В Москве создали Международную ассоциацию добровольческих организаций Dobro

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Международная ассоциация добровольческих и некоммерческих организаций Dobro создана в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Создание ассоциации прошло в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе", который проходит с 2 по 5 декабря в Москве на площадке Национального центра "Россия".
"Очень важно, что ассоциация рождается в рамках такой замечательной инициативы, как форум "Мы вместе"… Тот опыт, который накоплен в России за годы реализации инициативы "Мы вместе", станет полезен для участников создаваемой сегодня международной ассоциации. Это и инфраструктура, и конкретные проекты, и, наверное, то, что делает всех нас сегодня здесь вместе едиными — особое отношение к добрым делам, к волонтерству, к добровольчеству, к помощи близким", - сказал в ходе учредительного съезда ассоциации начальник управления администрации президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов.
Инициативу по созданию ассоциации выдвинули в 2024 году представители добровольческих объединений стран СНГ. В свою очередь президент России Владимир Путин поддержал ее.
"Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, у доброго сердца границ нет. Сегодня мы претворяем планы в жизнь. Мы это делаем ради того, чтобы дружба, которая сейчас у нас есть, становилась нормой жизни, практикой профессионального партнерства и лидерства, которое страны берут на себя в продвижении гуманитарной повестки в мире", - сказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы "Добро.рф" Артём Метелев.
В учредительном съезде ассоциации приняли также участие представители Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.