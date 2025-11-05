Рейтинг@Mail.ru
Зарплата родителям и бесплатные няни: как в России помогают семьям с детьми
08:00 05.11.2025 (обновлено: 16:14 05.11.2025)
Зарплата родителям и бесплатные няни: как в России помогают семьям с детьми
Зарплата родителям и бесплатные няни: как в России помогают семьям с детьми - РИА Новости, 05.11.2025
Зарплата родителям и бесплатные няни: как в России помогают семьям с детьми
Сделать многодетность нормой, усилить поддержку семей через нацпроекты, помочь студентам совмещать учебу или работу с рождением детей — таковы основные... РИА Новости, 05.11.2025
общество
санкт-петербург
нижний новгород
нижегородская область
владимир путин
татьяна голикова
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
рудн
общество, санкт-петербург, нижний новгород, нижегородская область, владимир путин, татьяна голикова, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", рудн, демография, дети, семья
Общество, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Нижегородская область, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", РУДН, Демография, Дети, Семья

Зарплата родителям и бесплатные няни: как в России помогают семьям с детьми

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Анастасия Кречетова. Сделать многодетность нормой, усилить поддержку семей через нацпроекты, помочь студентам совмещать учебу или работу с рождением детей — таковы основные направления демографической политики, озвученные Владимиром Путиным на ближайший год. Но в регионах, помимо федеральных, есть и собственные инициативы. РИА Новости изучило самые нестандартные проекты, направленные на повышение рождаемости, — от зарплат за материнство до бесплатных нянь.

Мама на окладе

У жительницы Нижнего Новгорода Юлии Рогановой двое детей. Младшая дочь Виктория родилась три месяца назад. С этого момента Юлия получает "зарплату" от региона — за материнство.
"Ежемесячно мне перечисляют по 22 222 рубля. И так будут три года. Причем плюс к декретным", — радуется она.
С первой дочерью побыть подольше дома не получилось: этих выплат не было, а на семье "висела" ипотека на однокомнатную квартиру. Поэтому, как только девочке исполнилось полтора года, пришлось выходить в офис.
© Фото предоставлено Юлией РогановойЮлия Роганова
Юлия Роганова - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото предоставлено Юлией Рогановой
Юлия Роганова
"С младшей все будет по-другому, — уверена Роганова. — Думаю задержаться в декрете, заняться детьми, бытом. Ведь сейчас мой доход даже выше, чем когда я работала".
"Зарплату родителя" нижегородские власти ввели с 1 июля. По сути, это региональный материнский капитал. Но каждая семья сама решает, как его получить: в виде крупной целевой выплаты или же ежемесячно на карту в течение трех лет. В этом случае тем, у кого один ребенок, полагается по десять тысяч, два — по 22 222 рубля, три — по 30 тысяч. Можно выбрать и комбинированный вариант.
Владимир Путин, выступая на демографическом совете, привел именно этот опыт Нижегородской области как пример актуальных мер поддержки семей с детьми. Особенно президенту понравилось, что "зарплату" получают все родители независимо от уровня доходов — "просто по факту рождения ребенка".
Также в роддоме Юлии выдали сертификат на 20 тысяч. На эти деньги можно приобрести детские товары, в том числе на маркетплейсах. Но есть условие — все должно быть от местных производителей.
"Ассортимент широкий: кроватки, средства по уходу, подгузники, одежда. Я накупила кучу всего, и еще восемь тысяч осталось", — рассказывает женщина.
Из-за ипотеки они с мужем не решались на второго ребенка одиннадцать лет, признается она. Медлили и их знакомые: у всех кредиты, долги. Теперь многие задумались о расширении семьи. "Поддержка от государства хорошая, — объясняет Юлия. — У нас еще есть федеральный материнский капитал — 912 тысяч. Хотим немного увеличить жилплощадь: мы-то пока в однушке. Но ставка по ипотеке очень высокая. Ждем".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДети
Дети - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дети
В регионе есть и другие проекты по корректировке демографической ситуации. Так, женщине, решившейся на аборт, помимо оказания психологической и юридической помощи, проводят УЗИ и дают послушать сердцебиение эмбриона. В результате с января каждая четвертая отказалась от прерывания беременности.
Параллельно развивают программу ЭКО: в 2025-м выделили 933 региональные квоты в дополнение к почти двум тысячам федеральных.

"Не думали откладывать родительство на потом"

На демографическом совете много говорили о студенческих браках. Президент отметил, что нужно и дальше "донастраивать" поддержку таких семей. Задача государства — сделать так, чтобы молодые люди понимали: не надо выбирать между учебой и родительскими обязанностями, они "успешно могут совмещать" одно с другим.
Такие семьи есть. Диана и Глеб Дегтяревы поженились в 2024-м, когда девушка только окончила бакалавриат Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, поступила в магистратуру. Через два месяца забеременела. Это было долгожданное событие.
© Фото предоставлено семьей ДегтяревыхДиана и Глеб Дегтяревы
Диана и Глеб Дегтяревы - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото предоставлено семьей Дегтяревых
Диана и Глеб Дегтяревы
"Мы и не думали откладывать родительство на потом: не представляем себе брак без детей, — подчеркивает Диана. — Хотя и понимали, что сочетать все будет непросто. Если бы не помощь и вовлеченность в процесс мужа, не знаю, как справлялась бы".
Ради ребенка студентка приостановила научную деятельность. Она биолог, два года чуть ли не жила в лаборатории. Но при беременности работа с реактивами запрещена. "Это мой выбор и моя ответственность", — говорит Диана.
Ее дочке пять месяцев. Академический отпуск не брала — надо доучиться последний год. Не ушла и из частной школы, где преподает биологию. "Оставила один урок в неделю, чтобы больше времени уделять малышке и диплому", — уточняет она.
Диана — первая студентка в Калужской области, оформившая выплату в сто тысяч рублей за ребенка. Деньги были очень кстати: большую часть потратила на акушерку, которая сопровождала роды.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодая женщина с ребенком в Нарымском сквере в Новосибирске
Молодая женщина с ребенком в Нарымском сквере в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Молодая женщина с ребенком в Нарымском сквере в Новосибирске
Пока такая матпомощь — собственная инициатива ряда областей: Волгоградской, Владимирской, Саратовской, Орловской и других. Но со следующего года в 41 регионе с низкой рождаемостью выплаты беременным студенткам в 200 тысяч рублей станут обязательными, — сообщила на демографическом совете вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас много семейных студентов"

Нужно поощрять все, что делается в системе высшего образования для поддержки рождаемости, указал Владимир Путин.
В некоторых вузах семейных студентов опекают уже давно. Так, в Российском университете дружбы народов учащимся, вступившим в брак, полагается 20 тысяч рублей. Столько же — при рождении ребенка. Плюс ежеквартально 12 тысяч. На днях здесь завершили ремонт общежития, где первый этаж полностью предназначен для семейных. Заселены уже почти все комнаты.
© Фото предоставлено семьей ЗолотухиныхСемья Золотухиных
Семья Золотухиных - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото предоставлено семьей Золотухиных
Семья Золотухиных
Семен Золотухин с женой Аленой и восьмимесячной Аллой туда заехали одними из первых. Оба родителя учатся на факультете гуманитарных и социальных наук — одногруппники, аспиранты второго курса. Работают на кафедре истории России. Расписались год назад, сразу после магистратуры.
"Мы жили в аспирантском общежитии, там же родилась наша дочь. Условия были неплохие, разве что кровати одноместные. И с тринадцатого этажа с коляской сложно спускаться. В обновленном же кампусе все предусмотрено: детские кроватки, отдельный санузел, двуспальная кровать для родителей, даже паркинг для колясок есть".
В качестве "подъемных" вуз выделил молодой семье больше 120 тысяч рублей. Семен замечает, что на благосостояние студенческих пар это вряд ли сильно повлияет — "тут нужно пахать самим". Но почву под ногами выровняет. "Нам эти деньги стали хорошим подспорьем. А вообще тенденция явно положительная: у нас в вузе довольно много семейных студентов".
© Фото : Российский университет дружбы народов им. Патриса ЛумумбыДетская игровая комната в РУДН
Детская игровая комната в РУДН - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
Детская игровая комната в РУДН
Также в РУДН есть игровая, куда можно привести ребенка и убежать на пары. В пресс-службе университета сообщили, что за девять месяцев там побывали 267 детей. "В день обычно — три-четыре ребенка. Летом больше — до семи".

"Для мам это спасение"

Еще одна интересная инициатива — социальная няня. Профессиональная помощница совершенно бесплатно посидит с малышом, пока родители заняты. Такая услуга есть уже в 45 регионах страны. Но первыми ее внедрили в Северной столице — пять лет назад.
© Getty Images / SeventyFourНяня с ребенком
Няня с ребенком - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Getty Images / SeventyFour
Няня с ребенком
По словам председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елены Фидриковой, с 2020 по 2024-й услугой воспользовались 690 семей. Однако пригласить к себе няню могли лишь родители с двойняшками и тройняшками. С этого года в программу включили и другие категории.
"Студенческие и молодые семьи, многодетные, малоимущие, неполные, а также семьи участников СВО. Еще родители, попавшие в трудную жизненную ситуацию", — перечисляет Фридрикова.
Дарья Черекаева работает няней второй год. Большинство ее подопечных — двойни, а также малыши из многодетных семей. "Была у нас и тройня, но к ним прикрепили сразу двух сотрудниц", — говорит она.
За день няня успевает посетить две-три семьи. Чаще всего просят погулять или сходить в поликлинику. Дарья считает, что так должно быть в каждом городе. "Для мам это спасение. Пока я занимаюсь с младшими, они могут постирать, приготовить, проверить уроки у старших, да банально прилечь и отдохнуть", — поясняет она.
© Фото предоставлено Эльвиной РуфМногодетная семья Эльвины Руф
Многодетная семья Эльвины Руф - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото предоставлено Эльвиной Руф
Многодетная семья Эльвины Руф
Многодетной Эльвине Руф из Санкт-Петербурга "государственная" няня помогала полтора года. За это время она почти стала членом семьи. "Когда расставались, все плакали — и мы, и няня, — вспоминает Эльвина. — Речь не только о "переодеть — покормить — погулять". После кесарева мне очень долго нельзя было поднимать тяжести. Няня спускала коляску с пятого этажа, выносила девочек. Очень удобно: одна — у меня, другая — у нее".

Коляски и кроватки бесплатно

Также в рамках нацпроекта "Семья" в регионах открываются пункты проката детских вещей. Здесь можно взять любые дорогостоящие "гаджеты" для новорожденных — абсолютно бесплатно. В Ростовской области 27 таких пунктов, скоро добавится еще пять, рассказала РИА Новости министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.
© Фото : Министерство труда и социального развития Ростовской областиОдин из пунктов проката детских вещей в Ростовской области
Один из пунктов проката детских вещей в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Министерство труда и социального развития Ростовской области
Один из пунктов проката детских вещей в Ростовской области
В каждом — коляски двух видов — прогулочные и трансформеры, пеленальные столы, стульчики для кормления, ходунки, подогреватели для бутылочек. Всего четырнадцать позиций. Вещи новые, известных брендов.
"И мы пополняем ассортимент. В частности, не так давно закупили коляски для близнецов, электрокачели, стерилизаторы для бутылочек", — уточняет Шувалова.
Вещи выдают на год — по три в одну семью. К середине октября услугой в области воспользовались больше 1100 родителей.
В регионах есть и другие меры поддержки: 300 тысяч рублей молодым родителям, частичная компенсация оплаты обучения в государственных вузах детям из многодетных семей. Все это поможет материально. Но в основе демографической политики, уверен Владимир Путин, должны лежать правильные ценностные и мировоззренческие установки.
 
