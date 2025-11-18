Рейтинг@Mail.ru
Новый поворот в деле об исчезновении Усольцевых: неожиданное заявление сына
14:25 18.11.2025 (обновлено: 14:32 18.11.2025)
Новый поворот в деле об исчезновении Усольцевых: неожиданное заявление сына
Новый поворот в деле об исчезновении Усольцевых: неожиданное заявление сына - РИА Новости, 18.11.2025
Новый поворот в деле об исчезновении Усольцевых: неожиданное заявление сына
Когда семья из трех человек не вернулась из похода, началась одна из самых масштабных поисковых операций в истории Красноярского края. Больше четырех с... РИА Новости, 18.11.2025
Новый поворот в деле об исчезновении Усольцевых: неожиданное заявление сына

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Когда семья из трех человек не вернулась из похода, началась одна из самых масштабных поисковых операций в истории Красноярского края. Больше четырех с половиной тысяч километров пешком. Десятки людей, брошенные на поиски. Без результата. А теперь в деле появился неожиданный поворот — сын пропавшей Ирины Усольцевой утверждает: его родные живы, и объясняет, почему он так в этом уверен.

Вечер перед исчезновением

Вечером 27 сентября на турбазу в Партизанском районе Красноярского края приехала семья: 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и 5-летняя дочь Арина. По пути заезжали на Минскую петлю — живописное место в горах. Вечером заказали баню.
Наутро подробно расспрашивали персонал о маршруте к горе Буратинка. Директор турбазы Евгений Кудряшов подчеркивает важную деталь: никакой туристической группы не было. Не было и гида, который якобы отменил восхождение из-за непогоды, — эту версию потом распространяли в соцсетях, но она не соответствует действительности. Семья сразу планировала идти втроем, без сопровождения.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Утром 28 сентября они уехали. Больше их никто не видел.

Когда погода стала врагом

Автомобиль семьи обнаружили у подножия горы, в поселке Кутурчин. Поднимались ли Усольцевы на Буратинку? Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком и туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. Но дальше — пустота.
Прошло уже полтора месяца с момента исчезновения. За это время поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" провел одну из самых масштабных операций в истории Красноярского края. На форуме, посвященном 15-летию организации, который прошел 5 ноября в Москве, председатель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев озвучил цифры: "Пешком пройдено 4600 километров — 4600 километров ногами!" Для сравнения, это больше чем расстояние от Москвы до Иркутска. По тайге. По горам. В снегу.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Условия усложнялись с каждым днем. Семья ушла при температуре плюс 26 градусов. Но уже ночью было плюс два, потом пошел снег. "В зоне поисков в некоторых местах снега по колено. Часть территории доступна будет только весной", — объяснил Сергеев.
Активную фазу поисков завершили 12 октября, перевели в режим точечных задач. Территория у Буратинки труднопроходимая — густая хвоя скрывает все, тепловизоры не помогают. Несколько лет назад здесь пропал опытный турист, недавно неподалеку нашли тело другого пропавшего.

Последние сообщения

Следователи внимательно изучили последние сообщения Ирины Усольцевой. Психолог и коуч, за несколько дней до поездки она делилась мыслями с близкой подругой Марией Шрайнер. "Хочу побыть с мужем и дочкой, просто вместе. Мы все время заняты — дом, работа. Давай не поедем на ретрит, просто уедем втроем", — писала Ирина.
© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/TelegramКадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями
Подруга вспоминает: в последние недели Усольцева выглядела умиротворенной. "Она писала, что чувствует легкость и радость, что все налаживается. Ни о каком внутреннем кризисе речи не шло", — рассказала Шрайнер.

Уголовное дело и странные находки

По факту исчезновения возбудили уголовное дело по пункту "а", части второй, статьи 105 УК России (Убийство двух или более лиц).
Следователи изъяли автомобиль семьи — Skoda Kodiaq, зарегистрированный на организацию, где работал Усольцев. Машина признана вещественным доказательством. При осмотре в бардачке нашли 300 тысяч рублей. Родственники объяснили: Сергей часто оставлял в машине крупные суммы.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Автомобиль важен для сбора генетического материала. Назначены две генетические экспертизы, допрошены больше 60 человек. Официальная версия следствия — несчастный случай.

Поиски в пещерах

В понедельник 17 ноября спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски.
"Обследовали пещеру глубиной 15 метров, которая находится в четырех километрах от поселка Кутурчин. В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота. Следов пребывания пропавших граждан в пещере не обнаружено. Сегодня поиски будут продолжены", — отметили в ведомстве во вторник 18 ноября.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска

"Не мог заблудиться"

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, уверен: его родные живы. В передаче на федеральном канале и в разговоре с корреспондентом NGS24.RU он объяснил свою позицию.
"Я уверен на сто процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском белогорье. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова "совсем", вообще ничего", — говорит 23-летний Даниил.
Повторные поиски трех человек, пропавших в районе поселка Кутурчин Партизанского района. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Обследование пещеры и гротов не дало результатов в поиске семьи Усольцевых
Вчера, 05:40
Он подчеркивает: "Мой отец (Сергей Усольцев. — Прим. ред.), очень опытный человек, опытный таежник, горник, турист. Он просто не мог заблудиться, не оставив следов. Во всех фильмах показывают, что люди всегда, когда заблудились, они остаются на месте и оставляют за собой следы. Он меня этому учил, и не может быть, чтобы такой человек не оставил вообще ничего. Это невозможно".
Даниил обращает внимание на масштаб операции: в поисках участвовали очень много людей, прошли тысячи километров — и ни одной зацепки. "Я не могу предположить, куда они уехали, и причину, почему они уехали, я тоже не знаю. Но я уверен, что они живы", — заявляет он.
 
 
 
