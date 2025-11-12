Найденные в машине семьи Усольцевых деньги передали дочери

КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Найденные в бардачке автомобиля семьи Усольцевых 300 тысяч рублей были переданы дочери главы семьи от первого брака, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Ранее представитель регионального главка сообщил РИА Новости, что при осмотре автомобиля, принадлежащего пропавшей семье, в бардачке нашли 300 тысяч рублей. Родственники рассказали следствию, что Усольцев-старший часто оставлял деньги в машине. В том числе и большие суммы.

"Деньги отдали дочери Усольцева от первого брака", - сказал представитель главка.

Он отметил, что официальной версией следствия по-прежнему остаётся версия несчастного случая.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).