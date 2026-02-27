https://ria.ru/20260227/post-2077227386.html
Священник дал совет, какие книги читать в Великий пост
Священник дал совет, какие книги читать в Великий пост - РИА Новости, 27.02.2026
Священник дал совет, какие книги читать в Великий пост
В Русской православной церкви посоветовали книги, которые нужно читать в Великий пост, особо отметив труды Августина Блаженного, Антония Сурожского, Александра... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:20:00+03:00
2026-02-27T17:20:00+03:00
2026-02-27T17:20:00+03:00
религия
религия
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848746239_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5baa0423045c8400b7ca7e75d70ebe34.jpg
https://ria.ru/20260227/post-2077183418.html
https://ria.ru/20260227/post-2077147600.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848746239_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_8651ab420bb0686fa40c8ec8078295a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Религия, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Священник дал совет, какие книги читать в Великий пост
Протоиерей Потокин посоветовал в пост читать труды Августина Блаженного
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Русской православной церкви посоветовали книги, которые нужно читать в Великий пост, особо отметив труды Августина Блаженного, Антония Сурожского, Александра Шмемана.
"Две книги, которые я рекомендую, - это владыки Антония Сурожского и пресвитера Александра Шмемана, которые описывают пост, вхождение в пост и пост как путь... Если говорить о покаянии, наверное, это отец Иоанн Крестьянкин "Опыт построения исповеди", "В помощь кающимся" святителя Игнатия Брянчанинова. Много есть серьезной глубокой литературы, которая может помочь понять смысл того, что происходит в постные дни", - рассказал председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин на пресс-конференции, посвященной Великому посту, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что перед постом читает "Исповедь" Августина Блаженного.
"Я действительно много лет перед каждым постом ее читаю, постоянно там что-то находишь новое, или что-то отзывается по-разному, и все время что-то попадает", - поделился Легойда.
Великий пост у православных начался 23 февраля, он продлится до 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.