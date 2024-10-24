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Президент Киргизии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с НБР БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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14:32 24.10.2024 (обновлено: 14:36 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979807824.html
Президент Киргизии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с НБР БРИКС
Президент Киргизии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с НБР БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Киргизии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с НБР БРИКС
Киргизия заинтересована в сотрудничестве с новым банком развития БРИКС, сообщил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:32
2024-10-24T14:36
россия
киргизия
казань
садыр жапаров
брикс
снг
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Киргизия заинтересована в сотрудничестве с новым банком развития БРИКС, сообщил президент республики Садыр Жапаров. "Кыргызская Республика заинтересована в сотрудничестве с новым банком развития в рамках финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития как в государствах БРИКС, так и в других развивающихся странах. Надеемся, что его роль будет только возрастать в целях искоренения нищеты, развития инфраструктуры и повышения устойчивости к глобальным вызовам", - заявил глава государства в четверг на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения. На заседание саммита БРИКС формате "БРИКС+/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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россия, киргизия, казань, садыр жапаров, брикс, снг, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Киргизия, Казань, Садыр Жапаров, БРИКС, СНГ, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Киргизии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с НБР БРИКС

Жапаров: Киргизия заинтересована в сотрудничестве с Новым банком развития БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Киргизия заинтересована в сотрудничестве с новым банком развития БРИКС, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Кыргызская Республика заинтересована в сотрудничестве с новым банком развития в рамках финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития как в государствах БРИКС, так и в других развивающихся странах. Надеемся, что его роль будет только возрастать в целях искоренения нищеты, развития инфраструктуры и повышения устойчивости к глобальным вызовам", - заявил глава государства в четверг на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения. На заседание саммита БРИКС формате "БРИКС+/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
РоссияКиргизияКазаньСадыр ЖапаровБРИКССНГСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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