Меликов наградил дагестанца, помогавшего сбивать дроны в Иркутской области

"Сергей Меликов наградил дагестанца, помогавшего отразить атаку беспилотников. Случай произошел в Иркутской области. Уроженец Сергокалинского района Шамиль Гамидов работал водителем дальних рейсов и помог военнослужащим незамедлительно блокировать взлеты беспилотников. Их запускали из фуры для ударов по местному аэродрому", - сообщается в Telegram-канале администрации Дагестана.