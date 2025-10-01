Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения планирует создать систему отечественного ИИ - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 01.10.2025 (обновлено: 11:36 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/minprosvescheniya-2045576122.html
Минпросвещения планирует создать систему отечественного ИИ
Минпросвещения планирует создать систему отечественного ИИ - РИА Новости, 01.10.2025
Минпросвещения планирует создать систему отечественного ИИ
Министерство просвещения РФ думает над созданием отечественной системы искусственного интеллекта, которая бы помогала учителям и школьникам, заявил глава... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:49:00+03:00
2025-10-01T11:36:00+03:00
общество
россия
москва
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
искусственный интеллект (ии)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045583969_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_7581d2031704c63a5ad528ca3d84632f.jpg
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043192503.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045583969_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_7e5956e3d72005445a1559c171b21f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), искусственный интеллект (ии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Искусственный интеллект (ИИ), Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения планирует создать систему отечественного ИИ

Кравцов: Минпросвещения хочет создать систему ИИ для помощи учителям

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистерство просвещения РФ
Министерство просвещения РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министерство просвещения РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ думает над созданием отечественной системы искусственного интеллекта, которая бы помогала учителям и школьникам, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы сегодня очень аккуратно смотрим для того, чтобы в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам", - сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей.
В Москве 1–3 октября в Национальном центре "Россия" проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит тысячу школьных учителей и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится Министерством просвещения РФ.
Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Минпросвещения прокомментировали использование ИИ для домашних заданий
20 сентября, 15:48
 
ОбществоРоссияМоскваСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Искусственный интеллект (ИИ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала