Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Глава российского правительства находится в КНР с двухдневным визитом. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета Китая Ли Цяном в Ханчжоу . По итогам переговоров стороны подписали несколько документов.

Как ранее сообщали в правительстве России, с Китаем планировали рассмотреть актуальные вопросы укрепления двусторонних отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Отмечалось, что приоритетное внимание уделят углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.