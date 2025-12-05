"Бруклин" проиграл "Юте" в матче НБА, Демин набрал три очка

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на своем паркете проиграл "Юте Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине завершилась со счетом 123:110 (20:29, 29:29, 32:32, 42:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Юты" Лаури Маркканен (30 очков), дабл-дабл в активе его одноклубника Кейонте Джорджа (29 очков, 10 передач). В составе "Бруклина" больше всех очков набрал Ноа Клауни (29).
05 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
Российский защитник "Нетс" Егор Демин набрал три очка, сделал один подбор и отдал две результативные передачи за 20 минут на площадке.
"Бруклин" с пятью победами в 22 матчах идут на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Юта" (8 побед, 13 поражений) располагается на 11-м месте на Западе.
Результаты других матчей:
- "Вашингтон Уизардс" - "Бостон Селтикс" - 101:146;
- "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 99:98;
- "Торонто Рэпторс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 120:123;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 116:125.