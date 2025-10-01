Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал, когда в России введут единые школьные учебники - РИА Новости, 01.10.2025
11:02 01.10.2025 (обновлено: 11:05 01.10.2025)
Кравцов рассказал, когда в России введут единые школьные учебники
Кравцов рассказал, когда в России введут единые школьные учебники - РИА Новости, 01.10.2025
Кравцов рассказал, когда в России введут единые школьные учебники
Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 1 сентября 2028, заявил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.10.2025
общество, россия, москва, абхазия, сергей кравцов, фкр, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Абхазия, Сергей Кравцов, ФКР, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал, когда в России введут единые школьные учебники

Кравцов: массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 2028 года

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 1 сентября 2028, заявил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Планируется поэтапный переход на государственные учебники. Начиная, как я уже сказал, со следующего года. С 2027 года мы планируем представить государственные учебники по естественно-научным предметам, по русскому языку, литературе. Нужна апробация. И мы так смотрим, что массовое внедрение с 1 сентября 2028 года", - сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей.
В Москве 1–3 октября в Национальном центре "Россия" проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит тысячу школьных учителей и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится министерством просвещения РФ.
Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.
Минпросвещения планирует создать систему отечественного ИИ
10:49
Минпросвещения планирует создать систему отечественного ИИ
