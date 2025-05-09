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Жапаров выразил гордость за киргизский народ за сражения в годы войны - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:48 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kirgiziya-2016049423.html
Жапаров выразил гордость за киргизский народ за сражения в годы войны
Жапаров выразил гордость за киргизский народ за сражения в годы войны - РИА Новости, 09.05.2025
Жапаров выразил гордость за киргизский народ за сражения в годы войны
Народ Киргизии гордится, что на фронтах Великой Отечественной войны сражался плечом к плечу с другими народами Советского Союза, заявил президент республики... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:48:00+03:00
2025-05-09T14:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
киргизия
садыр жапаров
ссср
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Народ Киргизии гордится, что на фронтах Великой Отечественной войны сражался плечом к плечу с другими народами Советского Союза, заявил президент республики Садыр Жапаров. "Великая Отечественная война стала трагедией для всего советского народа, но одновременно и символом великого мужества и единства наших народов, который жил и будет жить всегда! Мы гордимся тем, что во имя мира, ради защиты Родины кыргызстанцы сражались плечом к плечу с представителями всех народов Советского Союза", - заявил лидер страны в своей речи по случаю 80-летия Победы. По его словам, советские солдаты, участвовавшие в Великой Отечественной войне, показали всем народам мира невиданные и небывалые примеры мужества, отваги, доблести, верности своему воинскому и гражданскому долгу, а также своему народу. Мировая история войн не знала такого невероятного проявления героизма и готовности к самопожертвованию во имя Родины, во имя светлого будущего следующих поколений, какие показали бойцы Красной Армии, отметил Жапаров. "Мы все сообща не только изгнали врага с территории своей Родины - СССР, но и принесли свободу и независимость народам порабощенной Европы, Азии и Африки… Пусть память о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу, станет для нас вечным ориентиром в стремлении к миру и благополучию, а их подвиг, героизм и мужество служит примером для нынешнего молодого поколения военнослужащих Вооруженных Сил стран Содружества Независимых Государств. Наш долг - защищать и передавать следующему поколению ценность мира, чтобы будущие поколения никогда не забывали о тех неизмеримых и колоссальных деяниях наших предков и последствиях страшной войны, унесшей жизни десятков миллионов невинных людей", - подытожил президент Киргизии. В этом году впервые парад по случаю Дня Победы в Киргизии прошел 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу в столице и других городах республики прошли шествия "Бессмертного полка". Вечером запланировано проведение грандиозного концерта на центральной площади столицы с участием местных и российских звезд. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадника и узника концлагерей.
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
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киргизия, садыр жапаров, ссср, день победы, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киргизия, Садыр Жапаров, СССР, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Жапаров выразил гордость за киргизский народ за сражения в годы войны

Жапаров: киргизы гордятся сражениями бок о бок с остальными народами СССР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрилет президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Прилет президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прилет президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
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БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Народ Киргизии гордится, что на фронтах Великой Отечественной войны сражался плечом к плечу с другими народами Советского Союза, заявил президент республики Садыр Жапаров.
"Великая Отечественная война стала трагедией для всего советского народа, но одновременно и символом великого мужества и единства наших народов, который жил и будет жить всегда! Мы гордимся тем, что во имя мира, ради защиты Родины кыргызстанцы сражались плечом к плечу с представителями всех народов Советского Союза", - заявил лидер страны в своей речи по случаю 80-летия Победы.
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По его словам, советские солдаты, участвовавшие в Великой Отечественной войне, показали всем народам мира невиданные и небывалые примеры мужества, отваги, доблести, верности своему воинскому и гражданскому долгу, а также своему народу. Мировая история войн не знала такого невероятного проявления героизма и готовности к самопожертвованию во имя Родины, во имя светлого будущего следующих поколений, какие показали бойцы Красной Армии, отметил Жапаров.
"Мы все сообща не только изгнали врага с территории своей Родины - СССР, но и принесли свободу и независимость народам порабощенной Европы, Азии и Африки… Пусть память о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу, станет для нас вечным ориентиром в стремлении к миру и благополучию, а их подвиг, героизм и мужество служит примером для нынешнего молодого поколения военнослужащих Вооруженных Сил стран Содружества Независимых Государств. Наш долг - защищать и передавать следующему поколению ценность мира, чтобы будущие поколения никогда не забывали о тех неизмеримых и колоссальных деяниях наших предков и последствиях страшной войны, унесшей жизни десятков миллионов невинных людей", - подытожил президент Киргизии.
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В этом году впервые парад по случаю Дня Победы в Киргизии прошел 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу в столице и других городах республики прошли шествия "Бессмертного полка". Вечером запланировано проведение грандиозного концерта на центральной площади столицы с участием местных и российских звезд.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадника и узника концлагерей.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКиргизияСадыр ЖапаровСССРДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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