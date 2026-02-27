Рейтинг@Mail.ru
Священник дал совет, какие книги читать в Великий пост
Религия
 
17:20 27.02.2026
Священник дал совет, какие книги читать в Великий пост
В Русской православной церкви посоветовали книги, которые нужно читать в Великий пост, особо отметив труды Августина Блаженного, Антония Сурожского, Александра...
Священник дал совет, какие книги читать в Великий пост

Протоиерей Потокин посоветовал в пост читать труды Августина Блаженного

Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Русской православной церкви посоветовали книги, которые нужно читать в Великий пост, особо отметив труды Августина Блаженного, Антония Сурожского, Александра Шмемана.
"Две книги, которые я рекомендую, - это владыки Антония Сурожского и пресвитера Александра Шмемана, которые описывают пост, вхождение в пост и пост как путь... Если говорить о покаянии, наверное, это отец Иоанн Крестьянкин "Опыт построения исповеди", "В помощь кающимся" святителя Игнатия Брянчанинова. Много есть серьезной глубокой литературы, которая может помочь понять смысл того, что происходит в постные дни", - рассказал председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин на пресс-конференции, посвященной Великому посту, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост
Вчера, 15:07
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что перед постом читает "Исповедь" Августина Блаженного.
"Я действительно много лет перед каждым постом ее читаю, постоянно там что-то находишь новое, или что-то отзывается по-разному, и все время что-то попадает", - поделился Легойда.
Великий пост у православных начался 23 февраля, он продлится до 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Священник рассказал, от чего стоит воздержаться во время поста
Вчера, 14:01
 
