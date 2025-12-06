Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ
Футбол
 
20:07 06.12.2025 (обновлено: 23:45 06.12.2025)
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ
"Манчестер Сити" разгромил "Сандерленд" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Сандерленд" и сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Манчестер Сити" разгромил "Сандерленд" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голами отметились Рубен Диаш (31-я минута), Йошко Гвардиол (35) и Фил Фоден (65).
Английская премьер-лига (АПЛ)
06 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
Манчестер Сити
3 : 0
Сандерленд
31‎’‎ • Рубен Диаш
(Райан Шерки)
35‎’‎ • Йошко Гвардиол
(Фил Фоден)
65‎’‎ • Фил Фоден
(Райан Шерки)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Сити" (31 очко) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставание от лидирующего лондонского "Арсенала" (33) сократилось до двух очков. "Сандерленд" (23) располагается на седьмой строчке.
В следующем туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Кристал Пэлас" 14 декабря, а "Сандерленд" в этот же день примет "Ньюкасл".
Результаты других матчей:
"Борнмут" - "Челси" - 0:0;
"Ньюкасл" - "Бёрнли" - 2:1;
"Тоттенхэм" - "Брентфорд" - 2:0;
"Эвертон" - "Ноттингем Форест" - 3:0.
