Исчез вместе со Статуей Свободы: где сейчас маг Дэвид Копперфильд?

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Имя Дэвида Копперфильда гремело на весь мир в 1990-х. Иллюзионист шокировал публику невиданными масштабными трюками, которые никто до него не делал. Он давал по 50 представлений в месяц и стал самым богатым фокусником в мире.

Однако в последнее время о человеке, заставившем исчезнуть статую Свободы, самолет и вагон Восточного экспресса практически ничего не слышно. Куда же он пропал?

Первый наставник

© AP Photo / J. David Ake Пригород Нью-Джерси на реке Гудзон © AP Photo / J. David Ake Пригород Нью-Джерси на реке Гудзон

Настоящее имя великого иллюзиониста — Дэвид Сет Коткин, а Копперфильд — сценический псевдоним, заимствованный из произведения Чарльза Диккенса. Он родился 16 сентября 1956 года в городе Метчене, штат Нью-Джерси, в семье выходцев из Одессы, которые эмигрировали в США из Германии. Отец был владельцем магазина мужской одежды, мать — страховым агентом.

Первым наставником Дэвида стал его дед, развлекавший внука карточными фокусами. В семь лет Дэвид демонстрировал фокусы своим приятелям, в десять выступал в залах Метчена. А в 1968 году в возрасте 12 лет он был принят в "Американское общество магов".

"Прошел" насквозь Великую Китайскую стену

Всемирную известность Дэвид Копперфильд получил в 1980-х, когда начал работу над созданием крупномасштабных иллюзий, которые поражали своим размахом и заставляли восторженную публику затаить дыхание перед экранами.

Иллюзионист разработал зрелищный трюк с исчезновением самолета, на глазах у зрителей эффектно растворил в воздухе статую Свободы, совершил перелет через Большой Каньон. Копперфильд умудрился "пройти" сквозь Великую Китайскую стену и заставил исчезнуть вагон Восточного экспресса.

Конечно, совершал он свои масштабные трюки не один: над его выступлениями трудилась команда из 300 человек, в том числе около 80 инженеров.

В начале 1990-х иллюзионист давал по 50 представлений в месяц и в результате был признан одним из самых популярных людей в мире, попал в Книгу рекордов Гиннесса.

© AP Photo / Mark Lennihan Статуя Свободы в Нью-Йорке, США © AP Photo / Mark Lennihan Статуя Свободы в Нью-Йорке, США

Роман с Клаудией Шиффер

Удивлять публику Копперфильду удавалось не только с помощью трюков. Долгое время его имя красовалось на первых полосах газет благодаря завязавшимся отношениям с супермоделью Клаудиа Шиффер. Из-за громкого романа интерес к его персоне возрос, а его шоу обрели большую популярность в странах Западной Европы.

В конце 1990-х в прессе появился текст договора, согласно которому супермодель должна была на публике изображать невесту Копперфильда, за что ежегодно получала солидное вознаграждение. Хотя пара утверждала, что документ фальшивый, в 1999-м они объявили о расторжении помолвки.

© AP Photo / Michel Euler Модель Клаудиа Шиффер на показе коллекции Valentino в Париже, 1998 © AP Photo / Michel Euler Модель Клаудиа Шиффер на показе коллекции Valentino в Париже, 1998

Спад популярности

В начале нового столетия оказалось, что удивлять публику, искушенную интернетом, знаменитому магу больше нечем. Секреты многих самых известных его трюков были раскрыты. Так, чудеса левитации объяснялись наличием очень тонких и прочных тросов, на которых иллюзионист парил в воздухе. Даже статуя Свободы никуда не исчезала: чудо сотворило исключительно специальное освещение.

Разоблачение фокусов и отсутствие новых масштабных зрелищных шоу серьезно ударили по репутации и популярности Дэвида Копперфильда, и в 2000-х о нем постепенно начали забывать.

Связь с Эпштейном

Его имя периодически возникало в прессе. К сожалению, часто это было связано с очередным скандалом или судебным разбирательством, а не с новым гениальным трюком.

В 2024 году стало известно , что 16 женщин обвинили американского иллюзиониста в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Речь идет об инцидентах, произошедших с 1980-х по 2014-й.

© AP Photo / New York State Sex Offender Registry Заключенный Джеффри Эпштейн © AP Photo / New York State Sex Offender Registry Заключенный Джеффри Эпштейн

Также выяснилось , что иллюзионист активно общался и встречался лично со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Жизнь в беспорядке

В том же 2024 году Копперфильд столкнулся с иском на 2,5 миллиона долларов со стороны кооператива, которому принадлежит его квартира в Нью-Йорке, из-за угрожающего всему зданию хлама. Истцы утверждают, что иллюзионист заполнил квартиру, купленную в 1997-м, реквизитом для фокусов. При этом он довел жилье до состояния "полной разрухи". Впрочем, столь прохладное отношение иллюзиониста к оборудованию неудивительно: выступления перед публикой давно перестали быть основным источником доходов.

© Pixabay / Pixabay License/Hans Беспорядок © Pixabay / Pixabay License/Hans Беспорядок