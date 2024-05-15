https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946292665.html
СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах
СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах
Шестнадцать женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T23:38
2024-05-15T23:38
2024-05-15T23:48
в мире
дэвид копперфильд
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Шестнадцать женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает газета Guardian. Согласно изданию, речь идет об инцидентах, произошедших с 1980-х по 2014 год. Более половины обвинений были предъявлены женщинами, заявившими, что на момент инцидентов им не было 18 лет. Некоторые утверждают, что на момент встречи с иллюзионистом им было всего 15 лет, хотя Копперфильд, которому сейчас 67 лет, "возможно, не знал их возраста". "Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении", - утверждает Guardian со ссылкой на собственное расследование. Газета заявила, что рассматривает эти обвинения как часть серии статей, основанных на интервью более чем 100 человек, а также протоколах суда и полиции. Согласно расследованию газеты, несколько женщин заявили, что Копперфильд обещал помочь им в карьере в модельном бизнесе или индустрии развлечений, а также что он пытался поддерживать контакт с ними и их родителями. "Обвинения против него (Дэвида Копперфильда - ред.) включают утверждения о том, что он дал наркотики трем женщинам перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на что, по их мнению, они не могли дать согласия", - отмечает газета. Как рассказали Guardian некоторые женщины, предъявляющие обвинения, они "почувствовали себя способными" рассказать о своем предполагаемом опыте с Копперфильдом из-за движения #MeToo. По данным издания, адвокаты Копперфильда отвергают предъявленные обвинения женщин.
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в мире, дэвид копперфильд
В мире, Дэвид Копперфильд
СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах
Guardian: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Шестнадцать женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает газета
Guardian.
Согласно изданию, речь идет об инцидентах, произошедших с 1980-х по 2014 год. Более половины обвинений были предъявлены женщинами, заявившими, что на момент инцидентов им не было 18 лет. Некоторые утверждают, что на момент встречи с иллюзионистом им было всего 15 лет, хотя Копперфильд, которому сейчас 67 лет, "возможно, не знал их возраста".
"Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении", - утверждает Guardian со ссылкой на собственное расследование.
Газета заявила, что рассматривает эти обвинения как часть серии статей, основанных на интервью более чем 100 человек, а также протоколах суда и полиции. Согласно расследованию газеты, несколько женщин заявили, что Копперфильд обещал помочь им в карьере в модельном бизнесе или индустрии развлечений, а также что он пытался поддерживать контакт с ними и их родителями.
"Обвинения против него (Дэвида Копперфильда - ред.) включают утверждения о том, что он дал наркотики трем женщинам перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на что, по их мнению, они не могли дать согласия", - отмечает газета.
Как рассказали Guardian некоторые женщины, предъявляющие обвинения, они "почувствовали себя способными" рассказать о своем предполагаемом опыте с Копперфильдом из-за движения #MeToo. По данным издания, адвокаты Копперфильда отвергают предъявленные обвинения женщин.