Захарова рассказала, как празднование 80-летия Победы сплотило СНГ
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
03:47 20.11.2025
Захарова рассказала, как празднование 80-летия Победы сплотило СНГ
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сплотило СНГ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025
Захарова рассказала, как празднование 80-летия Победы сплотило СНГ

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сплотило СНГ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посмотрите, как сплотило нас 80-летие Победы: это были и заявления, и совместные акции на двусторонней основе, на многосторонней основе", - заявила Захарова.
Воины 1 Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Сто двадцать шагов в минуту. Как 80 лет назад прошел первый Парад Победы
24 июня, 08:00
24 июня, 08:00
Она отметила, что это важно для сохранения исторической памяти и для борьбы с реабилитацией нацизма.
Девятого мая на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие. Затем президент России Владимир Путин провел прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Воздушный десант Советской армии 18 августа 1945 года высадился в Харбине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Победа, запечатленная на фото. Последний аккорд Великой войны
2 сентября, 09:00
2 сентября, 09:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
