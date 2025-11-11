Михайлов день 2025: какого числа, история праздника, приметы

МОСКВА — РИА Новости. Православные верующие 21 ноября отмечают Михайлов день. В церковном календаре у этой даты более длинное название – Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Об истории и традициях праздника и как его отметят в России в 2025 году – в материале РИА Новости.
Михайлов день 2025
Михайлов день – народное название большого праздника. В церковном календаре он именуется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
Согласно христианскому учению, помимо видимого всем мира, есть еще и невидимый. Его населяют ангелы (в переводе с греческого — "вестники") — посланники божии и демоны (в русской традиции бесы).
Как поясняет богослов и философ преподобный Феодот Студит в проповеди "Слово на собор небесных чинов" из трактата, написанного, предположительно, для обличения иконоборцев, восстававших против изображения ангелов на иконах, каждый ангел имел своё предназначение: “У этих бесплотных ангельских сил, бессмертных воинств, служителей и соработников Божиих – различные положения, разные наименования, неодинаковое достоинство, но одна природа, имеющая многообразные проявления: есть чины песнословящие и охраняющие небеса, непосредственные служители Божии; есть чины внутренние и чины внешние, которые называются и вратами небесными; есть чины высшие и чины низшие, которые некогда говорили высшим: "возмите врата князи ваша" (Пс.23:7); есть чины посылающие и посылаемые, чины тайноводствующие и тайноводствуемые. У разных ангелов и служение разное. Есть ангелы, которые по воздуху летают и спасают души святых от воздушных духов”.
Главные же — архангелы, которых в Церкви именуют "высшими чинами". Самый известный из них — Михаил. Его считают предводителем всех ангелов и называют архистратигом, что в переводе с греческого означает "главнокомандующий".
Когда отмечают праздник
Из года в год дата праздника остается неизменной. В 2025-м, как и всегда, Михайлов день выпадает на 21 ноября.
Общецерковным торжество стало в начале IV века. Его определили на восьмой день девятого месяца по юлианскому календарю (в григорианском, по которому живет светский мир, дата сдвигается на 13 дней — 21 ноября). Почему именно так?
В древности новый год начинался в марте, поэтому ноябрь был девятым по счету. А каждый месяц соответствовал одному из девяти ангельских чинов: серафимы, херувимы и так далее.
А восьмое число месяца символизирует Собор всех Сил Небесных, который должен состояться в восьмой день Страшного суда.
История праздника Михайлов день
О том, как архангел Михаил удостоился своего высокого звания, повествует предание. В начале времен Бог сотворил множество ангелов и установил между ними иерархию. Предводительствовал Денница — самый сильный, умный и красивый. Но он возгордился своим положением, перестал выполнять повеления и начал подстрекать остальных к бунту против Творца.
Тогда один из ангелов, верных Создателю, громко возгласил: "Кто как Бог?" (по-еврейски "Ми ка Эль?") — и, поведя за собой остальных, низверг Денницу с небес. С тех пор того называют дьяволом или сатаной. А Михаил стал главнокомандующим – архистратигом – святого воинства.
Поэтому на иконах его чаще всего изображают либо с копьем, либо с огненным мечом в руке. Но есть и другой вариант: в средневековой живописи нередко можно встретить Михаила, держащего чаши с весами.
Этот образ основан на многочисленных раннехристианских апокрифах. В них он предстает не только как победитель лукавого, но и как судья на Страшном суде.
Также в церковном предании сохранились свидетельства помощи Михаила простым людям. Самое известное событие произошло в городе Колоссы во Фригии (историческая область на западе Малой Азии). Некогда местный житель воздвиг там храм архистратигу — в благодарность за исцеление дочери в водах источника.
В святилище более 60 лет служил пономарем подвижник Архипп Херотопский, обративший в христианство немало язычников. Однако идолопоклонники, питая злобу к святому, решили уничтожить церковь. Соединили две горные реки и направили русло в сторону здания. Архипп начал усиленно молиться Михаилу.
И тот появился. Ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину. Туда и устремились воды, оставив все невредимым. Город с тех пор стал называться Хоны, что значит отверстие.
Традиции и обычаи
На Руси праздник в честь архангела быстро полюбили и дали ему второе название — "Всеобщий день ангела". Поскольку Михаил — предводитель всех бесплотных Небесных сил, то со временем стали отмечать и их память.
В Михайлов день верующие читают акафист Ангелу-хранителю, а также архистратигу Михаилу. Кроме того, им молятся на праздничной службе и поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".
Помимо христианских традиций, Михайлов день окружен многочисленными народными обычаями. Дело в том, что по времени он совпадал с окончанием сельскохозяйственных работ.
В деревнях по этому поводу устраивали широкие застолья, которые иногда длились неделю. Пекли пироги с медом, варили особое михайловское пиво. Существовала даже поговорка: "Не мудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито".
В некоторых регионах с языческих времен сохранилась традиция "задабривать Дворового" на праздник. В славянской мифологии его считали младшим братом Домового.
Рано утром хозяйки выносили к дверям хлева или гумна большую чашу с пивным суслом, ставили ее у порога и приговаривали: "Суседушка Дворовой! Не ходи со двора, не губи скотину! Не кажи лукавому пути-дороги!"
Более смекалистые на всякий случай проводили во дворе дегтярную полосу — чтобы дух не покинул свое обиталище. Люди верили: если Дворового до Михайлова дня не ублажить, то он непременно уйдет, и в доме поселится лихо.
Приметы и поверья
На Руси считалось, что на праздник архангела Михаила зима полноценно вступала в свои права. В этот день было принято загонять скот в зимний двор, а также внимательно смотреть на знаки природы.
Например, что если в Михайлов день снежно, то и Пасха будет в снегу. А если нет даже заморозка – жди теплую зиму. Об этом же свидетельствовал и густой туман поутру. А вот ясная погода в течение всего дня могла означать наступление скорых трескучих морозов.
Примета
Значение
Ясно и тепло на Михайлов день
Зима будет снежной и долгой
Яркое солнце
Ожидать хорошего урожая
Дождь
Осень будет дождливой и ветреной
Много паутины
Снежная зима
Ветер дует с юга
Мягкая зима, снег быстро растает
Иней
К суровой и морозной зиме
С особым трепетом Михайлова дня ждали девушки, мечтавшие о свадьбе. На праздник они шли в храм и покупали две свечи. Зажигали дома и трижды произносили: "Архангел Михаил, пошли мне жениха достойного, доброго, благопристойного". Потом тушили, скручивали вместе и клали под подушку. Считалось, что сон в эту ночь будет вещим и явит суженого.
Что можно и нельзя делать
Вообще Михайлов день считался последним, когда можно было играть свадьбы. Через неделю после торжества начинался длительный Рождественский пост. В этот период, согласно церковному уставу, венчания не совершаются.
С праздником на Руси было связано и немало запретов. Нельзя было в этот день колоть дрова, резать ножом и шить иглой. С чем связан такое предписание – доподлинно неизвестно.
До наших дней дошел лишь один запрет – на тяжелый физический труд. Но это правило распространяется на все церковные праздники.
При этом не возбраняется какая-либо простая работа, не мешающая молитвам и посещению храма, то же относится и к неотложным делам.
