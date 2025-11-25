Межгосударственные отношения России и Киргизии

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.

Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии.

Российско-киргизские контакты на высшем и высоком уровнях отличаются высоким уровнем взаимодействия, в том числе на многосторонней основе в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций.

24-25 февраля 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Россию с рабочим визитом. Это была его первая зарубежная поездка после избрания на пост президента.

24 февраля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Садыром Жапаровым.

В рамках визита состоялись встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, представителями российского бизнеса.

24 мая 2021 года Владимир Путин принял президента Киргизии в Сочи.

В 2022 году лидеры двух стран встречались в мае в Москве, в сентябре "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан), в октябре "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане (Казахстан), и дважды в декабре: 9 декабря президент России Владимир Путин посетил Бишкек, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а 26 декабря Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.

В 2023 году президент Киргизии посещал Россию в мае (7-9 мая с официальным визитом и 24-25 мая с рабочим визитом) и в декабре с рабочим визитом.

12-13 октября 2023 года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Киргизию. 12 октября прошли переговоры Владимира Путина с лидером Киргизии Садыром Жапаровым, по итогам которых был подписан пакет документов. Владимир Путин также вручил Садыру Жапарову государственную награду Российской Федерации – орден Почета.

В рамках официального визита в Киргизскую Республику Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит". На церемонии также присутствовали президент Киргизии Садыр Жапаров и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики республики Алтынбек Максутов.

Владимир Путин и Садыр Жапаров также выступили на торжественном мероприятии , посвященном 20-летию российской авиационной базы в Киргизской Республике.

13 октября 2023 года президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств, которое прошло в Бишкеке.

21 февраля 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил торжественное открытие международного турнира "Игры будущего" в Казани. Состоялась также встреча с президентом России Владимиром Путиным.

8 мая 2024 года президент Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, 9 мая он посетил военный парад на Красной площади.

8 октября 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ в Москве, а 24 октября – в заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".

25-26 декабря 2024 года Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета, которые прошли в Ленинградской области.

8-9 мая 2025 года президент Киргизии Садыр Жапаров принял участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

2 июля 2025 года президент Киргизии посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Развивается сотрудничество на уровне правительств двух стран.

31 января 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин побеседовал с председателем кабинета министров Киргизии – руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым в Алма-Ате. Встреча состоялась в рамках рабочего визита председателя правительства РФ в Казахстан.

10-11 ноября 2025 года заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук посетил Бишкек с рабочим визитом. Он был принят президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.

22 января 2025 года министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев посетил Россию с официальным визитом. Состоялись переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

11 апреля 2025 года Жээнбек Кулубаев принял участие во встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, которая прошла в Алма-Ате.

29-30 июня 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Киргизию с официальным визитом. Глава внешнеполитического ведомства России был принят президентом Киргизии Садыром Жапаровым, провел переговоры с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Поддерживаются межпарламентские связи.

21 ноября 2024 года председатель Жогорку Кенеша Киргизии Нурланбек Шакиев (в январе 2025 года сменил фамилию на Тургунбек уулу) принял участие в заседании Совета МПА СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге.

8-9 декабря 2024 года Нурланбек Шакиев посетил Москву, где принял участие в совместном заседании Совета ПА ОДКБ и пленарном заседании Ассамблеи. Нурланбек Шакиев в числе других председателей государств – членов ОДКБ встретился с президентом России Владимиром Путиным.

18-19 мая 2025 года состоялся официальный визит председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина в Киргизию. 18 мая в Бишкеке состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем Жогорку Кенеша Киргизской Республики Нурланбеком Тургунбек уулу. 19 мая Вячеслав Володин был принят президентом страны Садыром Жапаровым.

На постоянной основе действует Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Жогорку Кенешем Киргизской Республики. 15 мая 2025 года прошло ее 11-е заседание в Москве.

Россия, на долю которой в 2025 году приходится 22% объема внешней торговли Киргизии, является ключевым торгово-экономическим партнером республики.

Товарооборот России и Киргизии в январе-августе 2025 года вырос на 15,1% – до 3 миллиардов долларов.

Традиционные статьи российского экспорта – нефть, электроэнергия, газ и промышленное оборудование, а также продукция обрабатывающей промышленности. Киргизия поставляет в Россию сельскохозяйственную и текстильную продукцию, полезные ископаемые.

Торгово-экономическое взаимодействие осуществляется при максимальном использовании национальных валют во взаиморасчетах. Доля российского рубля в структуре двусторонних расчетов за январь-август 2025 года достигла 96,7%.

Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Очередное заседание прошло в ноябре 2025 года в Бишкеке.

Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития (РКФР), предоставляющий льготные кредиты на цели устойчивого социально-экономического развития республики.

С 2014 года им профинансировано 3,6 тысячи проектов на общую сумму свыше 835 миллионов долларов в критических областях – легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, энергетике.

По информации Национального статистического комитета Киргизии, объем накопленных российских прямых инвестиций на конец 2024 года составил 1,2 миллиарда долларов.

По данным торгового представителя РФ в Киргизии Айнура Саманова, в республике работают 1,7 тысячи компаний с российским участием, что является рекордом среди иностранных компаний на территории страны.

В сентябре 2023 года в Бишкеке открылось представительство Российского экспортного центра. Оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый рынок, повысить доступность и популярность российской продукции среди потребителей в Киргизии.

Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.

Реализуется "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года", которой охвачены все семь областей республики.

В январе 2022 года "Росатом" сообщил , что Россия и Киргизия договорились построить атомную станцию малой мощности. Предусматривались строительство АЭС на базе реакторной установки РИТМ-200Н, а также содействие республике в развитии ядерной инфраструктуры. В настоящее время Москва и Бишкек работают над оценкой ключевых аспектов проекта АЭС. В ноябре 2023 года "Росатом" направил в Минэнерго Киргизии обоснование проекта строительства АЭС малой мощности.

Активное участие "Росатом" принимает в реализации проекта строительства в КР малых гидроэлектростанций: ГЭС "Лейлек" мощностью 5,9 МВт, ГЭС "Джеруй" мощностью 28 МВт, ГЭС "Чандалаш" на 30 МВт.

С 2023 года ведется сотрудничество в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении. В частности, речь идет о создании на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) радиофармацевтической аптеки и центра молекулярной визуализации, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения от онкологических и других заболеваний.

В декабре 2024 года АО "Росатом Возобновляемая энергия" (предприятие госкорпорации "Росатом") и кабинет министров Киргизии подписали инвестиционное соглашение, подразумевающее сотрудничество в сфере ветроэнергетики. https://ru.sputnik.kg/20241224/rosatom-kyrgyzstan-oglashenie-stroitelstvo-elektrostanciya-1091048314.html

В 2023 году Россия впервые начала поставлять электроэнергию в Киргизию. https://ru.sputnik.kg/20230418/rossiya-kyrgyzstan-postavka-ehlektroehnergiya-1074523143.html

Осуществляется региональное сотрудничество. XII Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет 25 ноября 2025 года в Бишкеке.

По экспертным оценкам , в России работает более миллиона трудовых мигрантов из Киргизии. В Киргизию из РФ трудовые мигранты отправляют ежегодно около четверти ВВП страны в денежном выражении. По итогам 2024 года сумма денежных переводов из России в Киргизию составила 2,6 миллиарда долларов, что на 12% выше показателей 2023 года. Согласно данным Национального банка, за январь-апрель 2025 года трудовые мигранты отправили в Киргизию чуть более одного миллиарда долларов из РФ. Сумма переводов из России в аналогичном периоде прошлого года составила 857,2 миллиона долларов.

Важной составной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.

19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Россией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.

На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

В ноябре 2023 года вступило в силу Соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Документ заключен на пять лет с возможностью автоматического продления.На период действия документа Киргизия на безвозмездной основе передаст России во временное пользование земельный участок площадью пять гектаров возле авиабазы "Кант". Координация совместных действий войск объединенной системы возложена на командующего Воздушно-космическими силами РФ.

В мае 2025 года была подписана программа стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы.

Укрепляются связи в образовательной сфере. В настоящее время в России обучаются более 16 тысяч киргизских студентов, из них около 7 тысяч – на бюджетной основе.

Важная роль в системе российского высшего образования в республике принадлежит Киргизско-Российскому Славянскому университету имени первого президента РФ Бориса Ельцина. В 2024 году указом президента Киргизии университет включен в число вузов республики с особым статусом, который обеспечивает более широкую организационно-финансовую и академическую автономию.

В мае 2023 года в Ошском государственном университете открылся центр "Ломоносов", в котором будут осуществляться совместные образовательные программы двойного диплома по трем направлениям – туризм (бакалавриат), международные отношения, математика и компьютерные науки, прикладная математика и информатика (магистратура). Студенты первые два курса будут обучаться в ОшГУ, третий и четвертый курсы – в МГУ в Москве и получат дипломы двух вузов.

6 октября 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об открытии филиала МГУ имени Ломоносова в городе Караколе.

В школах Киргизии реализуется гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом", в рамках которого в республике работают более 200 педагогов.

В ноябре 2025 года Россия и Киргизия приступили к реализации масштабного совместного проекта строительства девяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

В Киргизии представлено 260 школ с русским языком обучения и 867 учебных заведений, в которых преподают на двух языках.

Москва оказывает помощь Киргизии в сфере школьного питания. С 2013 по 2023 год правительство РФ выделило на этот проект 22 миллиона долларов. В рамках финансирования в 850 школах были отремонтированы и оснащены столовые, поставлено четыре тысячи тонн обогащенной пшеничной муки, создано три тысячи новых рабочих мест. В 2023-2027 годах российская сторона направит 15 миллионов долларов на реализацию третьей фазы проекта по развитию системы школьного питания в Киргизии.

Осуществляется взаимодействие в культурной сфере. С 29 октября по 2 ноября 2025 года в Киргизии прошли Дни культуры России

С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК).

В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош.

Развивается конструктивное взаимодействие России и Киргизии в области спорта, по линии молодежного сотрудничества.