Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/putin-2047406019.html
Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 октября, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе под председательством... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T00:04:00+03:00
2025-10-10T00:04:00+03:00
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
татьяна москалькова
снг
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047230727_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5398bfecbb96ca55bf0f16b36bd5d2e4.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047337102.html
https://ria.ru/20251009/putin--2047326398.html
https://ria.ru/20251007/sammit-2046902464.html
таджикистан
россия
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047230727_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_31729ad516ce8248ea586c9607a313bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, татьяна москалькова, снг, оон, в мире
Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Татьяна Москалькова, СНГ, ООН, В мире
Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 октября, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
В саммите СНГ также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин рассказал о позициях России и Центральной Азии по ключевым вопросам
Вчера, 17:22

Повестка саммита

Повестка дня саммита включает 18 вопросов, касающихся развития сотрудничества между странами Содружества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности и обороны.
Ожидается, что лидеры подведут итоги деятельности организации в текущем году, наметят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин оценил объем российских инвестиций в странах Центральной Азии
Вчера, 16:52
Планируется, в частности, обсудить и одобрить ряд документов в сфере безопасности и охраны правопорядка. Среди них - программы сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы и в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.
В рамках усилий по наращиванию многостороннего военного сотрудничества будет утверждена Концепция военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года.
Предполагается, что также будет принята Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, в которой будут отражены общие подходы к созданию условий, максимально содействующих поддержанию баланса в этой стратегической отрасли. Планируется также принятие совместных заявлений по случаю 80-й годовщины создания ООН, по борьбе с транснациональной преступностью и другим темам.
На заседании в широком составе с докладом о деятельности Комиссии по правам человека СНГ в 2023-2025 годах выступит ее председатель, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Будет рассмотрен и вопрос о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.
На заседании также ожидается принятие решения о передаче председательских функций в СНГ в 2026 году Туркменистану и определении Таджикистана и Узбекистана в качестве государств-сопредседателей.
Помимо этого, ожидается утверждение решения о продлении полномочий генсека СНГ Сергея Лебедева на очередной трехлетний период. Кроме того, на расширенном заседании глав государств СНГ в Душанбе состоится церемония вручения медали Межгосударственного фонда сотрудничества СНГ "За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества" президенту Таджикистана.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе саммита СНГ также будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс". Формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ.
Как сообщили в Кремле, в ходе своего выступления на заседании СНГ Путин пригласит лидеров стран содружества приехать на традиционную неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербурге.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Главы стран СНГ в Душанбе подведут итоги работы за год, заявил Ушаков
7 октября, 17:32
 
ТаджикистанРоссияДушанбеВладимир ПутинЭмомали РахмонТатьяна МоскальковаСНГООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала