https://ria.ru/20240808/kopperfild-1965046414.html
На фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в квартире
На фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в квартире - РИА Новости, 08.08.2024
На фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в квартире
Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд столкнулся с иском на 2,5 миллиона долларов со стороны кооператива, к которому принадлежит его квартира в Нью-Йорке,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:44
2024-08-08T20:44
2024-08-08T23:08
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд столкнулся с иском на 2,5 миллиона долларов со стороны кооператива, к которому принадлежит его квартира в Нью-Йорке, из-за угрожающего всему зданию хлама, пишет New York Post со ссылкой на иск и приложенные к нему фото. "Беспорядок настолько ужасен, что угрожает структурной целостности здания, утверждает совет его кондоминиума в новом иске на 2,5 миллиона долларов. Совет кондоминиума Galleria объяснил большую часть ущерба халатностью самого Копперфильда, например, когда в 2015 году из-за "незаконной и неэффективной" пластиковой сантехники бассейн на крыше прорвало и разрушительные потоки воды хлынули в квартиры, расположенные на 30 этажей вниз", — говорится в публикации.Истцы утверждают, что иллюзионист заполнил квартиру, которую купил в 1997-м, машинами для предсказания судьбы, аркадными играми и другими предметами для фокусов, использовавшимися на рубеже веков. При этом он не обеспечивал надлежащее содержание квартиры и довел ее до состояния "полной разрухи" после своего внезапного переезда в 2018 году. На фотографиях, приложенных к иску, видны отслоившаяся краска и отваливающиеся фрагменты на стенах, потолке и подоконнике, грязный ковер и покрытая пятнами ванна. Отмечается, что иллюзионист сделал лишь косметический ремонт, при этом проигнорировав серьезные проблемы, которые по мере усугубления могут "поставить под угрозу здоровье и безопасность других людей в здании".
https://ria.ru/20240517/kopperfild--1946809403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жилье, сша, нью-йорк (город), дэвид копперфильд
В мире, Жилье, США, Нью-Йорк (город), Дэвид Копперфильд
На фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в квартире
NYP: соседи фокусника Копперфильда подали в суд из-за беспорядка в его квартире
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд столкнулся с иском на 2,5 миллиона долларов со стороны кооператива, к которому принадлежит его квартира в Нью-Йорке, из-за угрожающего всему зданию хлама, пишет New York Post
со ссылкой на иск и приложенные к нему фото.
"Беспорядок настолько ужасен, что угрожает структурной целостности здания, утверждает совет его кондоминиума в новом иске на 2,5 миллиона долларов. Совет кондоминиума Galleria объяснил большую часть ущерба халатностью самого Копперфильда, например, когда в 2015 году из-за "незаконной и неэффективной" пластиковой сантехники бассейн на крыше прорвало и разрушительные потоки воды хлынули в квартиры, расположенные на 30 этажей вниз", — говорится в публикации.
Истцы утверждают, что иллюзионист заполнил квартиру, которую купил в 1997-м, машинами для предсказания судьбы, аркадными играми и другими предметами для фокусов, использовавшимися на рубеже веков. При этом он не обеспечивал надлежащее содержание квартиры и довел ее до состояния "полной разрухи" после своего внезапного переезда в 2018 году.
На фотографиях, приложенных к иску, видны отслоившаяся краска и отваливающиеся фрагменты на стенах, потолке и подоконнике, грязный ковер и покрытая пятнами ванна.
Отмечается, что иллюзионист сделал лишь косметический ремонт, при этом проигнорировав серьезные проблемы, которые по мере усугубления могут "поставить под угрозу здоровье и безопасность других людей в здании".