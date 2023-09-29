https://ria.ru/20230929/predstavitelstvo-1899445567.html

Представительство РЭЦ открылось в Киргизии

Представительство РЭЦ открылось в Киргизии - РИА Новости, 29.09.2023

Представительство РЭЦ открылось в Киргизии

Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) официально открылось в Бишкеке, оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:41

2023-09-29T14:41

2023-09-29T14:41

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

бишкек

киргизия

россия

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) официально открылось в Бишкеке, оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый рынок, повысить доступность и популярность российской продукции среди потребителей в Киргизии, сообщает РЭЦ."Сегодня отношения между Россией и Киргизией имеют характер стратегического партнерства и союзничества, отличаются высоким уровнем взаимодействия. Открытие представительства РЭЦ в Бишкеке - это еще один важный шаг навстречу друг другу в укреплении внешнеэкономического сотрудничества между странами. Особенно этот шаг значим для бизнеса двух стран. Мы надеемся на укрепление и существенное наращивание присутствия российских компаний на киргизском направлении, а также реализацию крупномасштабных совместных проектов", - сказала директор РЭЦ Вероника Никишина.Представительство в Бишкеке стало уже 13-м по счету. Успешно работают отделения в Индии, Вьетнаме, Турции, Казахстане, Китае и других странах.Сотрудники представительства будут предоставлять широкий спектр услуг, таких как поиск потенциальных покупателей в Киргизии, организация переговоров и многое другое. Кроме того, российские экспортеры могут рассчитывать на проверку надежности киргизских контрагентов, а также реализацию проектов при финансовой поддержке Группы РЭЦ.Офис представительства находится в Бишкеке, БЦ "Аврора" (ул. Игембердиева, 1).

https://ria.ru/20230912/rets-1895781808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бишкек, киргизия, россия, вероника никишина, экономика