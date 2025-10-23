https://ria.ru/20251023/obrazovanie-2050093162.html
Путин призвал поощрять систему образования за меры поддержки рождаемости
Путин призвал поощрять систему образования за меры поддержки рождаемости
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нужно поощрять все, что делается в системе высшего образования для поддержки рождаемости, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в четверг проводит первое заседание совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Безусловно, нужно поощрять все, что делается в этой сфере, в системе высшего образование (для поддержки рождаемости - ред.), прежде всего высшего, но и среднего тоже, разумеется", - сказал Путин в ходе заседания.