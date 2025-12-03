Рейтинг@Mail.ru
"Потерял волосы": Гвардиола о тяжелом матче с "Фулхэмом"
Футбол
 
10:57 03.12.2025
"Потерял волосы": Гвардиола о тяжелом матче с "Фулхэмом"
"Потерял волосы": Гвардиола о тяжелом матче с "Фулхэмом" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Потерял волосы": Гвардиола о тяжелом матче с "Фулхэмом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что потерял свои волосы от напряжения в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу против "Фулхэма". РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Потерял волосы": Гвардиола о тяжелом матче с "Фулхэмом"

Тренер "Сити" Гвардиола пошутил о потере волос после матча с "Фулхэмом" в АПЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что потерял свои волосы от напряжения в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу против "Фулхэма".
Встреча, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, которые до 57-й минуты выигрывали со счетом 5:1, однако пропустили три мяча к 78-й минуте.
Английская премьер-лига (АПЛ)
02 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
Фулхэм
4 : 5
Манчестер Сити
45‎’‎ • Эмиль Смит Роу
(Харри Уилсон)
57‎’‎ • Алекс Ивоби
72‎’‎ • Самуэль Чуквуэзе
78‎’‎ • Самуэль Чуквуэзе
17‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Жереми Доку)
37‎’‎ • Тиджани Рейндерс
(Эрлинг Холанд)
44‎’‎ • Фил Фоден
48‎’‎ • Фил Фоден
(Эрлинг Холанд)
54‎’‎ • Сандер Берге (А)
«
"Ну что, вам понравилось? Что насчет меня? Я потерял волосы. Это Английская премьер-лига. В другой лиге вы можете держать все под контролем. Но не здесь", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
"Манчестер Сити" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков. В следующем матче чемпионата горожане 6 декабря примут "Сандерленд".
Стало известно, кто выступит на жеребьевке ЧМ-2026
