Симоньян сообщила о выходе фестиваля доккино RT в финал Знание.Премия 2025

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" вышел в финал просветительской награды "Знание.Премия - 2025".

В пресс-службе RT ранее сообщали, что международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения.

Просветительская награда "Знание.Премия" Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, лидеров общественного мнения в области просвещения, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты из разных областей и компании. В 2025 году проходит в пятый раз.