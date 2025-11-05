Зарплата родителям и бесплатные няни: как в России помогают семьям с детьми

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Анастасия Кречетова. Сделать многодетность нормой, усилить поддержку семей через нацпроекты, помочь студентам совмещать учебу или работу с рождением детей — таковы основные направления демографической политики, озвученные Владимиром Путиным на ближайший год. Но в регионах, помимо федеральных, есть и собственные инициативы. РИА Новости изучило самые нестандартные проекты, направленные на повышение рождаемости, — от зарплат за материнство до бесплатных нянь.

Мама на окладе

У жительницы Нижнего Новгорода Юлии Рогановой двое детей. Младшая дочь Виктория родилась три месяца назад. С этого момента Юлия получает "зарплату" от региона — за материнство.

"Ежемесячно мне перечисляют по 22 222 рубля. И так будут три года. Причем плюс к декретным", — радуется она.

С первой дочерью побыть подольше дома не получилось: этих выплат не было, а на семье "висела" ипотека на однокомнатную квартиру. Поэтому, как только девочке исполнилось полтора года, пришлось выходить в офис.

© Фото предоставлено Юлией Рогановой Юлия Роганова © Фото предоставлено Юлией Рогановой Юлия Роганова

"С младшей все будет по-другому, — уверена Роганова. — Думаю задержаться в декрете, заняться детьми, бытом. Ведь сейчас мой доход даже выше, чем когда я работала".

"Зарплату родителя" нижегородские власти ввели с 1 июля. По сути, это региональный материнский капитал. Но каждая семья сама решает, как его получить: в виде крупной целевой выплаты или же ежемесячно на карту в течение трех лет. В этом случае тем, у кого один ребенок, полагается по десять тысяч, два — по 22 222 рубля, три — по 30 тысяч. Можно выбрать и комбинированный вариант.

Владимир Путин, выступая на демографическом совете, привел именно этот опыт Нижегородской области как пример актуальных мер поддержки семей с детьми. Особенно президенту понравилось, что "зарплату" получают все родители независимо от уровня доходов — "просто по факту рождения ребенка".

Также в роддоме Юлии выдали сертификат на 20 тысяч. На эти деньги можно приобрести детские товары, в том числе на маркетплейсах. Но есть условие — все должно быть от местных производителей.

"Ассортимент широкий: кроватки, средства по уходу, подгузники, одежда. Я накупила кучу всего, и еще восемь тысяч осталось", — рассказывает женщина.

Из-за ипотеки они с мужем не решались на второго ребенка одиннадцать лет, признается она. Медлили и их знакомые: у всех кредиты, долги. Теперь многие задумались о расширении семьи. "Поддержка от государства хорошая, — объясняет Юлия. — У нас еще есть федеральный материнский капитал — 912 тысяч. Хотим немного увеличить жилплощадь: мы-то пока в однушке. Но ставка по ипотеке очень высокая. Ждем".

В регионе есть и другие проекты по корректировке демографической ситуации. Так, женщине, решившейся на аборт, помимо оказания психологической и юридической помощи, проводят УЗИ и дают послушать сердцебиение эмбриона. В результате с января каждая четвертая отказалась от прерывания беременности.

Параллельно развивают программу ЭКО: в 2025-м выделили 933 региональные квоты в дополнение к почти двум тысячам федеральных.

"Не думали откладывать родительство на потом"

На демографическом совете много говорили о студенческих браках. Президент отметил, что нужно и дальше "донастраивать" поддержку таких семей. Задача государства — сделать так, чтобы молодые люди понимали: не надо выбирать между учебой и родительскими обязанностями, они "успешно могут совмещать" одно с другим.

Такие семьи есть. Диана и Глеб Дегтяревы поженились в 2024-м, когда девушка только окончила бакалавриат Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, поступила в магистратуру. Через два месяца забеременела. Это было долгожданное событие.

© Фото предоставлено семьей Дегтяревых Диана и Глеб Дегтяревы © Фото предоставлено семьей Дегтяревых Диана и Глеб Дегтяревы

"Мы и не думали откладывать родительство на потом: не представляем себе брак без детей, — подчеркивает Диана. — Хотя и понимали, что сочетать все будет непросто. Если бы не помощь и вовлеченность в процесс мужа, не знаю, как справлялась бы".

Ради ребенка студентка приостановила научную деятельность. Она биолог, два года чуть ли не жила в лаборатории. Но при беременности работа с реактивами запрещена. "Это мой выбор и моя ответственность", — говорит Диана.

Ее дочке пять месяцев. Академический отпуск не брала — надо доучиться последний год. Не ушла и из частной школы, где преподает биологию. "Оставила один урок в неделю, чтобы больше времени уделять малышке и диплому", — уточняет она.

Диана — первая студентка в Калужской области, оформившая выплату в сто тысяч рублей за ребенка. Деньги были очень кстати: большую часть потратила на акушерку, которая сопровождала роды.

Пока такая матпомощь — собственная инициатива ряда областей: Волгоградской, Владимирской, Саратовской, Орловской и других. Но со следующего года в 41 регионе с низкой рождаемостью выплаты беременным студенткам в 200 тысяч рублей станут обязательными, — сообщила на демографическом совете вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас много семейных студентов"

Нужно поощрять все, что делается в системе высшего образования для поддержки рождаемости, указал Владимир Путин.

В некоторых вузах семейных студентов опекают уже давно. Так, в Российском университете дружбы народов учащимся, вступившим в брак, полагается 20 тысяч рублей. Столько же — при рождении ребенка. Плюс ежеквартально 12 тысяч. На днях здесь завершили ремонт общежития, где первый этаж полностью предназначен для семейных. Заселены уже почти все комнаты.

© Фото предоставлено семьей Золотухиных Семья Золотухиных © Фото предоставлено семьей Золотухиных Семья Золотухиных

Семен Золотухин с женой Аленой и восьмимесячной Аллой туда заехали одними из первых. Оба родителя учатся на факультете гуманитарных и социальных наук — одногруппники, аспиранты второго курса. Работают на кафедре истории России. Расписались год назад, сразу после магистратуры.

"Мы жили в аспирантском общежитии, там же родилась наша дочь. Условия были неплохие, разве что кровати одноместные. И с тринадцатого этажа с коляской сложно спускаться. В обновленном же кампусе все предусмотрено: детские кроватки, отдельный санузел, двуспальная кровать для родителей, даже паркинг для колясок есть".

В качестве "подъемных" вуз выделил молодой семье больше 120 тысяч рублей. Семен замечает, что на благосостояние студенческих пар это вряд ли сильно повлияет — "тут нужно пахать самим". Но почву под ногами выровняет. "Нам эти деньги стали хорошим подспорьем. А вообще тенденция явно положительная: у нас в вузе довольно много семейных студентов".

Также в РУДН есть игровая, куда можно привести ребенка и убежать на пары. В пресс-службе университета сообщили, что за девять месяцев там побывали 267 детей. "В день обычно — три-четыре ребенка. Летом больше — до семи".

"Для мам это спасение"

Еще одна интересная инициатива — социальная няня. Профессиональная помощница совершенно бесплатно посидит с малышом, пока родители заняты. Такая услуга есть уже в 45 регионах страны. Но первыми ее внедрили в Северной столице — пять лет назад.

© Getty Images / SeventyFour Няня с ребенком © Getty Images / SeventyFour Няня с ребенком

По словам председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елены Фидриковой, с 2020 по 2024-й услугой воспользовались 690 семей. Однако пригласить к себе няню могли лишь родители с двойняшками и тройняшками. С этого года в программу включили и другие категории.

"Студенческие и молодые семьи, многодетные, малоимущие, неполные, а также семьи участников СВО. Еще родители, попавшие в трудную жизненную ситуацию", — перечисляет Фридрикова.

Дарья Черекаева работает няней второй год. Большинство ее подопечных — двойни, а также малыши из многодетных семей. "Была у нас и тройня, но к ним прикрепили сразу двух сотрудниц", — говорит она.

За день няня успевает посетить две-три семьи. Чаще всего просят погулять или сходить в поликлинику. Дарья считает, что так должно быть в каждом городе. "Для мам это спасение. Пока я занимаюсь с младшими, они могут постирать, приготовить, проверить уроки у старших, да банально прилечь и отдохнуть", — поясняет она.

© Фото предоставлено Эльвиной Руф Многодетная семья Эльвины Руф © Фото предоставлено Эльвиной Руф Многодетная семья Эльвины Руф

Многодетной Эльвине Руф из Санкт-Петербурга "государственная" няня помогала полтора года. За это время она почти стала членом семьи. "Когда расставались, все плакали — и мы, и няня, — вспоминает Эльвина. — Речь не только о "переодеть — покормить — погулять". После кесарева мне очень долго нельзя было поднимать тяжести. Няня спускала коляску с пятого этажа, выносила девочек. Очень удобно: одна — у меня, другая — у нее".

Коляски и кроватки бесплатно

Также в рамках нацпроекта "Семья" в регионах открываются пункты проката детских вещей. Здесь можно взять любые дорогостоящие "гаджеты" для новорожденных — абсолютно бесплатно. В Ростовской области 27 таких пунктов, скоро добавится еще пять, рассказала РИА Новости министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.

© Фото : Министерство труда и социального развития Ростовской области Один из пунктов проката детских вещей в Ростовской области © Фото : Министерство труда и социального развития Ростовской области Один из пунктов проката детских вещей в Ростовской области

В каждом — коляски двух видов — прогулочные и трансформеры, пеленальные столы, стульчики для кормления, ходунки, подогреватели для бутылочек. Всего четырнадцать позиций. Вещи новые, известных брендов.

"И мы пополняем ассортимент. В частности, не так давно закупили коляски для близнецов, электрокачели, стерилизаторы для бутылочек", — уточняет Шувалова.

Вещи выдают на год — по три в одну семью. К середине октября услугой в области воспользовались больше 1100 родителей.