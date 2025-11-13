Рейтинг@Mail.ru
СК изъял машину, на которой семья Усольцевых отправилась в турпоход - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/poiski-2054650943.html
СК изъял машину, на которой семья Усольцевых отправилась в турпоход
СК изъял машину, на которой семья Усольцевых отправилась в турпоход - РИА Новости, 13.11.2025
СК изъял машину, на которой семья Усольцевых отправилась в турпоход
Следователи признали вещественным доказательством и изъяли автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в турпоход под Красноярском и пропала, сообщили... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:57:00+03:00
2025-11-13T05:57:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
skoda auto
skoda octavia
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991785_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ff36443845dd5a3deeb7124e43c2adc7.jpg
https://ria.ru/20251112/usoltsevy-2054384747.html
https://ria.ru/20251003/poiski-2046087096.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991785_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f369d9f2cae5690f278d916c55c30704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), skoda auto, skoda octavia
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Skoda Auto, Skoda Octavia
СК изъял машину, на которой семья Усольцевых отправилась в турпоход

Машина пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых признана вещдоком и изъята

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи признали вещественным доказательством и изъяли автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в турпоход под Красноярском и пропала, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее представитель регионального главка сообщил РИА Новости, что при осмотре автомобиля, принадлежащего пропавшей семье, в бардачке нашли 300 тысяч рублей. Родственники рассказали следствию, что Усольцев-старший часто оставлял деньги в машине. В том числе и большие суммы. Найденные в бардачке автомобиля семьи Усольцевых 300 тысяч рублей были переданы дочери главы семьи от первого брака.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Появились подробности по делу семьи, пропавшей в Красноярском крае
12 ноября, 08:29
"Автомобиль Skoda Kodiaq зарегистрирован на организацию, где работал Усольцев. Он признан вещественным доказательством и изъят, поскольку именно на нем семья Усольцевых поехала в турпоход", - сказал представитель главка.
Он отметил, что автомобиль важен в работе, в том числе для сбора генетического материала. Ране сообщалось, что в рамках дела уже назначены две генетические экспертизы и допрошены более 60 человек. Официальной версией следствия по-прежнему остаётся версия несчастного случая.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Автомобиль пропавшей в Красноярском крае семье - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Красноярском крае нашли личные вещи пропавшей в походе семьи
3 октября, 06:42
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Skoda AutoSkoda Octavia
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала