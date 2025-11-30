Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" прервал серию разгромных поражений
Футбол
Футбол
 
19:11 30.11.2025
"Ливерпуль" прервал серию разгромных поражений
"Ливерпуль" прервал серию разгромных поражений - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Ливерпуль" прервал серию разгромных поражений
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T19:11:00+03:00
2025-11-30T19:11:00+03:00
футбол
спорт
александер исак
коди гакпо
лукас пакета
ливерпуль
сандерленд
английская премьер-лига (апл)
/20251130/futbol-2058773484.html
спорт, александер исак, коди гакпо, лукас пакета, ливерпуль, сандерленд, английская премьер-лига (апл), вест хэм юнайтед
Футбол, Спорт, Александер Исак, Коди Гакпо, Лукас Пакета, Ливерпуль, Сандерленд, Английская премьер-лига (АПЛ), Вест Хэм Юнайтед
"Ливерпуль" прервал серию разгромных поражений

"Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" в чемпионате Англии благодаря голу Исака

© Соцсети "Ливерпуля"Александер Исак
Александер Исак - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Соцсети "Ливерпуля"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Александер Исак (60-я минута) и Коди Гакпо (90+2).
Английская премьер-лига (АПЛ)
30 ноября 2025 • начало в 17:05
Завершен
Вест Хэм
0 : 2
Ливерпуль
60‎’‎ • Александер Исак
(Коди Гакпо)
90‎’‎ • Коди Гакпо
(Джо Гомес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 84-й минуте с поля за неспортивное поведение был удален полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета, он получил две желтые карточки за разговоры с арбитром. Ранее бразильца подозревали в совершении ставок на матчи со своим участием, в июле он был полностью оправдан.
Исак, который перешел в "Ливерпуль" в летнее трансферное окно за 145 миллионов евро, забил свой дебютный гол за команду в Английской премьер-лиге (АПЛ). Всего на счету 26-летнего шведа 12 матчей во всех турнирах в сезоне и два забитых мяча.
"Ливерпуль" прервал трехматчевую серию разгромных поражений во всех турнирах и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ, набрав 21 очко. "Вест Хэм" прервал серию из трех матчей без поражений и располагается на 17-й строчке с 11 очками. В следующем матче лиги "Ливерпуль" 3 декабря примет "Сандерленд", "Вест Хэм" днем позднее на выезде встретится с "Манчестер Юнайтед".
В других матчах "Астон Вилла" на своем поле обыграла "Вулверхэмптон" со счетом 1:0, "Брайтон" на выезде одержал победу над "Ноттингем Форест" - 2:0.
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче Серии А
Вчера, 18:54
 
ФутболСпортАлександер ИсакКоди ГакпоЛукас ПакетаЛиверпульСандерлендАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Вест Хэм Юнайтед
 
