Меликов наградил дагестанца, помогавшего сбивать дроны в Иркутской области
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 01.11.2025 (обновлено: 18:03 01.11.2025)
Меликов наградил дагестанца, помогавшего сбивать дроны в Иркутской области
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Меликов наградил дагестанца, помогавшего сбивать дроны в Иркутской области

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью "За проявленное мужество" Шамиля Гамидова
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью "За проявленное мужество" Шамиля Гамидова
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью "За проявленное мужество" уроженца республики, который помогал сбивать вылетающие из фуры вражеские дроны в Иркутской области, мужчина обезвредил около 30 беспилотников, сообщает администрация главы региона.
"Сергей Меликов наградил дагестанца, помогавшего отразить атаку беспилотников. Случай произошел в Иркутской области. Уроженец Сергокалинского района Шамиль Гамидов работал водителем дальних рейсов и помог военнослужащим незамедлительно блокировать взлеты беспилотников. Их запускали из фуры для ударов по местному аэродрому", - сообщается в Telegram-канале администрации Дагестана.

Как сообщил Меликов, Шамиль Гамидов награжден медалью "За проявленное мужество".
"Настоящие герои живут среди нас. Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов... Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой", - рассказал глава республики.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской , Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны
2 июня, 10:18
 
