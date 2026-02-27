Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, от чего стоит воздержаться во время поста - РИА Новости, 27.02.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости
14:01 27.02.2026
Священник рассказал, от чего стоит воздержаться во время поста
Деликатесная и изысканная еда, вне зависимости от ее "постности", искажает духовный смысл поста, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Священник рассказал, от чего стоит воздержаться во время поста

Протоиерей Козлов: деликатесная еда искажает духовный смысл поста

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВерующая в храме
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Верующая в храме
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Деликатесная и изысканная еда, вне зависимости от ее "постности", искажает духовный смысл поста, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в Средиземноморском регионе с его специфической кухней. В период Великого поста священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы, при этом икра и морепродукты в пост не запрещены. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником, она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного в Страстную пятницу
26 февраля, 18:20
"Вне зависимости от "непостности" и "скоромности" изысканная, деликатесная, дорогая еда искажает смысл поста. Не дело в пост питаться в разы дороже по пищевой корзине вместо того, чтобы, ограничив себя простой пищей, эти деньги потратить на что-то полезное, например, помочь нуждающимся людям. И нельзя найти оправдание, что вместо котлет из курицы я буду есть лангустов, потому что они постные, или заявлять, что черная икра более постная, чем кефир. То есть формализм в вопросе поста не работает", - сказал Козлов.
По его словам, в пост православные христиане отказываются от определенной пищи, чтобы "засвидетельствовать не на словах, а реальным усилием свою верность аскетическому принципу воздержания".
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовного трезвения и подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
Прихожанка во время богослужения - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста
23 февраля, 02:30
 
