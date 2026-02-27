Священник рассказал, от чего стоит воздержаться во время поста

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Деликатесная и изысканная еда, вне зависимости от ее "постности", искажает духовный смысл поста, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в Средиземноморском регионе с его специфической кухней. В период Великого поста священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы, при этом икра и морепродукты в пост не запрещены. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником, она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.
"Вне зависимости от "непостности" и "скоромности" изысканная, деликатесная, дорогая еда искажает смысл поста. Не дело в пост питаться в разы дороже по пищевой корзине вместо того, чтобы, ограничив себя простой пищей, эти деньги потратить на что-то полезное, например, помочь нуждающимся людям. И нельзя найти оправдание, что вместо котлет из курицы я буду есть лангустов, потому что они постные, или заявлять, что черная икра более постная, чем кефир. То есть формализм в вопросе поста не работает", - сказал Козлов.
По его словам, в пост православные христиане отказываются от определенной пищи, чтобы "засвидетельствовать не на словах, а реальным усилием свою верность аскетическому принципу воздержания".
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовного трезвения и подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
