Новый поток программы "Женщина-лидер" для стран БРИКС стартовал в Москве
28.11.2025
16:07 28.11.2025
Новый поток программы "Женщина-лидер" для стран БРИКС стартовал в Москве
Новый поток программы "Женщина-лидер" для стран БРИКС стартовал в Москве
Новый поток программы "Женщина-лидер" для стран БРИКС стартовал в Москве

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Восемьдесят пять женщин из 13 стран участвуют в Москве в новом потоке программы "Женщина-лидер" для представителей государств-участников БРИКС, сообщила председатель Совета Евразийского женского форума, российский сенатор Галина Карелова.
Москве стартовал новый поток программы "Женщина-лидер" для представителей стран БРИКС. В нем участвуют 85 женщин, представляющих 13 стран: семь стран БРИКС - Россию, ЮАР, Индию, Китай, Бразилию, Индонезию и Египет - и шесть стран-партнеров - Белоруссию, Казахстан, Малайзию, Уганду, Узбекистан, Таджикистан", - сказала политик, которая приняла участие в торжественном открытии образовательной программы.
По словам Кареловой, участницам пришлось пройти строгий отбор: на 85 мест претендовали более 700 человек.
"Это четвертый по счету международный поток программы "Женщина-лидер" и первый, разработанный специально для представительниц женского сообщества стран БРИКС. Новый формат сотрудничества дает возможность объединить в совместных проектах уже имеющийся опыт и новые знания, создать на их основе проекты, востребованные на пространстве БРИКС", - добавила сенатор.
Программа разработана по инициативе Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации в партнерстве с командой Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Среди ее основных целей и задач - развитие международного сотрудничества, подготовка кадров для работы с дружественными государствами-участниками БРИКС+, разработка инициатив, направленных на укрепление многополярности и культурного взаимодействия, создание механизмов интеграции традиционных ценностей в социальные практики стран-участниц БРИКС+.
Обучение будет идти в очной и заочной формах. Участницы программы, среди которых в основном женщины-управленцы - руководители компаний, предприниматели, представители международных инициатив, - будут знакомиться с лучшими практиками развития лидерства, формирования эффективных команд и сообществ, управления проектами. Они приобретут новые знания и компетенции в сферах дипломатии, международных финансов, креативных индустрий, социальных наук. По окончании обучения выпускницы должны представить проектную инициативу, направленную на решение конкретной задачи и предполагающую возможность ее реализации.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами объединения. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в БРИКС, заявило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
