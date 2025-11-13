СК изъял машину, на которой семья Усольцевых отправилась в турпоход

КРАСНОЯРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи признали вещественным доказательством и изъяли автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в турпоход под Красноярском и пропала, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее представитель регионального главка сообщил РИА Новости, что при осмотре автомобиля, принадлежащего пропавшей семье, в бардачке нашли 300 тысяч рублей. Родственники рассказали следствию, что Усольцев-старший часто оставлял деньги в машине. В том числе и большие суммы. Найденные в бардачке автомобиля семьи Усольцевых 300 тысяч рублей были переданы дочери главы семьи от первого брака.
"Автомобиль Skoda Kodiaq зарегистрирован на организацию, где работал Усольцев. Он признан вещественным доказательством и изъят, поскольку именно на нем семья Усольцевых поехала в турпоход", - сказал представитель главка.
Он отметил, что автомобиль важен в работе, в том числе для сбора генетического материала. Ране сообщалось, что в рамках дела уже назначены две генетические экспертизы и допрошены более 60 человек. Официальной версией следствия по-прежнему остаётся версия несчастного случая.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
