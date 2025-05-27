https://ria.ru/20250527/kirgizija-2019425391.html

Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства

Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства - РИА Новости, 27.05.2025

Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства

Москва и Бишкек подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба Минобороны Киргизии. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:55:00+03:00

2025-05-27T18:55:00+03:00

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БИШКЕК, 27 мая — РИА Новости. Москва и Бишкек подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба Минобороны Киргизии."В Бишкеке состоялась двусторонняя встреча министра обороны Кыргызской Республики <...> Руслана Мукамбетова и министра обороны России Андрея Белоусова. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия и перспективы военного сотрудничества между странами, а также подписана программа стратегического партнерства <...> в военной области на 2026-2030 годы", — говорится в заявлении.Во время переговоров Белоусов отметил, что в Центральноазиатском регионе наблюдается снижение уровня безопасности, поэтому Москве и Бишкеку нужно реагировать должным образом на возникающие угрозы.По словам министра, Россию и Киргизию связывают не просто дружба и союзнические отношения."У нас общая история, в значительной степени общая судьба. Этот год у нас особый — это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа", — подчеркнул он.Во вторник глава Минобороны России прибыл в Бишкек для участия в заседании совета министров обороны ОДКБ. На заседании планируется обсудить военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и актуальные вопросы сотрудничества.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015652252.html

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Переговоры Белоусова с министром обороны Киргизии Белоусов провел переговоры с министром обороны Киргизии Русланом Мукамбетовым в Бишкеке. Главы оборонных ведомств подписали программу партнерства в военной области на 2026-2030 годы. 2025-05-27T18:55 true PT1M22S

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киргизия, россия, бишкек, андрей белоусов, одкб, безопасность