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Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства
Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства - РИА Новости, 27.05.2025
Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства
Москва и Бишкек подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба Минобороны Киргизии. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:55:00+03:00
2025-05-27T18:55:00+03:00
2025-05-27T19:28:00+03:00
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БИШКЕК, 27 мая — РИА Новости. Москва и Бишкек подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба Минобороны Киргизии."В Бишкеке состоялась двусторонняя встреча министра обороны Кыргызской Республики <...> Руслана Мукамбетова и министра обороны России Андрея Белоусова. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия и перспективы военного сотрудничества между странами, а также подписана программа стратегического партнерства <...> в военной области на 2026-2030 годы", — говорится в заявлении.Во время переговоров Белоусов отметил, что в Центральноазиатском регионе наблюдается снижение уровня безопасности, поэтому Москве и Бишкеку нужно реагировать должным образом на возникающие угрозы.По словам министра, Россию и Киргизию связывают не просто дружба и союзнические отношения."У нас общая история, в значительной степени общая судьба. Этот год у нас особый — это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа", — подчеркнул он.Во вторник глава Минобороны России прибыл в Бишкек для участия в заседании совета министров обороны ОДКБ. На заседании планируется обсудить военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и актуальные вопросы сотрудничества.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015652252.html
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Переговоры Белоусова с министром обороны Киргизии
Белоусов провел переговоры с министром обороны Киргизии Русланом Мукамбетовым в Бишкеке.
Главы оборонных ведомств подписали программу партнерства в военной области на 2026-2030 годы.
2025-05-27T18:55
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киргизия, россия, бишкек, андрей белоусов, одкб, безопасность
Киргизия, Россия, Бишкек, Андрей Белоусов, ОДКБ, Безопасность
Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства
РФ и Киргизия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере