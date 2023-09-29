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Представительство РЭЦ открылось в Киргизии - РИА Новости, 29.09.2023
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14:41 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/predstavitelstvo-1899445567.html
Представительство РЭЦ открылось в Киргизии
Представительство РЭЦ открылось в Киргизии - РИА Новости, 29.09.2023
Представительство РЭЦ открылось в Киргизии
Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) официально открылось в Бишкеке, оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:41
2023-09-29T14:41
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
бишкек
киргизия
россия
вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) официально открылось в Бишкеке, оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый рынок, повысить доступность и популярность российской продукции среди потребителей в Киргизии, сообщает РЭЦ."Сегодня отношения между Россией и Киргизией имеют характер стратегического партнерства и союзничества, отличаются высоким уровнем взаимодействия. Открытие представительства РЭЦ в Бишкеке - это еще один важный шаг навстречу друг другу в укреплении внешнеэкономического сотрудничества между странами. Особенно этот шаг значим для бизнеса двух стран. Мы надеемся на укрепление и существенное наращивание присутствия российских компаний на киргизском направлении, а также реализацию крупномасштабных совместных проектов", - сказала директор РЭЦ Вероника Никишина.Представительство в Бишкеке стало уже 13-м по счету. Успешно работают отделения в Индии, Вьетнаме, Турции, Казахстане, Китае и других странах.Сотрудники представительства будут предоставлять широкий спектр услуг, таких как поиск потенциальных покупателей в Киргизии, организация переговоров и многое другое. Кроме того, российские экспортеры могут рассчитывать на проверку надежности киргизских контрагентов, а также реализацию проектов при финансовой поддержке Группы РЭЦ.Офис представительства находится в Бишкеке, БЦ "Аврора" (ул. Игембердиева, 1).
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бишкек, киргизия, россия, вероника никишина, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бишкек, Киргизия, Россия, Вероника Никишина, Экономика

Представительство РЭЦ открылось в Киргизии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) официально открылось в Бишкеке, оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый рынок, повысить доступность и популярность российской продукции среди потребителей в Киргизии, сообщает РЭЦ.
"Сегодня отношения между Россией и Киргизией имеют характер стратегического партнерства и союзничества, отличаются высоким уровнем взаимодействия. Открытие представительства РЭЦ в Бишкеке - это еще один важный шаг навстречу друг другу в укреплении внешнеэкономического сотрудничества между странами. Особенно этот шаг значим для бизнеса двух стран. Мы надеемся на укрепление и существенное наращивание присутствия российских компаний на киргизском направлении, а также реализацию крупномасштабных совместных проектов", - сказала директор РЭЦ Вероника Никишина.
Представительство в Бишкеке стало уже 13-м по счету. Успешно работают отделения в Индии, Вьетнаме, Турции, Казахстане, Китае и других странах.
Сотрудники представительства будут предоставлять широкий спектр услуг, таких как поиск потенциальных покупателей в Киргизии, организация переговоров и многое другое. Кроме того, российские экспортеры могут рассчитывать на проверку надежности киргизских контрагентов, а также реализацию проектов при финансовой поддержке Группы РЭЦ.
Офис представительства находится в Бишкеке, БЦ "Аврора" (ул. Игембердиева, 1).
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)БишкекКиргизияРоссияВероника НикишинаЭкономика
 
 
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