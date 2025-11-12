https://ria.ru/20251112/dengi-2054460360.html
Найденные в машине семьи Усольцевых деньги передали дочери
Найденные в машине семьи Усольцевых деньги передали дочери - РИА Новости, 12.11.2025
Найденные в машине семьи Усольцевых деньги передали дочери
Найденные в бардачке автомобиля семьи Усольцевых 300 тысяч рублей были переданы дочери главы семьи от первого брака, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:32:00+03:00
2025-11-12T13:32:00+03:00
2025-11-12T13:32:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579845_14:0:2457:1374_1920x0_80_0_0_8a18088ea44ccce636602039195ad69a.jpg
https://ria.ru/20251112/usoltsevy-2054384747.html
https://ria.ru/20251030/sk-2051837303.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579845_319:0:2151:1374_1920x0_80_0_0_0df458ad50c35bc91d01551d821dd048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Найденные в машине семьи Усольцевых деньги передали дочери
Найденные 300 тысяч рублей в машине Усольцевых передали дочери главы семьи
КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Найденные в бардачке автомобиля семьи Усольцевых 300 тысяч рублей были переданы дочери главы семьи от первого брака, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее представитель регионального главка сообщил РИА Новости, что при осмотре автомобиля, принадлежащего пропавшей семье, в бардачке нашли 300 тысяч рублей. Родственники рассказали следствию, что Усольцев-старший часто оставлял деньги в машине. В том числе и большие суммы.
"Деньги отдали дочери Усольцева от первого брака", - сказал представитель главка.
Он отметил, что официальной версией следствия по-прежнему остаётся версия несчастного случая.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю
2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.