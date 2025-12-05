Рейтинг@Mail.ru
В Москве создали Международную ассоциацию добровольческих организаций Dobro - РИА Новости, 05.12.2025
18:06 05.12.2025
В Москве создали Международную ассоциацию добровольческих организаций Dobro
В Москве создали Международную ассоциацию добровольческих организаций Dobro
В Москве создали Международную ассоциацию добровольческих организаций Dobro
Международная ассоциация добровольческих и некоммерческих организаций Dobro создана в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:06:00+03:00
2025-12-05T18:06:00+03:00
россия
москва
белоруссия
владимир путин
артем метелев (депутат)
снг
госдума рф
общество
россия
москва
белоруссия
россия, москва, белоруссия, владимир путин, артем метелев (депутат), снг, госдума рф, общество
Россия, Москва, Белоруссия, Владимир Путин, Артем Метелев (депутат), СНГ, Госдума РФ, Общество
В Москве создали Международную ассоциацию добровольческих организаций Dobro

Международная ассоциация добровольческих организаций Dobro создана в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Международный форум #МыВместе
Международный форум #МыВместе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Международный форум #МыВместе. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Международная ассоциация добровольческих и некоммерческих организаций Dobro создана в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Создание ассоциации прошло в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе", который проходит с 2 по 5 декабря в Москве на площадке Национального центра "Россия".
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин пообщался с волонтерами
3 декабря, 14:21
"Очень важно, что ассоциация рождается в рамках такой замечательной инициативы, как форум "Мы вместе"… Тот опыт, который накоплен в России за годы реализации инициативы "Мы вместе", станет полезен для участников создаваемой сегодня международной ассоциации. Это и инфраструктура, и конкретные проекты, и, наверное, то, что делает всех нас сегодня здесь вместе едиными — особое отношение к добрым делам, к волонтерству, к добровольчеству, к помощи близким", - сказал в ходе учредительного съезда ассоциации начальник управления администрации президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов.
Инициативу по созданию ассоциации выдвинули в 2024 году представители добровольческих объединений стран СНГ. В свою очередь президент России Владимир Путин поддержал ее.
"Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, у доброго сердца границ нет. Сегодня мы претворяем планы в жизнь. Мы это делаем ради того, чтобы дружба, которая сейчас у нас есть, становилась нормой жизни, практикой профессионального партнерства и лидерства, которое страны берут на себя в продвижении гуманитарной повестки в мире", - сказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы "Добро.рф" Артём Метелев.
В учредительном съезде ассоциации приняли также участие представители Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин поздравил участников форума "Мы вместе" с Днем волонтера
3 декабря, 15:27
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Голикова назвала волонтерское движение в России примером для других стран
3 декабря, 14:24
 
