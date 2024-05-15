https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946292665.html

СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах

СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах

Шестнадцать женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:38

2024-05-15T23:38

2024-05-15T23:48

в мире

дэвид копперфильд

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Шестнадцать женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает газета Guardian. Согласно изданию, речь идет об инцидентах, произошедших с 1980-х по 2014 год. Более половины обвинений были предъявлены женщинами, заявившими, что на момент инцидентов им не было 18 лет. Некоторые утверждают, что на момент встречи с иллюзионистом им было всего 15 лет, хотя Копперфильд, которому сейчас 67 лет, "возможно, не знал их возраста". "Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении", - утверждает Guardian со ссылкой на собственное расследование. Газета заявила, что рассматривает эти обвинения как часть серии статей, основанных на интервью более чем 100 человек, а также протоколах суда и полиции. Согласно расследованию газеты, несколько женщин заявили, что Копперфильд обещал помочь им в карьере в модельном бизнесе или индустрии развлечений, а также что он пытался поддерживать контакт с ними и их родителями. "Обвинения против него (Дэвида Копперфильда - ред.) включают утверждения о том, что он дал наркотики трем женщинам перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на что, по их мнению, они не могли дать согласия", - отмечает газета. Как рассказали Guardian некоторые женщины, предъявляющие обвинения, они "почувствовали себя способными" рассказать о своем предполагаемом опыте с Копперфильдом из-за движения #MeToo. По данным издания, адвокаты Копперфильда отвергают предъявленные обвинения женщин.

https://radiosputnik.ru/20240429/deparde-1943027886.html

https://ria.ru/20240427/vaynshteyn-1942860673.html

https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878286487.html

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в мире, дэвид копперфильд