https://ria.ru/20230929/predstavitelstvo-1899445567.html
Представительство РЭЦ открылось в Киргизии
Представительство РЭЦ открылось в Киргизии - РИА Новости, 29.09.2023
Представительство РЭЦ открылось в Киргизии
Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) официально открылось в Бишкеке, оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:41
2023-09-29T14:41
2023-09-29T14:41
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
бишкек
киргизия
россия
вероника никишина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899436790_0:227:3237:2048_1920x0_80_0_0_db8c91101fa541a03f3e207fdaa38b72.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) официально открылось в Бишкеке, оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый рынок, повысить доступность и популярность российской продукции среди потребителей в Киргизии, сообщает РЭЦ."Сегодня отношения между Россией и Киргизией имеют характер стратегического партнерства и союзничества, отличаются высоким уровнем взаимодействия. Открытие представительства РЭЦ в Бишкеке - это еще один важный шаг навстречу друг другу в укреплении внешнеэкономического сотрудничества между странами. Особенно этот шаг значим для бизнеса двух стран. Мы надеемся на укрепление и существенное наращивание присутствия российских компаний на киргизском направлении, а также реализацию крупномасштабных совместных проектов", - сказала директор РЭЦ Вероника Никишина.Представительство в Бишкеке стало уже 13-м по счету. Успешно работают отделения в Индии, Вьетнаме, Турции, Казахстане, Китае и других странах.Сотрудники представительства будут предоставлять широкий спектр услуг, таких как поиск потенциальных покупателей в Киргизии, организация переговоров и многое другое. Кроме того, российские экспортеры могут рассчитывать на проверку надежности киргизских контрагентов, а также реализацию проектов при финансовой поддержке Группы РЭЦ.Офис представительства находится в Бишкеке, БЦ "Аврора" (ул. Игембердиева, 1).
https://ria.ru/20230912/rets-1895781808.html
бишкек
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899436790_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_7ee921351bd6eaa614356f58deaa9665.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бишкек, киргизия, россия, вероника никишина, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бишкек, Киргизия, Россия, Вероника Никишина, Экономика
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) официально открылось в Бишкеке, оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый рынок, повысить доступность и популярность российской продукции среди потребителей в Киргизии, сообщает РЭЦ.
"Сегодня отношения между Россией и Киргизией имеют характер стратегического партнерства и союзничества, отличаются высоким уровнем взаимодействия. Открытие представительства РЭЦ в Бишкеке - это еще один важный шаг навстречу друг другу в укреплении внешнеэкономического сотрудничества между странами. Особенно этот шаг значим для бизнеса двух стран. Мы надеемся на укрепление и существенное наращивание присутствия российских компаний на киргизском направлении, а также реализацию крупномасштабных совместных проектов", - сказала директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Представительство в Бишкеке стало уже 13-м по счету. Успешно работают отделения в Индии
, Вьетнаме
, Турции
, Казахстане
, Китае
и других странах.
Сотрудники представительства будут предоставлять широкий спектр услуг, таких как поиск потенциальных покупателей в Киргизии, организация переговоров и многое другое. Кроме того, российские экспортеры могут рассчитывать на проверку надежности киргизских контрагентов, а также реализацию проектов при финансовой поддержке Группы РЭЦ.
Офис представительства находится в Бишкеке, БЦ "Аврора" (ул. Игембердиева, 1).
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках