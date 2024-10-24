Президент Киргизии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с НБР БРИКС
Жапаров: Киргизия заинтересована в сотрудничестве с Новым банком развития БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Киргизия заинтересована в сотрудничестве с новым банком развития БРИКС, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Кыргызская Республика заинтересована в сотрудничестве с новым банком развития в рамках финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития как в государствах БРИКС, так и в других развивающихся странах. Надеемся, что его роль будет только возрастать в целях искоренения нищеты, развития инфраструктуры и повышения устойчивости к глобальным вызовам", - заявил глава государства в четверг на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
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22 октября, 02:40
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения. На заседание саммита БРИКС формате "БРИКС+/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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