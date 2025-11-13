СК изъял машину, на которой семья Усольцевых отправилась в турпоход

КРАСНОЯРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи признали вещественным доказательством и изъяли автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в турпоход под Красноярском и пропала, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Ранее представитель регионального главка сообщил РИА Новости, что при осмотре автомобиля, принадлежащего пропавшей семье, в бардачке нашли 300 тысяч рублей. Родственники рассказали следствию, что Усольцев-старший часто оставлял деньги в машине. В том числе и большие суммы. Найденные в бардачке автомобиля семьи Усольцевых 300 тысяч рублей были переданы дочери главы семьи от первого брака.

"Автомобил ь Sko da Kodiaq зарегистрирован на организацию, где работал Усольцев. Он признан вещественным доказательством и изъят, поскольку именно на нем семья Усольцевых поехала в турпоход", - сказал представитель главка.

Он отметил, что автомобиль важен в работе, в том числе для сбора генетического материала. Ране сообщалось, что в рамках дела уже назначены две генетические экспертизы и допрошены более 60 человек. Официальной версией следствия по-прежнему остаётся версия несчастного случая.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).