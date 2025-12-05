"Бруклин" проиграл "Юте" в матче НБА, Демин набрал три очка

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на своем паркете проиграл "Юте Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бруклин" с пятью победами в 22 матчах идут на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Юта" (8 побед, 13 поражений) располагается на 11-м месте на Западе.