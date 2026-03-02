Рейтинг@Mail.ru
Священник назвал главное ограничение в Великий пост
Религия
 
06:31 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/post-2077777508.html
Священник назвал главное ограничение в Великий пост
Священник назвал главное ограничение в Великий пост
Ключевое ограничение поста - не "есть", не доводить ближнего - не отменяет поста пищевого, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной... РИА Новости, 02.03.2026
русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь
Священник назвал главное ограничение в Великий пост

РИА Новости: ключевым ограничением Великого поста является не доводить ближних

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ключевое ограничение поста - не "есть", не доводить ближнего - не отменяет поста пищевого, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
"Пост подразумевает целый комплекс различных ограничений в нашей жизни, в том числе пищевых. Но напомню ключевое ограничение – ни в коем случае нельзя "есть" ближнего. То есть если ты будешь не есть ни мяса, ни рыбы, ни даже, согласно монашескому уставу, масла подсолнечного в положенные дни, но при этом будешь доводить людей вокруг себя, то такое пощение совершенно бессмысленно. Но это не значит, что можно поститься духовно, не постясь телесно", - сказал отец Максим Козлов.
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост
27 февраля, 15:07
По его словам, бывает, что люди говорят: "зачем мне телесный пост, ведь главное – сосредоточиться на духовных усилиях".
"Чаще всего, когда человек махнул рукой на телесный пост и решил только в духовных подвигах упражняться, - это самообман. Нужно и первого не оставлять, и второе делать. Сначала смоги ограничить себя в том, что проще – в пище, чтобы вместе с этим достичь того, что сложнее", - заключил собеседник агентства.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля. В период поста священники рекомендуют мирянам отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молока, молочных продуктов, а также за исключением некоторых дней – от рыбы, еще следует ограничить употребление алкоголя. Также рекомендуют определить меру поста индивидуально в беседе со священником, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Великий пост 2026: даты, календарь питания и правила
19 февраля, 20:51
 
РелигияРусская православная церковь
 
 
