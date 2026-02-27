Священник дал совет, какие книги читать в Великий пост

Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Русской православной церкви посоветовали книги, которые нужно читать в Великий пост, особо отметив труды Августина Блаженного, Антония Сурожского, Александра Шмемана.

"Две книги, которые я рекомендую, - это владыки Антония Сурожского и пресвитера Александра Шмемана, которые описывают пост, вхождение в пост и пост как путь... Если говорить о покаянии, наверное, это отец Иоанн Крестьянкин "Опыт построения исповеди", "В помощь кающимся" святителя Игнатия Брянчанинова. Много есть серьезной глубокой литературы, которая может помочь понять смысл того, что происходит в постные дни", - рассказал председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин на пресс-конференции, посвященной Великому посту, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что перед постом читает "Исповедь" Августина Блаженного.

"Я действительно много лет перед каждым постом ее читаю, постоянно там что-то находишь новое, или что-то отзывается по-разному, и все время что-то попадает", - поделился Легойда.