Священник назвал главное ограничение в Великий пост

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ключевое ограничение поста - не "есть", не доводить ближнего - не отменяет поста пищевого, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

"Пост подразумевает целый комплекс различных ограничений в нашей жизни, в том числе пищевых. Но напомню ключевое ограничение – ни в коем случае нельзя "есть" ближнего. То есть если ты будешь не есть ни мяса, ни рыбы, ни даже, согласно монашескому уставу, масла подсолнечного в положенные дни, но при этом будешь доводить людей вокруг себя, то такое пощение совершенно бессмысленно. Но это не значит, что можно поститься духовно, не постясь телесно", - сказал отец Максим Козлов.

По его словам, бывает, что люди говорят: "зачем мне телесный пост, ведь главное – сосредоточиться на духовных усилиях".

"Чаще всего, когда человек махнул рукой на телесный пост и решил только в духовных подвигах упражняться, - это самообман. Нужно и первого не оставлять, и второе делать. Сначала смоги ограничить себя в том, что проще – в пище, чтобы вместе с этим достичь того, что сложнее", - заключил собеседник агентства.