Новый поток программы "Женщина-лидер" для стран БРИКС стартовал в Москве

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Восемьдесят пять женщин из 13 стран участвуют в Москве в новом потоке программы "Женщина-лидер" для представителей государств-участников БРИКС, сообщила председатель Совета Евразийского женского форума, российский сенатор Галина Карелова.

ЮАР, Индию, Китай, Бразилию, Индонезию и Казахстан, Малайзию, Уганду, "В Москве стартовал новый поток программы "Женщина-лидер" для представителей стран БРИКС . В нем участвуют 85 женщин, представляющих 13 стран: семь стран БРИКС - Россию Египет - и шесть стран-партнеров - Белоруссию Узбекистан , Таджикистан", - сказала политик, которая приняла участие в торжественном открытии образовательной программы.

По словам Кареловой , участницам пришлось пройти строгий отбор: на 85 мест претендовали более 700 человек.

"Это четвертый по счету международный поток программы "Женщина-лидер" и первый, разработанный специально для представительниц женского сообщества стран БРИКС. Новый формат сотрудничества дает возможность объединить в совместных проектах уже имеющийся опыт и новые знания, создать на их основе проекты, востребованные на пространстве БРИКС", - добавила сенатор.

Программа разработана по инициативе Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации в партнерстве с командой Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Среди ее основных целей и задач - развитие международного сотрудничества, подготовка кадров для работы с дружественными государствами-участниками БРИКС+, разработка инициатив, направленных на укрепление многополярности и культурного взаимодействия, создание механизмов интеграции традиционных ценностей в социальные практики стран-участниц БРИКС+.

Обучение будет идти в очной и заочной формах. Участницы программы, среди которых в основном женщины-управленцы - руководители компаний, предприниматели, представители международных инициатив, - будут знакомиться с лучшими практиками развития лидерства, формирования эффективных команд и сообществ, управления проектами. Они приобретут новые знания и компетенции в сферах дипломатии, международных финансов, креативных индустрий, социальных наук. По окончании обучения выпускницы должны представить проектную инициативу, направленную на решение конкретной задачи и предполагающую возможность ее реализации.