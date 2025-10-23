Рейтинг@Mail.ru
23.10.2025
15:08 23.10.2025
Путин: молодежь не должна выбирать между родительскими долгом и карьерой
Путин: молодежь не должна выбирать между родительскими долгом и карьерой
Необходимо, чтобы молодежь не выбирала между родительскими обязанностями и учебой или карьерой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Путин: молодежь не должна выбирать между родительскими долгом и карьерой

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Необходимо, чтобы молодежь не выбирала между родительскими обязанностями и учебой или карьерой, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что сейчас молодые люди не только в России зачастую откладывают рождение ребенка, полагая, что пока стоит сосредоточиться на других целях.
"А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали - им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. И это может быть непросто, но тем не менее возможно и нужно это совмещать с воспитанием ребенка", - сказал Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Путин: Отцовство и материнство - это счастье, и это не нужно откладывать на потом - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин назвал отцовство и материнство счастьем
Общество Россия Владимир Путин Работа Семья
 
 
