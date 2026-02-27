В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Нужно делать работу и учиться во время Великого поста, сказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции, посвященной Великому посту.

Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.

"Если что-то связано с работой или учебой, то, наверное, вопрос (можно ли не делать это в пост – ред.) не вполне правомочен. Если человек очень хочет пойти помолиться (в храм – ред.), но он должен в этот момент работать, и у него не получается отпроситься, сделать работу раньше, поменяться, то, наверное, он должен делать свою работу в первую очередь, особенно если от этого зависят другие люди", - сказал Легойда в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, если во время поста нет возможности посещать Богослужения, стоит помолиться, например, дома или в дороге.