15:04 23.10.2025
Путин призвал поощрять систему образования за меры поддержки рождаемости
Нужно поощрять все, что делается в системе высшего образования для поддержки рождаемости, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нужно поощрять все, что делается в системе высшего образования для поддержки рождаемости, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит первое заседание совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Безусловно, нужно поощрять все, что делается в этой сфере, в системе высшего образование (для поддержки рождаемости - ред.), прежде всего высшего, но и среднего тоже, разумеется", - сказал Путин в ходе заседания.
