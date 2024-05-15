Рейтинг@Mail.ru
СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 15.05.2024 (обновлено: 23:48 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946292665.html
СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах
СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах
Шестнадцать женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T23:38
2024-05-15T23:48
в мире
дэвид копперфильд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20418/64/204186491_0:158:493:435_1920x0_80_0_0_2bb9940cbd0b1262f0851991ba7619d4.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Шестнадцать женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает газета Guardian. Согласно изданию, речь идет об инцидентах, произошедших с 1980-х по 2014 год. Более половины обвинений были предъявлены женщинами, заявившими, что на момент инцидентов им не было 18 лет. Некоторые утверждают, что на момент встречи с иллюзионистом им было всего 15 лет, хотя Копперфильд, которому сейчас 67 лет, "возможно, не знал их возраста". "Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении", - утверждает Guardian со ссылкой на собственное расследование. Газета заявила, что рассматривает эти обвинения как часть серии статей, основанных на интервью более чем 100 человек, а также протоколах суда и полиции. Согласно расследованию газеты, несколько женщин заявили, что Копперфильд обещал помочь им в карьере в модельном бизнесе или индустрии развлечений, а также что он пытался поддерживать контакт с ними и их родителями. "Обвинения против него (Дэвида Копперфильда - ред.) включают утверждения о том, что он дал наркотики трем женщинам перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на что, по их мнению, они не могли дать согласия", - отмечает газета. Как рассказали Guardian некоторые женщины, предъявляющие обвинения, они "почувствовали себя способными" рассказать о своем предполагаемом опыте с Копперфильдом из-за движения #MeToo. По данным издания, адвокаты Копперфильда отвергают предъявленные обвинения женщин.
https://radiosputnik.ru/20240429/deparde-1943027886.html
https://ria.ru/20240427/vaynshteyn-1942860673.html
https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878286487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20418/64/204186491_0:112:493:481_1920x0_80_0_0_bdc4da0132c097ab37ac895521ab06e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дэвид копперфильд
В мире, Дэвид Копперфильд
СМИ: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах

Guardian: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах

© Фото : TheMagicOfDCДэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : TheMagicOfDC
Дэвид Копперфильд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Шестнадцать женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает газета Guardian.
Согласно изданию, речь идет об инцидентах, произошедших с 1980-х по 2014 год. Более половины обвинений были предъявлены женщинами, заявившими, что на момент инцидентов им не было 18 лет. Некоторые утверждают, что на момент встречи с иллюзионистом им было всего 15 лет, хотя Копперфильд, которому сейчас 67 лет, "возможно, не знал их возраста".
Жерар Депардье. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Еще две женщины обвинили Жерара Депардье в домогательствах, пишут СМИ
29 апреля, 13:51
"Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении", - утверждает Guardian со ссылкой на собственное расследование.
Газета заявила, что рассматривает эти обвинения как часть серии статей, основанных на интервью более чем 100 человек, а также протоколах суда и полиции. Согласно расследованию газеты, несколько женщин заявили, что Копперфильд обещал помочь им в карьере в модельном бизнесе или индустрии развлечений, а также что он пытался поддерживать контакт с ними и их родителями.
Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
В Нью-Йорке госпитализировали Харви Вайнштейна
27 апреля, 23:09
"Обвинения против него (Дэвида Копперфильда - ред.) включают утверждения о том, что он дал наркотики трем женщинам перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на что, по их мнению, они не могли дать согласия", - отмечает газета.
Как рассказали Guardian некоторые женщины, предъявляющие обвинения, они "почувствовали себя способными" рассказать о своем предполагаемом опыте с Копперфильдом из-за движения #MeToo. По данным издания, адвокаты Копперфильда отвергают предъявленные обвинения женщин.
Актер Билл Косби - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах
15 июня 2023, 13:13
 
В миреДэвид Копперфильд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала