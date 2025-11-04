Рейтинг@Mail.ru
Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
05:38 04.11.2025 (обновлено: 08:26 04.11.2025)
Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине. РИА Новости, 04.11.2025
2025
Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Мишустин и Си Цзиньпин встретились в Доме народных собраний в центре Пекина

ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Глава российского правительства находится в КНР с двухдневным визитом. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета Китая Ли Цяном в Ханчжоу. По итогам переговоров стороны подписали несколько документов.

Встреча прошла в Доме народных собраний в центре Пекина.
Там также присутствовали члены российской делегации. В их числе: вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, чрезвычайный и полномочный посол в КНР Игорь Моргулов, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, заместитель руководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Андрей Руденко и статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
С китайской стороны во встрече принимали участие министр иностранных дел Ван И, председатель Государственного комитета по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министр коммерции Ван Вэньтао, министр финансов Лань Фоань, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, помощник председателя Люй Лухуа, руководитель личной канцелярии председателя Хань Шимин, помощник министра иностранных дел (в ранге заместителя министра), директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД Китая Лю Бинь, помощник министра иностранных дел (в ранге заместителя министра), директор Департамента протокола МИД КНР Хун Лэй.
Как ранее сообщали в правительстве России, с Китаем планировали рассмотреть актуальные вопросы укрепления двусторонних отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Отмечалось, что приоритетное внимание уделят углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва придает большое значение визиту Мишустина. Он отмечал, что лидеры стран находятся в постоянном контакте — прямом или опосредованном.
