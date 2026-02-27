Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:07 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/post-2077183418.html
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост - РИА Новости, 27.02.2026
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост
Нужно делать работу и учиться во время Великого поста, сказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:07:00+03:00
2026-02-27T15:07:00+03:00
религия
религия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849317043_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_a898c36370e77511803222e86d86793d.jpg
https://ria.ru/20260226/rpts-2076962986.html
https://ria.ru/20260227/post-2077147600.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849317043_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_320f51446c7977bde3d4b3710b933009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, русская православная церковь
Религия, Религия, Русская православная церковь
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост

Легойда: во время Великого поста нужно работать и учиться

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСовершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Нужно делать работу и учиться во время Великого поста, сказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции, посвященной Великому посту.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного в Страстную пятницу
26 февраля, 18:20
"Если что-то связано с работой или учебой, то, наверное, вопрос (можно ли не делать это в пост – ред.) не вполне правомочен. Если человек очень хочет пойти помолиться (в храм – ред.), но он должен в этот момент работать, и у него не получается отпроситься, сделать работу раньше, поменяться, то, наверное, он должен делать свою работу в первую очередь, особенно если от этого зависят другие люди", - сказал Легойда в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, если во время поста нет возможности посещать Богослужения, стоит помолиться, например, дома или в дороге.
Также глава синодального отдела посоветовал во время поста больше читать. "Многие, я знаю, берут себе на пост какое-то духовное чтение. Но для кого-то вообще что-то начать читать - уже некое упражнение, если не духовное, то душевное, поэтому, конечно, хорошо бы определить себе какую-то книгу душеполезную", - заключил представитель РПЦ.
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Священник рассказал, от чего стоит воздержаться во время поста
Вчера, 14:01
 
РелигияРелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала