез вместе со Статуей Свободы: где сейчас маг Дэвид Копперфильд? - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/kopperfild-2060165794.html
Исчез вместе со Статуей Свободы: где сейчас маг Дэвид Копперфильд?
Исчез вместе со Статуей Свободы: где сейчас маг Дэвид Копперфильд? - РИА Новости, 06.12.2025
Исчез вместе со Статуей Свободы: где сейчас маг Дэвид Копперфильд?
Имя Дэвида Копперфильда гремело на весь мир в 1990-х. Иллюзионист шокировал публику невиданными масштабными трюками, которые никто до него не делал. Он давал по РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T08:30:00+03:00
2025-12-06T08:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965046892_0:146:2905:1780_1920x0_80_0_0_2aeda0ffab6216f98a7ab09aa38030e0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965046892_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a8437c052e960da39e14759315d16fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Исчез вместе со Статуей Свободы: где сейчас маг Дэвид Копперфильд?

© AP Photo / Jordan StraussАмериканский иллюзионист Дэвид Копперфильд
Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Имя Дэвида Копперфильда гремело на весь мир в 1990-х. Иллюзионист шокировал публику невиданными масштабными трюками, которые никто до него не делал. Он давал по 50 представлений в месяц и стал самым богатым фокусником в мире.
Однако в последнее время о человеке, заставившем исчезнуть статую Свободы, самолет и вагон Восточного экспресса практически ничего не слышно. Куда же он пропал?

Первый наставник

© AP Photo / J. David AkeПригород Нью-Джерси на реке Гудзон
Пригород Нью-Джерси на реке Гудзон - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / J. David Ake
Пригород Нью-Джерси на реке Гудзон
Настоящее имя великого иллюзиониста — Дэвид Сет Коткин, а Копперфильд — сценический псевдоним, заимствованный из произведения Чарльза Диккенса. Он родился 16 сентября 1956 года в городе Метчене, штат Нью-Джерси, в семье выходцев из Одессы, которые эмигрировали в США из Германии. Отец был владельцем магазина мужской одежды, мать — страховым агентом.
Первым наставником Дэвида стал его дед, развлекавший внука карточными фокусами. В семь лет Дэвид демонстрировал фокусы своим приятелям, в десять выступал в залах Метчена. А в 1968 году в возрасте 12 лет он был принят в "Американское общество магов".

"Прошел" насквозь Великую Китайскую стену

Всемирную известность Дэвид Копперфильд получил в 1980-х, когда начал работу над созданием крупномасштабных иллюзий, которые поражали своим размахом и заставляли восторженную публику затаить дыхание перед экранами.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИллюзионист
Иллюзионист - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Иллюзионист
Иллюзионист разработал зрелищный трюк с исчезновением самолета, на глазах у зрителей эффектно растворил в воздухе статую Свободы, совершил перелет через Большой Каньон. Копперфильд умудрился "пройти" сквозь Великую Китайскую стену и заставил исчезнуть вагон Восточного экспресса.
Конечно, совершал он свои масштабные трюки не один: над его выступлениями трудилась команда из 300 человек, в том числе около 80 инженеров.
В начале 1990-х иллюзионист давал по 50 представлений в месяц и в результате был признан одним из самых популярных людей в мире, попал в Книгу рекордов Гиннесса.
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США

Роман с Клаудией Шиффер

Удивлять публику Копперфильду удавалось не только с помощью трюков. Долгое время его имя красовалось на первых полосах газет благодаря завязавшимся отношениям с супермоделью Клаудиа Шиффер. Из-за громкого романа интерес к его персоне возрос, а его шоу обрели большую популярность в странах Западной Европы.
В конце 1990-х в прессе появился текст договора, согласно которому супермодель должна была на публике изображать невесту Копперфильда, за что ежегодно получала солидное вознаграждение. Хотя пара утверждала, что документ фальшивый, в 1999-м они объявили о расторжении помолвки.
© AP Photo / Michel EulerМодель Клаудиа Шиффер на показе коллекции Valentino в Париже, 1998
Модель Клаудия Шиффер на показе коллекции Valentino в Париже, 1998 год - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Michel Euler
Модель Клаудиа Шиффер на показе коллекции Valentino в Париже, 1998

Спад популярности

В начале нового столетия оказалось, что удивлять публику, искушенную интернетом, знаменитому магу больше нечем. Секреты многих самых известных его трюков были раскрыты. Так, чудеса левитации объяснялись наличием очень тонких и прочных тросов, на которых иллюзионист парил в воздухе. Даже статуя Свободы никуда не исчезала: чудо сотворило исключительно специальное освещение.
Разоблачение фокусов и отсутствие новых масштабных зрелищных шоу серьезно ударили по репутации и популярности Дэвида Копперфильда, и в 2000-х о нем постепенно начали забывать.
© Фото : TheMagicOfDCДэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : TheMagicOfDC
Дэвид Копперфильд

Связь с Эпштейном

Его имя периодически возникало в прессе. К сожалению, часто это было связано с очередным скандалом или судебным разбирательством, а не с новым гениальным трюком.
В 2024 году стало известно, что 16 женщин обвинили американского иллюзиониста в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Речь идет об инцидентах, произошедших с 1980-х по 2014-й.
© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн
Также выяснилось, что иллюзионист активно общался и встречался лично со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Жизнь в беспорядке

В том же 2024 году Копперфильд столкнулся с иском на 2,5 миллиона долларов со стороны кооператива, которому принадлежит его квартира в Нью-Йорке, из-за угрожающего всему зданию хлама. Истцы утверждают, что иллюзионист заполнил квартиру, купленную в 1997-м, реквизитом для фокусов. При этом он довел жилье до состояния "полной разрухи". Впрочем, столь прохладное отношение иллюзиониста к оборудованию неудивительно: выступления перед публикой давно перестали быть основным источником доходов.
© Pixabay / Pixabay License/HansБеспорядок
Беспорядок - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Pixabay / Pixabay License/Hans
Беспорядок
Копперфильд совершил несколько удачных вложений, став владельцем коллекции антиквариата и элитной недвижимости на тропических островах, которую сдает в аренду. Также бывший чародей в соавторстве с популярными писателями выпустил несколько книг и открыл собственный музей иллюзии. Благодаря этому экс-факир может позволить себе вполне комфортное существование без нужды эпатировать публику.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала