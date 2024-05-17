https://ria.ru/20240517/kopperfild--1946809403.html
СМИ: Копперфильд контактировал со скандальным финансистом Эпстином
СМИ: Копперфильд контактировал со скандальным финансистом Эпстином - РИА Новости, 17.05.2024
СМИ: Копперфильд контактировал со скандальным финансистом Эпстином
Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд активно общался и встречался лично со скандальным финансистом Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:48
2024-05-17T22:48
2024-05-17T22:49
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд активно общался и встречался лично со скандальным финансистом Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, пишет издание Guardian со ссылкой на источники. "Согласно копиям записей телефонных сообщений, которые увидела Guardian, иллюзионист, похоже, оставил Эпстину 16 сообщений за несколько месяцев. Пометки на записях включают краткие сообщения, такие как "это важно" и "просто позвонил, чтобы поздороваться". Одно из сообщений звучит как "это джекпот" без дальнейших объяснений", - пишет издание, отмечая, что первое сообщение от Копперфильда датировано ноябрем 2004 года. В ответе за запрос издания адвокаты Копперфильда отрицали, что он оставил Эпстину "множественные сообщения", и заявили, что они могли быть оставлены офисом иллюзиониста в ответ на запрос Эпстина о билетах на шоу. Адвокаты также заявили, что Копперфильд и Эпстин были "в лучшем случае знакомыми", которые встречались лишь "несколько" раз. Издание пишет, что, судя по опросам свидетелей, протоколам судебных заседаний и показаниям полиции, Копперфильд встречался с Эпстином как минимум трижды. Две жертвы Эпстина по отдельности рассказали Guardian, что присутствовали на таких встречах: одна на ужине в доме Эпстина в 2004 году, а другая на "складе" Копперфильда в Лас-Вегасе в том же году. При этом газета отмечает, что нет никаких предположений о том, что Копперфильд принимал участие в криминальных схемах или преступлениях Эпстина. Ранее на этой неделе издание сообщило, что 16 женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении в период с 1980-х по 2014 год. Более половины обвинений были предъявлены женщинами, заявившими, что на момент инцидентов им не было 18 лет. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20240110/epstin-1920418393.html
https://ria.ru/20240106/prints_endryu-1919885625.html
https://ria.ru/20240108/epstin-1920195532.html
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в мире, лас-вегас, сша, манхэттен, дэвид копперфильд
В мире, Лас-Вегас, США, Манхэттен, Дэвид Копперфильд
СМИ: Копперфильд контактировал со скандальным финансистом Эпстином
Guardian: Копперфильд общался и встречался со скандальным финансистом Эпстином
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд активно общался и встречался лично со скандальным финансистом Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, пишет издание
Guardian со ссылкой на источники.
"Согласно копиям записей телефонных сообщений, которые увидела Guardian, иллюзионист, похоже, оставил Эпстину 16 сообщений за несколько месяцев. Пометки на записях включают краткие сообщения, такие как "это важно" и "просто позвонил, чтобы поздороваться". Одно из сообщений звучит как "это джекпот" без дальнейших объяснений", - пишет издание, отмечая, что первое сообщение от Копперфильда датировано ноябрем 2004 года.
В ответе за запрос издания адвокаты Копперфильда отрицали, что он оставил Эпстину "множественные сообщения", и заявили, что они могли быть оставлены офисом иллюзиониста в ответ на запрос Эпстина о билетах на шоу. Адвокаты также заявили, что Копперфильд и Эпстин были "в лучшем случае знакомыми", которые встречались лишь "несколько" раз.
Издание пишет, что, судя по опросам свидетелей, протоколам судебных заседаний и показаниям полиции, Копперфильд встречался с Эпстином как минимум трижды. Две жертвы Эпстина по отдельности рассказали Guardian, что присутствовали на таких встречах: одна на ужине в доме Эпстина в 2004 году, а другая на "складе" Копперфильда в Лас-Вегасе
в том же году.
При этом газета отмечает, что нет никаких предположений о том, что Копперфильд принимал участие в криминальных схемах или преступлениях Эпстина.
Ранее на этой неделе издание сообщило, что 16 женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении в период с 1980-х по 2014 год. Более половины обвинений были предъявлены женщинами, заявившими, что на момент инцидентов им не было 18 лет.
Эпстину в США
было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена
в Нью-Йорке
, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.