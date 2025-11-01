https://ria.ru/20251101/peterburg-2052330260.html
Продюсера фестиваля "Некромиккон" задержали в Петербурге, сообщил источник
Продюсер фестиваля "Некромиккон" Алексей Самсонов задержан в Санкт-Петербурге за нарушение миграционного законодательства, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.11.2025
