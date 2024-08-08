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На фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в квартире - РИА Новости, 08.08.2024
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20:44 08.08.2024 (обновлено: 23:08 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kopperfild-1965046414.html
На фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в квартире
На фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в квартире - РИА Новости, 08.08.2024
На фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в квартире
Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд столкнулся с иском на 2,5 миллиона долларов со стороны кооператива, к которому принадлежит его квартира в Нью-Йорке,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:44
2024-08-08T23:08
в мире
жилье
сша
нью-йорк (город)
дэвид копперфильд
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд столкнулся с иском на 2,5 миллиона долларов со стороны кооператива, к которому принадлежит его квартира в Нью-Йорке, из-за угрожающего всему зданию хлама, пишет New York Post со ссылкой на иск и приложенные к нему фото. "Беспорядок настолько ужасен, что угрожает структурной целостности здания, утверждает совет его кондоминиума в новом иске на 2,5 миллиона долларов. Совет кондоминиума Galleria объяснил большую часть ущерба халатностью самого Копперфильда, например, когда в 2015 году из-за "незаконной и неэффективной" пластиковой сантехники бассейн на крыше прорвало и разрушительные потоки воды хлынули в квартиры, расположенные на 30 этажей вниз", — говорится в публикации.Истцы утверждают, что иллюзионист заполнил квартиру, которую купил в 1997-м, машинами для предсказания судьбы, аркадными играми и другими предметами для фокусов, использовавшимися на рубеже веков. При этом он не обеспечивал надлежащее содержание квартиры и довел ее до состояния "полной разрухи" после своего внезапного переезда в 2018 году. На фотографиях, приложенных к иску, видны отслоившаяся краска и отваливающиеся фрагменты на стенах, потолке и подоконнике, грязный ковер и покрытая пятнами ванна. Отмечается, что иллюзионист сделал лишь косметический ремонт, при этом проигнорировав серьезные проблемы, которые по мере усугубления могут "поставить под угрозу здоровье и безопасность других людей в здании".
https://ria.ru/20240517/kopperfild--1946809403.html
https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946292665.html
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в мире, жилье, сша, нью-йорк (город), дэвид копперфильд
В мире, Жилье, США, Нью-Йорк (город), Дэвид Копперфильд
На фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в квартире

NYP: соседи фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в его квартире

© AP Photo / Jordan StraussДэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Jordan Strauss
Дэвид Копперфильд. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд столкнулся с иском на 2,5 миллиона долларов со стороны кооператива, к которому принадлежит его квартира в Нью-Йорке, из-за угрожающего всему зданию хлама, пишет New York Post со ссылкой на иск и приложенные к нему фото.
"Беспорядок настолько ужасен, что угрожает структурной целостности здания, утверждает совет его кондоминиума в новом иске на 2,5 миллиона долларов. Совет кондоминиума Galleria объяснил большую часть ущерба халатностью самого Копперфильда, например, когда в 2015 году из-за "незаконной и неэффективной" пластиковой сантехники бассейн на крыше прорвало и разрушительные потоки воды хлынули в квартиры, расположенные на 30 этажей вниз", — говорится в публикации.
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Истцы утверждают, что иллюзионист заполнил квартиру, которую купил в 1997-м, машинами для предсказания судьбы, аркадными играми и другими предметами для фокусов, использовавшимися на рубеже веков. При этом он не обеспечивал надлежащее содержание квартиры и довел ее до состояния "полной разрухи" после своего внезапного переезда в 2018 году.
На фотографиях, приложенных к иску, видны отслоившаяся краска и отваливающиеся фрагменты на стенах, потолке и подоконнике, грязный ковер и покрытая пятнами ванна.
Отмечается, что иллюзионист сделал лишь косметический ремонт, при этом проигнорировав серьезные проблемы, которые по мере усугубления могут "поставить под угрозу здоровье и безопасность других людей в здании".
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В миреЖильеСШАНью-Йорк (город)Дэвид Копперфильд
 
 
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