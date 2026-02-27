Рейтинг@Mail.ru
Съезд сестер милосердия впервые пройдет в Крыму - РИА Новости, 27.02.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:09 27.02.2026 (обновлено: 14:10 27.02.2026)
Съезд сестер милосердия впервые пройдет в Крыму
Съезд сестер милосердия впервые пройдет в Крыму
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет 8-9 марта в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, сообщается на сайте Русской... РИА Новости, 27.02.2026
Съезд сестер милосердия впервые пройдет в Крыму

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчастники VIII Общецерковного съезда по социальному служению
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Участники VIII Общецерковного съезда по социальному служению
МОСКВА, 26 фев -РИА Новости. Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет 8-9 марта в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Крымская митрополия совместно со столичной Центральной клинической больницей святителя Алексия и благотворительным фондом "Христианское милосердие" проведет 8-9 марта в Севастополе первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии... В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств из различных регионов России", - говорится в сообщении.
Главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров отметил, что именно в Крыму зарождалась традиция служения.
"Важно, что первый съезд сестер милосердия принимает именно Крым — земля, где зарождалась традиция служения. Сегодня на Крымском полуострове происходит активное возрождение сестричеств милосердия. Всего два года назад Учебный центр больницы святителя Алексия начал проводить в Крыму профессиональное обучение по уходу за ранеными и тяжелобольными, и благодаря этому в семи городах Крыма созданы сестричества", - цитирует Зарова РПЦ.
В РПЦ сообщили что первый день съезда начнется с литургии, которую возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). В этот день пройдет чин посвящения 19 новых сестер милосердия Крымской митрополии.
Крестный ход до места открытия поклонного креста, посвященного памяти крымских сестер XIX — начала XX века совершат участники съезда 9 марта.
"Современные сестры милосердия Севастополя благоустраивают захоронения своих предшественниц, изучают в архивах документы и письма сестер милосердия прошлых лет, восстанавливая историю сестринского служения", - сообщили в РПЦ.
Пленарная программа съезда разделена на три тематических блока. Вначале в формате панельной дискуссии участники обсудят актуальные вопросы развития сестричеств. На исторической сессии спикеры расскажут о зарождении и развитии института сестер милосердия в России от истоков до наших дней. Третий блок "Милосердие и профессионализм: вызовы современности" будет посвящен практическим аспектам.
Сестер милосердия также ждут практикумы по уходу за пациентами в госпиталях и паллиативных отделениях, отметили в РПЦ.
