Продюсера фестиваля "Некромиккон" задержали в Петербурге, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2025
15:14 01.11.2025
Продюсера фестиваля "Некромиккон" задержали в Петербурге, сообщил источник
санкт-петербург
казахстан
ленинградская область
санкт-петербург, казахстан, ленинградская область
Санкт-Петербург, Казахстан, Ленинградская область
Продюсера фестиваля "Некромиккон" задержали в Петербурге, сообщил источник

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Продюсер фестиваля "Некромиккон" Алексей Самсонов задержан в Санкт-Петербурге за нарушение миграционного законодательства, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
"Самсонов задержан как мигрант из Казахстана, который с нарушением (миграционного законодательства – ред.) проживал в России", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу задержания Самсонова РИА Новости пока не располагает.
"Некромиккон", заявленный в афишах как музыкальный фестиваль мистики и фантастики с косплеем "злодеев, монстров, антигероев", должен пройти в Красногвардейском районе Петербурга 1-2 ноября. На странице мероприятия пользователи обсуждают его возможную отмену, но отмечают, что официальной информации об этом пока нет.
10:58
 
Санкт-ПетербургКазахстанЛенинградская область
 
 
