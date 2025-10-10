Рейтинг@Mail.ru
07:36 10.10.2025 (обновлено: 15:45 10.10.2025)
Дед Павла Дурова участвовал в боях за Ленинград
Дарья Буймова
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Дед создателя мессенджера Telegram Павла Дурова Семен Туляков в годы Великой Отечественной войны участвовал в битве за Ленинград, где советским войскам, помимо немцев, противостояли добровольцы из разных стран Европы, ныне входящих в НАТО, выяснило РИА Новости, изучив наградные документы.
Лейтенанта Семена Петровича Тулякова призвали в Красную армию 27 июня 1941 года.
Девятнадцатого февраля 1942-го, во время наступления на Слуцкий парк на Красноборском направлении в составе 65-го стрелкового полка 43-й дивизии 55-й армии, Туляков получил сквозное ранение в руку, говорится в представлении его к ордену Красной Звезды 19 мая 1945 года. В то время 55-я армия вела наступление на поселок Красный Бор в районе Тосно Ленинградской области.
В тех местах действовала 2-я пехотная бригада СС, которой в разное время подчинялись добровольческие формирования из Западной Европы, в том числе Фламандский батальон СС (легион "Фландрия") из Бельгии, Норвежский легион СС, добровольческий легион СС "Нидерланды", латышские полицейские батальоны.
Восьмого июля 1942 года во время наступления на Старо-Паново на Гатчинском направлении в составе 14-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии 42-й армии Тулякова легко ранило осколком мины в левое бедро. Эти боевые действия непосредственно предшествовали Старо-Пановской наступательной операции (20 июля — 2 августа 1942-го). Это была одна из частных операций Ленинградского фронта, главной задачей которых было проверить готовность советских войск к прорыву блокады Ленинграда.
Старо-Пановская операция известна в том числе тем, что после нее пленных оккупантов впервые провели по улицам советского города — блокадного Ленинграда, чтобы укрепить дух его защитников. Некоторые пленные были в латвийской форме с полицейскими погонами.
Девятнадцатого марта 1943-го при наступлении на поселок Саблино и одноименную станцию на Красноборском направлении в составе 123-й стрелковой дивизии 55-й армии Туляков получил тяжелое ранение в лицо. В тот день началась вторая Красноборская наступательная операция. На том участке фронта в числе других оборону держали 2-я пехотная бригада СС и три батальона Фламандского легиона СС при поддержке 250-й испанской "Голубой дивизии", состоявшей из испанских добровольцев, примкнувших к нацистам.
Командование представило Тулякова к ордену Красной Звезды, но "за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество" его удостоили более высокой награды — ордена Отечественной войны II степени. Соответствующий приказ командования Ленинградского фронта вышел 15 июня 1945-го.
