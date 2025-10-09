Рейтинг@Mail.ru
Алиев был в контакте с Путиным после ситуации с самолетом AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
15:21 09.10.2025
Алиев был в контакте с Путиным после ситуации с самолетом AZAL
Глава Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе вспомнил, что они были в контакте после ситуации с крушением... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
россия
баку
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире, россия, баку, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Алиев был в контакте с Путиным после ситуации с самолетом AZAL

© Фото : Пресс-служба президента Азербайджана/ROMAN ISMAYILOVВладимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи
© Фото : Пресс-служба президента Азербайджана/ROMAN ISMAYILOV
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Глава Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе вспомнил, что они были в контакте после ситуации с крушением самолета компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Встреча двух президентов проходит в правительственной резиденции в столице Таджикистана.
"Мы с вами были в контакте. Как вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург, и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, вам позвонил. И мы выразили друг другу соболезнования", - сказал Алиев на встрече с Путиным.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL
