Для Месси и Роналду ЧМ-2026 станет последним. Кто еще уйдет из великих?

Уже сегодня в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоится жеребьевка финальной стадии мундиаля, на который впервые приедут 48 команд. Церемония начнется в 20:00 по московскому времени и будет показана как по общедоступному ТВ, так и в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" . До чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика будущим летом, остается полгода.

РИА Новости Спорт в преддверии важного спортивного мероприятия приводит топ-10 легенд, для которых ЧМ-2026 станет последним мировым первенством в карьере. Спойлер: Лионель Месси и Криштиану Роналду будут упомянуты, но останутся вне рейтинга.

10. Иван Перишич

Герой российского ЧМ-2018, на котором сборная Хорватии дошла до финала, и бронзовый призер катарского мундиаля провел крутую карьеру. "Боруссия" из Дортмунда и "Интер", "Бавария" и "Тоттенхэм", победы в чемпионатах Германии и Италии плюс "ушастый" трофей Лиги чемпионов. Но в феврале звезде нидерландского ПСВ исполнится 37 лет, так что завершение международной карьеры неумолимо приближается.

9. Джордан Хендерсон

Легенда "Ливерпуля" выиграл все возможные трофеи с "красными" (включая золото Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов) и в 2023 году покинул стан мерсисайдцев. Поиграл за "Аль-Иттифак" и "Аякс", после чего вернулся на родину, где сейчас защищает цвета "Брентфорда". Впрочем, столь серьезное понижение уровня клуба ничуть не сказывается на акциях игрока в сборной. С англичанами Хендерсон съездил на три чемпионата Европы, с двух из которых привез по серебряной медали, и три мундиаля — если обойдется без травм, через полгода Хендерсон занесет себе в актив участие на четвертом ЧМ.

Пожалуй, это будет последний шанс для полузащитника взять трофей со сборной.

8. Аксель Витсель

Экс-полузащитник "Зенита", ныне играющий за "Жирону", — представитель того самого звездного поколения сборной Бельгии, которое за три Евро и три мундиаля так и не смогла выиграть ни одного трофея (есть лишь бронза ЧМ-2018). Вероятность победы на последнем для 36-летнего Акселя чемпионате мира низка, однако именитый полузащитник попробует.

« "Наше время было в 2018-м на чемпионате мира в России. Там мы демонстрировали очень высокий уровень, благодаря которому дошли до полуфинала. Дальше было немного сложнее. В конце концов, для того, чтобы выиграть турнир — чемпионат Европы или мира — у вас должен быть лучший в мире бомбардир и должна быть лучшая в мире команда". (As)

7. Хамес Родригес

Колумбиец не смог зажечь ни в "Реале", ни в "Баварии". Так что лето-2014, когда Хамес устроил феерию на бразильском ЧМ, так и останется пиком славы будущего двукратного победителя Лиги чемпионов (хотя звание лучшего игрока Кубка Америки 2024 года — тоже неплохо!). Тогда Родригес стал лучшим бомбардиром и членом символической сборной чемпионата мира, а затем получил "Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша" за лучший гол года в ворота уругвайцев. Сейчас звезда доигрывает в Мексике, но все равно рвется приехать на третий для себя мундиаль.

« "Футболка сборной дала мне так много. Я благодарен за все, что я делаю. Я всегда отдавал все, что мог, и оставлю все хорошее для себя".

6. Вирджил ван Дейк

Многолетний капитан сборной Нидерландов и один из ключевых футболистов "Ливерпуля" выступает за "оранжевых" десять лет. Было много неудач, но были и отличные результаты: да-да, четвертьфинал чемпионата мира 2022 года и полуфинал Евро-2024 можно так охарактеризовать. После того, как нидерландцы остановились в шаге от решающего матча европейского первенства, ван Дейк на эмоциях заявил о раздумьях о своем будущем как в клубе, так и в сборной. Но и там, и там элитный защитник по-прежнему в строю.



Правда, возраст есть возраст. И если поехать в 34 года на ЧМ еще приемлемо как для спортсмена, так и для тренерского штаба, то в 38 защитнику придется тяжело.

5. Роберт Левандовский

В июне прославленный польский нападающий поставил ультиматум, отказавшись выступать за сборную Польши, пока ее тренирует Михал Пробеж. До этого футболист "Барселоны" не получал вызов в национальную команду и даже лишался капитанской повязки. Местная федерация сделала выбор в пользу лидера и указала тренеру на дверь. С новым рулевым Яном Урбаном Роберт снова в строю и готовится поехать в Северную Америку в июле.

Но поляку уже 37 лет, и в то, что он выступит на ЧМ еще через четыре года, не верится. А вот то, что Левандовский с поляками пробьется в финальную стадию через "стыки" и напоследок постарается улучшить результативность на мундиалях (пока всего один гол), куда вероятнее.

4. Н'Голо Канте

Один из самых скромных (и потому — любимых) футболистов нашего времени доигрывает в чемпионате Саудовской Аравии. Однако, несмотря на невысокий уровень турнира и череду травм, чемпиона мира 2018 года по-прежнему вызывают в сборную Франции, в которой он является столпом полузащиты. ЧМ-2026 станет последним и для главного тренера "трехцветных" Дидье Дешама, и для приглашенного им десять лет назад в национальную команду Канте.

Как знать, возможно, летом француз и вовсе завершит карьеру (контракт с "Аль-Иттихадом" действует до июня).

3. Кевин Де Брёйне

"Золотое" бельгийское поколение уходит на покой. Эден Азар уже вне спорта, за ним скоро потянутся Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа и Кевин Де Брёйне. Последний минувшим летом покинул "Манчестер Сити" после десяти лет в стане "горожан" и присоединился к чемпиону Италии "Наполи". В Неаполе мастерский распасовщик начал хорошо, но в октябре получил тяжелую травму. К счастью для бельгийских фанатов, выход из лазарета уже скоро — уверены, что капитан полетит с "красными дьяволами" за океан и попробует реабилитироваться за провалы на последних крупных турнирах.

« "Сборная Бельгии давно не показывала хороший футбол, результаты тоже оставляют желать лучшего".

2. Неймар

В начале 2010-х бразильский форвард считался главным талантом мирового футбола. Ему пророчили великое будущее и не один "Золотой мяч". Однако Неймар не только не смог выйти из тени Месси, с которым вместе играл за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен", — он так и остался талантливым дриблером, но никак не лидером, который поведет за собой в трудный момент. Со сборной он взял золото домашней Олимпиады... И все! Ни Копы, ни медалей ЧМ в активе Неймара, конец карьеры которого портят бесконечные травмы, нет. Впрочем, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти верит в лучшего бомбардира "пентакампеонов" и рассчитывает на Неймара на грядущем чемпионате мира:

« "Это очень важный игрок для нашей сборной. Он должен подготовиться, и у него есть время на это. У нас есть четкое видение, как сделать его ключевым игроком Бразилии". (Globo)

1. Лука Модрич

Забавно, что завершить международную карьеру обладатель "Золотого мяча" 2018 года хотел еще после ЧМ-2022. Однако бронза в Катаре вслед за серебром на российском мундиале 2018 года изменила позицию самого титулованного футболиста "Реала" всех времен, ныне защищающего красно-черные цвета итальянского "Милана". Модрич не попрощался с "шашечными", провалился с хорватами на Евро-2024 и снова остался. Чтобы выйти на еще один чемпионат мира, уже пятое (!) для себя мировое первенство.

« "Что бы я ни говорил о Луке, этого будет недостаточно. — нахваливает ветерана главный тренер сборной Златко Далич. — Дай бог ему здоровья. Его телосложение, его серьезность, уровень работоспособности и профессионализм являются для нас основополагающими. Он очень важный игрок. Но мы все же команда. Быть командой — единственный способ добиться результата. Лука — наш капитан и лидер, мы хотим, чтобы он остался с нами надолго".

Не сомневаемся, что на этом легендарный хорват, которому в сентябре исполнилось 40 лет, и остановится.

* * *

Конечно, упомянем и главных футбольных звезд нашего времени, которые могут поехать на ЧМ-2026 с грандиозными планами. У 38-летнего Месси шикарная аргентинская команда, которой вслед за двумя победами на Кубке Америки кряду, успешной "Финалиссимой" и исторической победой на чемпионате мира в Катаре по силам защитить титул лучшей команды на планете. Вот только сам семикратный обладатель "Золотого мяча" пока в раздумьях:

« "Участие в этом турнире — нечто особенное, мне бы хотелось там сыграть. Но я хочу приехать на чемпионат мира в хорошей форме, чтобы быть способным помочь своей команде. Когда начнется предсезонная подготовка к новому сезону MLS, я буду оценивать свое состояние каждый день и посмотрю, смогу ли быть готов на все сто. Хочу понять, смогу ли я быть полезным команде, и тогда я приму решение". (As)

Роналду с пятью "Золотыми мячами" на порядок тяжелее: в гонке за звание GOAT (величайшего в истории) он проигрывает Лео, ведь не может похвастаться золотом ЧМ. Если не исправить это, то самовлюбленный португалец так и останется вторым, что станет нокаутирующим ударом для громадного эго.