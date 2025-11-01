Меликов наградил дагестанца, помогавшего сбивать дроны в Иркутской области

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью "За проявленное мужество" уроженца республики, который помогал сбивать вылетающие из фуры вражеские дроны в Иркутской области, мужчина обезвредил около 30 беспилотников, сообщает администрация главы региона.
«
"Сергей Меликов наградил дагестанца, помогавшего отразить атаку беспилотников. Случай произошел в Иркутской области. Уроженец Сергокалинского района Шамиль Гамидов работал водителем дальних рейсов и помог военнослужащим незамедлительно блокировать взлеты беспилотников. Их запускали из фуры для ударов по местному аэродрому", - сообщается в Telegram-канале администрации Дагестана.
Как сообщил Меликов, Шамиль Гамидов награжден медалью "За проявленное мужество".
"Настоящие герои живут среди нас. Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов... Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой", - рассказал глава республики.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской , Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.