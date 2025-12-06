https://ria.ru/20251206/futbol-2060342129.html
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ
"Манчестер Сити" разгромил "Сандерленд" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
2025-12-06T20:07:00+03:00
2025-12-06T20:07:00+03:00
2025-12-06T23:45:00+03:00
футбол
спорт
манчестер
рубен диаш
йошко гвардиол
манчестер сити
сандерленд
английская премьер-лига (апл)
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Сандерленд" и сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ