Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Юте" в матче НБА, Демин набрал три очка - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:27 05.12.2025 (обновлено: 07:45 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/basketbol-2059948169.html
"Бруклин" проиграл "Юте" в матче НБА, Демин набрал три очка
"Бруклин" проиграл "Юте" в матче НБА, Демин набрал три очка - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Бруклин" проиграл "Юте" в матче НБА, Демин набрал три очка
"Бруклин Нетс" на своем паркете проиграл "Юте Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T07:27:00+03:00
2025-12-05T07:45:00+03:00
баскетбол
бруклин
лаури маркканен
бруклин нетс
юта джаз
егор демин
вашингтон уизардс
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058609101_126:32:947:494_1920x0_80_0_0_1523a29917b406327c4100c4fee4f650.jpg
/20251204/nba-2059681846.html
бруклин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058609101_130:0:951:615_1920x0_80_0_0_1e63594e8e6f175ba4ba91fee2d54e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бруклин, лаури маркканен, бруклин нетс, юта джаз, егор демин, вашингтон уизардс, спорт
Баскетбол, Бруклин, Лаури Маркканен, Бруклин Нетс, Юта Джаз, Егор Демин, Вашингтон Уизардс, Спорт
"Бруклин" проиграл "Юте" в матче НБА, Демин набрал три очка

"Бруклин" проиграл "Юте" в матче НБА, где Демин набрал три очка

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на своем паркете проиграл "Юте Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине завершилась со счетом 123:110 (20:29, 29:29, 32:32, 42:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Юты" Лаури Маркканен (30 очков), дабл-дабл в активе его одноклубника Кейонте Джорджа (29 очков, 10 передач). В составе "Бруклина" больше всех очков набрал Ноа Клауни (29).
НБА
05 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
110 : 123
Юта
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Нетс" Егор Демин набрал три очка, сделал один подбор и отдал две результативные передачи за 20 минут на площадке.
"Бруклин" с пятью победами в 22 матчах идут на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Юта" (8 побед, 13 поражений) располагается на 11-м месте на Западе.
Результаты других матчей:
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Десять очков Демина помогли "Бруклину" обыграть "Чикаго" в матче НБА
Вчера, 07:37
 
БаскетболБруклинЛаури МаркканенБруклин НетсЮта ДжазЕгор ДеминВашингтон УизардсСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала