"Потерял волосы": Гвардиола о тяжелом матче с "Фулхэмом"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что потерял свои волосы от напряжения в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу против "Фулхэма".
Встреча, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, которые до 57-й минуты выигрывали со счетом 5:1, однако пропустили три мяча к 78-й минуте.
02 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
45’ • Эмиль Смит Роу
57’ • Алекс Ивоби
72’ • Самуэль Чуквуэзе
78’ • Самуэль Чуквуэзе
17’ • Эрлинг Холанд
37’ • Тиджани Рейндерс
44’ • Фил Фоден
48’ • Фил Фоден
54’ • Сандер Берге (А)
"Ну что, вам понравилось? Что насчет меня? Я потерял волосы. Это Английская премьер-лига. В другой лиге вы можете держать все под контролем. Но не здесь", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
"Манчестер Сити" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков. В следующем матче чемпионата горожане 6 декабря примут "Сандерленд".