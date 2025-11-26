Рейтинг@Mail.ru
Симоньян сообщила о выходе фестиваля доккино RT в финал Знание.Премия 2025
Культура
Культура
 
23:04 26.11.2025
Симоньян сообщила о выходе фестиваля доккино RT в финал Знание.Премия 2025
Симоньян сообщила о выходе фестиваля доккино RT в финал Знание.Премия 2025 - РИА Новости, 26.11.2025
Симоньян сообщила о выходе фестиваля доккино RT в финал Знание.Премия 2025
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших РИА Новости, 26.11.2025
культура
общество
маргарита симоньян
вгтрк
что посмотреть
Симоньян сообщила о выходе фестиваля доккино RT в финал Знание.Премия 2025

Симоньян сообщила, что фестиваль доккино RT вышел в финал "Знание.Премия - 2025"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" вышел в финал просветительской награды "Знание.Премия - 2025".
"Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" вышел в финал просветительской награды "Знание.Премия - 2025". Номинация: "За вклад в сохранение памяти защитников Отечества". Молодцы, коллектив! Много труда было вложено в этот проект", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Антиутопия Симоньян остается среди лидеров продаж "Московского дома книги"
25 ноября, 15:18
В пресс-службе RT ранее сообщали, что международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения.
Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "СПАС" и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.
Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. Это Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Египет, Замбия, Индия, Италия, Киргизия, Китай, Лаос, Ливан, Монголия, Непал, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Перу, Сербия, Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Южная Осетия.
В Москве фестиваль "RT.Док: Время наших героев" состоялся уже четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы. Он прошёл в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале, Костроме, Челябинске и Кургане.
Просветительская награда "Знание.Премия" Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, лидеров общественного мнения в области просвещения, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты из разных областей и компании. В 2025 году проходит в пятый раз.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Книги Симоньян отправили в библиотеки за границу
17 ноября, 16:50
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
