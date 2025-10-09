Алиев был в контакте с Путиным после ситуации с самолетом AZAL

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Глава Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе вспомнил, что они были в контакте после ситуации с крушением самолета компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).